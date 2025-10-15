Сравнил vivo X300 и X300 Pro и понял, почему нужно покупать Pro

  2. Темы
  3. Смартфоны
Юрий Кудлович

Сейчас каждая новая модель старается превзойти предшественников по скорости, камерам и интеллектуальным функциям, так что выбор между двумя почти идентичными флагманами становится очень сложным. Компания vivo как раз представила пару таких устройств: X300 и X300 Pro. На первый взгляд различия между ними кажутся незначительными, но при подробном сравнении становится ясно, почему в линейке есть и базовый, и Pro-смартфон.

Сравнил vivo X300 и X300 Pro и понял, почему нужно покупать Pro. На первый взгляд разницы почти нет, но на самом деле отличий много. Изображение: gizmochina.com. Фото.

На первый взгляд разницы почти нет, но на самом деле отличий много. Изображение: gizmochina.com

Обе модели стали первыми в мире смартфонами, которые построены на базе Dimensity 9500. А еще у них отличный дизайн и все современные функции наподобие реверсивной беспроводной зарядки. Тем не менее разница между ними ощутимая, причем не только в цене. Так за что же мы доплатим, если купим версию Pro? Давайте разбираться.

Сравнение характеристик vivo X300 и vivo X300 Pro

Характеристикаvivo X300vivo X300 Pro
Дисплей6,31″ LTPO AMOLED, HDR10+6,78″ LTPO AMOLED, Dolby Vision, HDR10+
ПроцессорDimensity 9500Dimensity 9500
ОЗУ12/16 ГБ12/16 ГБ
Защита корпусаСтекло спереди и сзадиСтекло, устойчивое к царапинам и падениям
Камеры200 МП + 50 МП + 50 МП50 МП + 200 МП + 50 МП
ВидеозаписьДо 4K 120 к/с, HDRДо 8K 30 к/с, Dolby Vision HDR
Батарея6040 мА*ч6510 мА*ч
ОсобенностиСпутниковая связь (опционально)

Корпус X300 Pro крепче, но тяжелее

Первое, что бросается в глаза при сравнении: размер. Базовый Vivo X300 получился удивительно компактным флагманом, ведь здесь 6,3-дюймовый LTPO-дисплей с разрешением 2640 × 1216 пикселей и частотой 1–120 Гц заключен в корпус толщиной всего 7,95 мм и весом около 190 граммов. Смартфон приятно держать в одной руке даже при наборе текста в мессенджере.

Корпус X300 Pro крепче, но тяжелее. Равноценные смартфоны в крупном и компактном корпусе на выбор. Фото.

Равноценные смартфоны в крупном и компактном корпусе на выбор

Vivo X300 Pro: полная противоположность. Это крупный аппарат с 6,78-дюймовой панелью и разрешением 2800 × 1260 пикселей, весом 226 граммов. Он явно рассчитан на тех, кто любит большие экраны для просмотра рилсов и видеоконтента. Обе модели используют LTPO-матрицы с адаптивной частотой до 120 Гц и отличной цветопередачей, но Pro будет идеальным для кино и игр.

Обе модели получили стеклянные переднюю и заднюю панели, алюминиевую рамку и премиальный внешний вид. Но версия Pro все равно ощущается массивнее из-за увеличенных габаритов и чуть большего веса. Защита от пыли и воды здесь одинаковая, но у Pro есть дополнительное покрытие, которое спасает его от царапин и мелких повреждений.

⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Производительность vivo X300 ниже, чем у Pro

Под капотом используется одинаковый набор: новейший MediaTek Dimensity 9500 с очень шустрой графикой. Процессор флагманский, тут без компромиссов. Оперативной памяти 12 ГБ или 16 ГБ в зависимости от комплектации. Так что в повседневных задачах оба смартфона ведут себя одинаково шустро: интерфейс летает, игры запускаются быстро, нагрева минимум.

Производительность vivo X300 ниже, чем у Pro. Но обещанных 4.1 млн в AnTuTu нет и близко. Фото.

Но обещанных 4.1 млн в AnTuTu нет и близко

Но у Pro-версии есть козыри. Во-первых, смартфон оснащается более производительной оперативной памятью LPDDR5X с четырехканальной архитектурой. Во-вторых, у Pro корпус больше и просторнее, так что в длительных нагрузках процессор будет охлаждаться эффективнее. Отсюда стабильная частота и устойчивая производительность: например, в играх или при съемке 4K. А еще в версии X300 Pro Photographer Edition появилась поддержка спутниковых сообщений через систему Beidou. Она может пригодиться в путешествиях и дальних поездках, но в России пока не работает.

Что означает надпись Zeiss на камере

В камерах разница особенно заметна. Хотя оба смартфона получили фирменную оптику Zeiss, между ними есть существенное отличие. Базовый Vivo X300 делает ставку на сверхвысокое разрешение, снимая на 200 МП с оптической стабилизацией. Ультраширокогольный и перископический объективы здесь по 50 МП. Снимки получаются детализированными, с естественными цветами и высоким динамическим диапазоном.

Что означает надпись Zeiss на камере. Для съемного объектива нужен специальный чехол. Изображение: gamer.com.tw. Фото.

Для съемного объектива нужен специальный чехол. Изображение: gamer.com.tw

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Но у Vivo X300 Pro с камера делает фото еще лучше. Его основная камера снимает в разрешении 50 МП, но с профессиональной системой стабилизации, которая мощно компенсирует тряску рук. А телефото-модуль у Pro еще круче: тут 200 МП с почти 4-кратным оптическим увеличением. Такой набор делает его почти полноценным инструментом для портретной и уличной съемки. Кроме того, только Pro умеет записывать видео в 8K, тогда как обычный vivo X300 ограничен разрешением 4K. Ну и козырь старшей модели: есть возможность прикрепить съемный объектив для зума, но покупать его придется отдельно.

Сколько держит батарея vivo X300

Несмотря на одинаковую мощность зарядки (90 Вт по кабелю и 40 Вт по беспроводу), автономность у моделей различается. Базовый X300 оснащен аккумулятором емкостью 6040 мА*ч, тогда как у версии Pro он увеличен до 6510 мА*ч. В реальности это дает дополнительные 2-3 часа активного экрана, а в режиме ожидания Pro может продержаться более двадцати дней.

При этом оба устройства поддерживают обратную зарядку и порт Type-C стандарта USB 3.2. Это делает их почти универсальными источниками питания для аксессуаров.

Какой vivo лучше купить

Стоимость X300 начинается от 50 000 рублей, а X300 Pro стоит 60 000 рублей и больше в зависимости от объема памяти.

Если вы ищете сбалансированный флагман, который удобно лежит в руке, снимает не хуже топов и не требует розетки дважды в день, то Vivo X300 станет хорошим выбором. Он компактный, быстрый и универсальный.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Если же вам нужен профессиональный инструмент для съемки, большой дисплей и максимально полная комплектация с запасом на будущее, стоит рассмотреть Vivo X300 Pro. Он тяжелее и крупнее, но автономнее, предлагает больше возможностей, да и ощущается дороже.

Теги
Новости по теме
Каким будет Xiaomi 17T: раскрыты главные тайны недорогого флагмана Xiaomi
В России уже начали продавать Xiaomi 17 Pro Max. Почему брать его сейчас — себе дороже
Глобальная версия OriginOS 6: что будет в большом обновлении vivo и iQOO для России
Лонгриды для вас
Аккумуляторы флагманских Xiaomi начали массово вздуваться. Можно ли ими пользоваться

Пользователи флагманских смартфонов Xiaomi 15 и 15 Pro всё чаще сталкиваются с проблемой вздутия аккумуляторов, что приводит к появлению щели между рамкой и задней крышкой устройства. Особенно много жалоб зафиксировано на китайской платформе Weibo, где пользователи отмечают массовый характер этой неисправности. Владельцы аппаратов сообщают, что, несмотря на действующую гарантию, в официальных сервисных центрах Xiaomi нередко отказывают в бесплатной замене батареи, ссылаясь на внутренние регламенты компании.

Читать далее
Смартфоны Infinix NOTE 50 появились на AliExpress. Они дешевле, чем в России, и круче новинок Redmi

AliExpress — это царство скидок, где правит Xiaomi. Cмартфоны именно этой китайской компании, а также ее суббрендов Redmi и POCO, расходятся там многотысячными партиями, которые скупают люди, не готовые переплачивать за те же устройства в отечественной рознице. Но, похоже, у Xiaomi появился конкурент: на AliExpress начали продавать Infinix NOTE 50 — смартфоны компании, чьи модели давно не захаживали на маркетплейс и в последние годы продавались исключительно в местных магазинах. Стоит ли заказывать новинки из Китая?

Читать далее
У этого смартфона лучшая камера в 2025 году. Даже iPhone и HUAWEI снимают хуже

В рейтинге издания DxOMark, которое профессионально занимается тестом камер смартфонов, впервые за год поменялся лидер. Долгое время пальму первенства удерживал HUAWEI Pura 70 Ultra, но его сместила новинка 2025 года. На первое место вышел смартфон OPPO Find X8 Ultra, представленный в апреле, и, похоже, его лидерство вполне закономерно, в чем можно убедиться, взглянув на примеры снимков.

Читать далее
Новости партнеров
Представлен Apple Vision Pro 2025 &#8212; супербыстрый VR-шлем на новом процессоре M5 для качков
Представлен Apple Vision Pro 2025 — супербыстрый VR-шлем на новом процессоре M5 для качков
Принятие новых правил регулирования крипты в США может затянуться. В чём причина?
Принятие новых правил регулирования крипты в США может затянуться. В чём причина?
Самая жаркая пустыня в мире покрылась цветами — вот причина редкого явления
Самая жаркая пустыня в мире покрылась цветами — вот причина редкого явления