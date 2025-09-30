Сравнил Xiaomi 17 и iPhone 17 и выбрал, что выгоднее купить в 2025 году в России

Каждую осень внимание всего техномира приковано к презентациям производителей мобильных устройств. А споры, кто станет лидером гонки технологий, не утихают круглый год. В этот раз на сцену вышли Xiaomi 17 и iPhone 17: два поколения, которые задают тон всей индустрии. Один делает ставку на мощное “железо” и огромные батареи, другой продолжает славить оптимизацию, дизайн и экосистему. Так кто же оказывается лучше для потребителя?

Давайте сравним всю серию: от базовых моделей до “прошек”. Пройдемся по характеристикам и дизайну, а также узнаем, где преимущества одной платформы превращаются в слабости другой.

Сравнение характеристик iPhone 17 и Xiaomi 17

Ниже ориентировочное сравнение основных спецификаций смартфонов Xiaomi 17 и iPhone 17, включая варианты Pro и Max.

Параметр Xiaomi 17 Xiaomi 17 Pro Xiaomi 17 Pro Max iPhone 17 iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Apple A19 Apple A19 Pro Apple A19 Pro ОЗУ 12 / 16 Гб 12 / 16 Гб 12 / 16 Гб 8 Гб 12 Гб 12 Гб Батарея 7000 мА*ч 6300 мА*ч 7500 мА*ч 3692 мА*ч до 4252 мА*ч до 5088 мА·ч Дисплей LTPO AMOLED, 6.3″, 120 Гц, 3500 нит LTPO AMOLED, 6.3″, 120 Гц, 3500 нит LTPO AMOLED, 6.9″, 120 Гц, 3500 нит OLED 6.3″, 120 Гц, 3000 нит OLED 6.3″, 120 Гц, 3000 нит OLED 6.7″, 120 Гц, 3000 нит Основные камеры 50/50/50 МП 50/50/50 МП 50/50/50 МП 48/48 МП 48/48/48 МП 48/48/48 МП Фронтальная камера 50 МП 50 МП 50 МП 18 МП 18 МП 18 МП Габариты 151.1 × 71.8 × 8.1 мм; 191 г 151.1 × 71.8 × 8.0 мм; 192 г 162.9 × 77.6 × 8.0 мм; 219 г 149.5 × 71.5 × 7,95 мм; 177 г 150 × 71 × 8,8 мм; 206 г 163,4 × 77 × 8,8 мм; 233 г

Автономность Xiaomi 17 против iPhone 17

Одним из самых впечатляющих пунктов у Xiaomi стала огромная батарея. В базовой модели это аккумулятор на 7000 мА*ч, а также на 6300 мА*ч и 7500 мА*ч в Pro и Pro Max. Быстрая проводная зарядка у всех троих разгоняется до 100 Вт, а по беспроводу мощность ограничена на уровне 50 Вт. И это рекордные значения на рынке, включая обратную беспроводную зарядку мощностью 22,5 Вт.

Если верить Xiaomi, то в часах автономность всех смартфонов выглядит следующим образом:

Xiaomi 17: до 22,1 часа

iPhone 17: 10,5 часа

iPhone 17 Pro 11,13 часа

iPhone 17 Pro Max: 13,63 часа

У iPhone 17 батареи гораздо скромнее, да и мощность зарядки уступает как по кабелю, так и через MagSafe. Здесь Xiaomi делает ставку на огромную автономность и быструю зарядку, а Apple уделяет внимание энергоэффективности чипа, оптимизации софта и балансу между производительностью и энергопотреблением.

Какая производительность у iPhone 17

Xiaomi установила флагманский Snapdragon 8 Elite Gen 5 во все смартфоны. У него высокая производительность, особенно в задачах, ориентированных на многозадачность. На это Apple отвечает своим фирменным решением: топовым A19, тесно интегрированным с iOS 26. У него отличная одноядерная производительность и высокая энергоэффективность.

В задачах, интенсивно нагружающих GPU (обработка фото и видео, а также игры), победитель будет зависеть от оптимизации приложений под платформу. Тем не менее Xiaomi и другие производители андроидов не могут похвастать стабильной производительностью. В бенчмарках у них рекордные результаты, а на деле скорость работы не такая высокая.

Кто лучше снимает: Xiaomi 17 vs айфон

Xiaomi оснащает линейку смартфонов модулями на 50 МП. Начиная с 17-го поколения то же самое делает и Apple. Однако у базового устройства Xiaomi более агрессивные цифровой и оптический зум за счет дополнительной оптики, тогда как Apple в простом iPhone 17 полагается на слаженность сенсоров и обработку изображений внутри системы.

Зато у моделей Pro и Pro Max обоих производителей паритет в плане детализации: все устройства обладают перископическим зумом и модулями с практически идентичным разрешением.

Почему iPhone может быть лучше Xiaomi

Одна из сильнейших сторон Apple: тесная интеграция устройств, стабильность обновлений и единая система, состоящая из iPad, Mac, Watch и других фирменных устройств. Покупая «яблочную» технику, вы попадаете в этот мир, причем с гарантией многолетних обновлений. Как правило, обновления iOS выходя на смартфоны в течение 5–6 лет. А еще на айфоны огромный спрос на вторичном рынке, так что вы всегда сможете быстро продать устройство по хорошей цене.

Xiaomi же дает больше свободы в плане глубокой настройки Android, а вот взаимодействие с другими гаджетами у них пока не так идеально, особенно на глобальном рынке. Впрочем, компания стремится исправить это, что особенно заметно по уровню развития категории умного дома. С поддержкой ОС не все так радужно: компания обещает обновлять смартфоны только в течение 4–5 лет, но только флагманские модели.

Что выбрать: Xiaomi или iPhone?

Если вам нужна максимальная автономность, мощная зарядка и свобода по меркам Android, то однозначно выбирайте Xiaomi 17, а еще лучше Pro или Pro Max. Сейчас эти устройства являются серьезными конкурентами на рынке флагманских устройств. А еще у них есть уникальная фишка: экран на задней панели. На нем можно играть или использовать его для селфи.

Если вы цените межплатформенную интеграцию, стабильные обновления, сбалансированную производительность и узнаваемость в толпе, то тут однозначно выигрывает iPhone 17 или его старшие версии.