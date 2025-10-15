Сравнил vivo X300 и X300 Pro и понял, почему нужно покупать Pro

Сейчас каждая новая модель старается превзойти предшественников по скорости, камерам и интеллектуальным функциям, так что выбор между двумя почти идентичными флагманами становится очень сложным. Компания vivo как раз представила пару таких устройств: X300 и X300 Pro. На первый взгляд различия между ними кажутся незначительными, но при подробном сравнении становится ясно, почему в линейке есть и базовый, и Pro-смартфон.

Обе модели стали первыми в мире смартфонами, которые построены на базе Dimensity 9500. А еще у них отличный дизайн и все современные функции наподобие реверсивной беспроводной зарядки. Тем не менее разница между ними ощутимая, причем не только в цене. Так за что же мы доплатим, если купим версию Pro? Давайте разбираться.

Сравнение характеристик vivo X300 и vivo X300 Pro

Характеристика vivo X300 vivo X300 Pro Дисплей 6,31″ LTPO AMOLED, HDR10+ 6,78″ LTPO AMOLED, Dolby Vision, HDR10+ Процессор Dimensity 9500 Dimensity 9500 ОЗУ 12/16 ГБ 12/16 ГБ Защита корпуса Стекло спереди и сзади Стекло, устойчивое к царапинам и падениям Камеры 200 МП + 50 МП + 50 МП 50 МП + 200 МП + 50 МП Видеозапись До 4K 120 к/с, HDR До 8K 30 к/с, Dolby Vision HDR Батарея 6040 мА*ч 6510 мА*ч Особенности — Спутниковая связь (опционально)

Корпус X300 Pro крепче, но тяжелее

Первое, что бросается в глаза при сравнении: размер. Базовый Vivo X300 получился удивительно компактным флагманом, ведь здесь 6,3-дюймовый LTPO-дисплей с разрешением 2640 × 1216 пикселей и частотой 1–120 Гц заключен в корпус толщиной всего 7,95 мм и весом около 190 граммов. Смартфон приятно держать в одной руке даже при наборе текста в мессенджере.

Vivo X300 Pro: полная противоположность. Это крупный аппарат с 6,78-дюймовой панелью и разрешением 2800 × 1260 пикселей, весом 226 граммов. Он явно рассчитан на тех, кто любит большие экраны для просмотра рилсов и видеоконтента. Обе модели используют LTPO-матрицы с адаптивной частотой до 120 Гц и отличной цветопередачей, но Pro будет идеальным для кино и игр.

Обе модели получили стеклянные переднюю и заднюю панели, алюминиевую рамку и премиальный внешний вид. Но версия Pro все равно ощущается массивнее из-за увеличенных габаритов и чуть большего веса. Защита от пыли и воды здесь одинаковая, но у Pro есть дополнительное покрытие, которое спасает его от царапин и мелких повреждений.

Производительность vivo X300 ниже, чем у Pro

Под капотом используется одинаковый набор: новейший MediaTek Dimensity 9500 с очень шустрой графикой. Процессор флагманский, тут без компромиссов. Оперативной памяти 12 ГБ или 16 ГБ в зависимости от комплектации. Так что в повседневных задачах оба смартфона ведут себя одинаково шустро: интерфейс летает, игры запускаются быстро, нагрева минимум.

Но у Pro-версии есть козыри. Во-первых, смартфон оснащается более производительной оперативной памятью LPDDR5X с четырехканальной архитектурой. Во-вторых, у Pro корпус больше и просторнее, так что в длительных нагрузках процессор будет охлаждаться эффективнее. Отсюда стабильная частота и устойчивая производительность: например, в играх или при съемке 4K. А еще в версии X300 Pro Photographer Edition появилась поддержка спутниковых сообщений через систему Beidou. Она может пригодиться в путешествиях и дальних поездках, но в России пока не работает.

Что означает надпись Zeiss на камере

В камерах разница особенно заметна. Хотя оба смартфона получили фирменную оптику Zeiss, между ними есть существенное отличие. Базовый Vivo X300 делает ставку на сверхвысокое разрешение, снимая на 200 МП с оптической стабилизацией. Ультраширокогольный и перископический объективы здесь по 50 МП. Снимки получаются детализированными, с естественными цветами и высоким динамическим диапазоном.

Но у Vivo X300 Pro с камера делает фото еще лучше. Его основная камера снимает в разрешении 50 МП, но с профессиональной системой стабилизации, которая мощно компенсирует тряску рук. А телефото-модуль у Pro еще круче: тут 200 МП с почти 4-кратным оптическим увеличением. Такой набор делает его почти полноценным инструментом для портретной и уличной съемки. Кроме того, только Pro умеет записывать видео в 8K, тогда как обычный vivo X300 ограничен разрешением 4K. Ну и козырь старшей модели: есть возможность прикрепить съемный объектив для зума, но покупать его придется отдельно.

Сколько держит батарея vivo X300

Несмотря на одинаковую мощность зарядки (90 Вт по кабелю и 40 Вт по беспроводу), автономность у моделей различается. Базовый X300 оснащен аккумулятором емкостью 6040 мА*ч, тогда как у версии Pro он увеличен до 6510 мА*ч. В реальности это дает дополнительные 2-3 часа активного экрана, а в режиме ожидания Pro может продержаться более двадцати дней.

При этом оба устройства поддерживают обратную зарядку и порт Type-C стандарта USB 3.2. Это делает их почти универсальными источниками питания для аксессуаров.

Какой vivo лучше купить

Стоимость X300 начинается от 50 000 рублей, а X300 Pro стоит 60 000 рублей и больше в зависимости от объема памяти.

Если вы ищете сбалансированный флагман, который удобно лежит в руке, снимает не хуже топов и не требует розетки дважды в день, то Vivo X300 станет хорошим выбором. Он компактный, быстрый и универсальный.

Если же вам нужен профессиональный инструмент для съемки, большой дисплей и максимально полная комплектация с запасом на будущее, стоит рассмотреть Vivo X300 Pro. Он тяжелее и крупнее, но автономнее, предлагает больше возможностей, да и ощущается дороже.