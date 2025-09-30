Сравнил Xiaomi 17 и iPhone 17 и выбрал, что выгоднее купить в 2025 году в России

Каждую осень внимание всего техномира приковано к презентациям производителей мобильных устройств. А споры, кто станет лидером гонки технологий, не утихают круглый год. В этот раз на сцену вышли Xiaomi 17 и iPhone 17: два поколения, которые задают тон всей индустрии. Один делает ставку на мощное “железо” и огромные батареи, другой продолжает славить оптимизацию, дизайн и экосистему. Так кто же оказывается лучше для потребителя?
Давайте сравним всю серию: от базовых моделей до “прошек”. Пройдемся по характеристикам и дизайну, а также узнаем, где преимущества одной платформы превращаются в слабости другой.
Сравнение характеристик iPhone 17 и Xiaomi 17
Ниже ориентировочное сравнение основных спецификаций смартфонов Xiaomi 17 и iPhone 17, включая варианты Pro и Max.
|Параметр
|Xiaomi 17
|Xiaomi 17 Pro
|Xiaomi 17 Pro Max
|iPhone 17
|iPhone 17 Pro
|iPhone 17 Pro Max
|Процессор
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Apple A19
|Apple A19 Pro
|Apple A19 Pro
|ОЗУ
|12 / 16 Гб
|12 / 16 Гб
|12 / 16 Гб
|8 Гб
|12 Гб
|12 Гб
|Батарея
|7000 мА*ч
|6300 мА*ч
|7500 мА*ч
|3692 мА*ч
|до 4252 мА*ч
|до 5088 мА·ч
|Дисплей
|LTPO AMOLED, 6.3″, 120 Гц, 3500 нит
|LTPO AMOLED, 6.3″, 120 Гц, 3500 нит
|LTPO AMOLED, 6.9″, 120 Гц, 3500 нит
|OLED 6.3″, 120 Гц, 3000 нит
|OLED 6.3″, 120 Гц, 3000 нит
|OLED 6.7″, 120 Гц, 3000 нит
|Основные камеры
|50/50/50 МП
|50/50/50 МП
|50/50/50 МП
|48/48 МП
|48/48/48 МП
|48/48/48 МП
|Фронтальная камера
|50 МП
|50 МП
|50 МП
|18 МП
|18 МП
|18 МП
|Габариты
|151.1 × 71.8 × 8.1 мм; 191 г
|151.1 × 71.8 × 8.0 мм; 192 г
|162.9 × 77.6 × 8.0 мм; 219 г
|149.5 × 71.5 × 7,95 мм; 177 г
|150 × 71 × 8,8 мм; 206 г
|163,4 × 77 × 8,8 мм; 233 г
Автономность Xiaomi 17 против iPhone 17
Одним из самых впечатляющих пунктов у Xiaomi стала огромная батарея. В базовой модели это аккумулятор на 7000 мА*ч, а также на 6300 мА*ч и 7500 мА*ч в Pro и Pro Max. Быстрая проводная зарядка у всех троих разгоняется до 100 Вт, а по беспроводу мощность ограничена на уровне 50 Вт. И это рекордные значения на рынке, включая обратную беспроводную зарядку мощностью 22,5 Вт.
Если верить Xiaomi, то в часах автономность всех смартфонов выглядит следующим образом:
- Xiaomi 17: до 22,1 часа
- iPhone 17: 10,5 часа
- iPhone 17 Pro 11,13 часа
- iPhone 17 Pro Max: 13,63 часа
У iPhone 17 батареи гораздо скромнее, да и мощность зарядки уступает как по кабелю, так и через MagSafe. Здесь Xiaomi делает ставку на огромную автономность и быструю зарядку, а Apple уделяет внимание энергоэффективности чипа, оптимизации софта и балансу между производительностью и энергопотреблением.
Какая производительность у iPhone 17
Xiaomi установила флагманский Snapdragon 8 Elite Gen 5 во все смартфоны. У него высокая производительность, особенно в задачах, ориентированных на многозадачность. На это Apple отвечает своим фирменным решением: топовым A19, тесно интегрированным с iOS 26. У него отличная одноядерная производительность и высокая энергоэффективность.
В задачах, интенсивно нагружающих GPU (обработка фото и видео, а также игры), победитель будет зависеть от оптимизации приложений под платформу. Тем не менее Xiaomi и другие производители андроидов не могут похвастать стабильной производительностью. В бенчмарках у них рекордные результаты, а на деле скорость работы не такая высокая.
Кто лучше снимает: Xiaomi 17 vs айфон
Xiaomi оснащает линейку смартфонов модулями на 50 МП. Начиная с 17-го поколения то же самое делает и Apple. Однако у базового устройства Xiaomi более агрессивные цифровой и оптический зум за счет дополнительной оптики, тогда как Apple в простом iPhone 17 полагается на слаженность сенсоров и обработку изображений внутри системы.
Зато у моделей Pro и Pro Max обоих производителей паритет в плане детализации: все устройства обладают перископическим зумом и модулями с практически идентичным разрешением.
Почему iPhone может быть лучше Xiaomi
Одна из сильнейших сторон Apple: тесная интеграция устройств, стабильность обновлений и единая система, состоящая из iPad, Mac, Watch и других фирменных устройств. Покупая «яблочную» технику, вы попадаете в этот мир, причем с гарантией многолетних обновлений. Как правило, обновления iOS выходя на смартфоны в течение 5–6 лет. А еще на айфоны огромный спрос на вторичном рынке, так что вы всегда сможете быстро продать устройство по хорошей цене.
Xiaomi же дает больше свободы в плане глубокой настройки Android, а вот взаимодействие с другими гаджетами у них пока не так идеально, особенно на глобальном рынке. Впрочем, компания стремится исправить это, что особенно заметно по уровню развития категории умного дома. С поддержкой ОС не все так радужно: компания обещает обновлять смартфоны только в течение 4–5 лет, но только флагманские модели.
Что выбрать: Xiaomi или iPhone?
Если вам нужна максимальная автономность, мощная зарядка и свобода по меркам Android, то однозначно выбирайте Xiaomi 17, а еще лучше Pro или Pro Max. Сейчас эти устройства являются серьезными конкурентами на рынке флагманских устройств. А еще у них есть уникальная фишка: экран на задней панели. На нем можно играть или использовать его для селфи.
Если вы цените межплатформенную интеграцию, стабильные обновления, сбалансированную производительность и узнаваемость в толпе, то тут однозначно выигрывает iPhone 17 или его старшие версии.