Юрий Кудлович

Xiaomi 15T Pro и Poco F6 Pro ориентированы на разные сегменты, несмотря на то, что оба являются членами одной большой китайской семьи. Один: премиальный флагман с передовыми функциями, другой почти флагман с отличным соотношением цена/качество. В этой статье мы сравним их и выясним, оправдана ли высокая цена за Xiaomi, или Poco предлагает то же самое, но за меньшие деньги.

Сравнил Xiaomi 15T Pro и Poco F6 Pro, поэтому теперь знаю, стоит ли переплачивать вдвое. Разница в цене двойная, а что по характеристикам? Изображение: www.gizmochina.com. Фото.

Разница в цене двойная, а что по характеристикам? Изображение: www.gizmochina.com

Сравнение характеристик Xiaomi 15T Pro и Poco F6 Pro

ХарактеристикаXiaomi 15T ProPoco F6 Pro
Стекло и корпусGorilla Glass 7i, крепкий алюминиевый сплавGorilla Glass 5
ЗащитаIP68IP54
Дисплей6.83″, 1280 x 2772, AMOLED, 144 Гц, HDR10+, Dolby Vision, до 3200 нит6.67″, 1440 x 3200, AMOLED, 120 Гц, HDR10+, Dolby Vision, до 4000 нит
ПроцессорDimensity 9400+Snapdragon 8 Gen 2
ОЗУ12 ГБ16 ГБ
Батарея5500 мА*ч5000 мА*ч
Проводная зарядка90 Вт120 Вт
Беспроводная зарядка50 ВтНет
Камеры50 МП + 50 МП + 12 МП50 МП + 8 МП + 2 МП

Какой дисплей лучше: Xiaomi или Poco

Xiaomi 15T Pro предлагает больше надежности: его экран находится под прочным стеклом Gorilla Glass 7, а корпус защищен от воды и пыли по стандарту IP68. В то же время Poco F6 Pro оснащен более старым стеклом Gorilla Glass 5 и имеет только защиту IP54. Ему не страшны брызги воды, но не более. В корпусе Xiaomi также используется сплав 6M13, который обеспечивает повышенную жесткость конструкции. У Poco такого нет.

Дисплеи тоже отличаются. Старший и более дорогой Xiaomi 15T Pro оснащен 6,83-дюймовым AMOLED дисплеем с частотой обновления 144 Гц, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision. Его пиковая яркость достигает 3200 нит. Более дешевый Poco F6 Pro имеет панель диагональю 6,67 дюйма. Это тоже AMOLED с поддержкой HDR10+ и Dolby Vision, но с частотой 120 Гц. Как ни странно, его разрешение выше, что гарантирует лучшую детализацию. А еще у него выше пиковая яркость.

Сравнение производительности сяоми и поко

Устройство Xiaomi 15T Pro работает на базе Dimensity 9400+ с графикой Immortalis-G925. У него очень быстрая внутренняя память UFS 4.1. Так что платформа новее, энергоэффективнее и предлагает лучшие возможности для работы с ИИ.

Poco F6 Pro использует немного устаревший чип Snapdragon 8 Gen 2. Он все еще достаточно быстрый, но уже уступает более новым моделям по энергоэффективности и запасу на будущее. При этом здесь аж 16 ГБ оперативной памяти, в то время как у Xiaomi всего 12 ГБ.

Аккумулятор Xiaomi 15T Pro держит дольше

Флагманский Xiaomi 15T Pro оснащен аккумулятором на 5500 мА*ч и поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт. Беспроводная зарядка ограничена на 50 Вт. По проводу телефон заряжается быстро, но это все равно не рекордный показатель.

Poco F6 Pro имеет чуть более скромную батарею на 5000 мА*ч и поддерживает только проводную зарядку. Зато она быстрая на 120 Вт, поэтому чтобы полностью зарядить смартфон, потребуется всего 19 минут. Таким образом, Poco выигрывает по скорости зарядки, а Xiaomi будет лучше по автономности.

Камеры Poco F6 Pro не впечатляют

Xiaomi 15T Pro использует тройную камеру с оптикой Leica: 50 МП главный сенсор, 50 МП перископ с 5-кратным оптическим зумом и 12 МП ультраширокий объектив. Перископ дает значительное преимущество в зуме.

Poco F6 Pro тоже получил 50 МП, но только в основном сенсоре. Ультраширокий модуль здесь на 8 МП, а макро, вовсе, снимает на 2 МП. Очевидно, что Xiaomi в фотосъемке и универсальности объективов находится далеко впереди.

Сколько стоит Xiaomi 15T Pro

На момент написания статьи цены на Xiaomi 15T Pro стартуют с 69 тысяч рублей, в то время как Poco F6 Pro можно купить всего за 32 тысячи. Разница более чем двойная, и в этом вся загвоздка. На фоне такой пропасти в цене характеристики устройств отходят на второй план, а выбирать устройства приходится по наитию.

Так, Xiaomi позиционирует свой смартфон как премиальный флагман: здесь упор на производительность, качество материалов, камеры и дизайн. У Poco же набор основных характеристик поскромнее, хотя скорость работы все равно на уровне топовых моделей. Поэтому вывод таков: если вам важны защита, камеры, особенности премиального сегмента, то берите Xiaomi, в противном случае можно сэкономить, взять Poco и получить максимум возможностей за минимальные деньги.

