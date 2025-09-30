Сравнил Xiaomi 17 и iPhone 17 и выбрал, что выгоднее купить в 2025 году в России

  2. Темы
  3. Смартфоны
Юрий Кудлович
30.09.2025,

Каждую осень внимание всего техномира приковано к презентациям производителей мобильных устройств. А споры, кто станет лидером гонки технологий, не утихают круглый год. В этот раз на сцену вышли Xiaomi 17 и iPhone 17: два поколения, которые задают тон всей индустрии. Один делает ставку на мощное “железо” и огромные батареи, другой продолжает славить оптимизацию, дизайн и экосистему. Так кто же оказывается лучше для потребителя?

Сравнил Xiaomi 17 и iPhone 17 и выбрал, что выгоднее купить в 2025 году в России. Оранжевый корпус или второй дисплей? Решать вам. Изображение: mobilecity.vn. Фото.

Оранжевый корпус или второй дисплей? Решать вам. Изображение: mobilecity.vn

Давайте сравним всю серию: от базовых моделей до “прошек”. Пройдемся по характеристикам и дизайну, а также узнаем, где преимущества одной платформы превращаются в слабости другой.

Сравнение характеристик iPhone 17 и Xiaomi 17

Ниже ориентировочное сравнение основных спецификаций смартфонов Xiaomi 17 и iPhone 17, включая варианты Pro и Max.

ПараметрXiaomi 17Xiaomi 17 ProXiaomi 17 Pro MaxiPhone 17iPhone 17 ProiPhone 17 Pro Max
ПроцессорSnapdragon 8 Elite Gen 5Snapdragon 8 Elite Gen 5Snapdragon 8 Elite Gen 5Apple A19Apple A19 ProApple A19 Pro
ОЗУ12 / 16 Гб12 / 16 Гб12 / 16 Гб8 Гб12 Гб12 Гб
Батарея7000 мА*ч6300 мА*ч7500 мА*ч3692 мА*чдо 4252 мА*чдо 5088 мА·ч
ДисплейLTPO AMOLED, 6.3″, 120 Гц, 3500 нитLTPO AMOLED, 6.3″, 120 Гц, 3500 нитLTPO AMOLED, 6.9″, 120 Гц, 3500 нитOLED 6.3″, 120 Гц, 3000 нитOLED 6.3″, 120 Гц, 3000 нитOLED 6.7″, 120 Гц, 3000 нит
Основные камеры50/50/50 МП50/50/50 МП50/50/50 МП48/48 МП48/48/48 МП48/48/48 МП
Фронтальная камера50 МП50 МП50 МП18 МП18 МП18 МП
Габариты151.1 × 71.8 × 8.1 мм; 191 г151.1 × 71.8 × 8.0 мм; 192 г162.9 × 77.6 × 8.0 мм; 219 г149.5 × 71.5 × 7,95 мм; 177 г150 × 71 × 8,8 мм; 206 г163,4 × 77 × 8,8 мм; 233 г

Автономность Xiaomi 17 против iPhone 17

Одним из самых впечатляющих пунктов у Xiaomi стала огромная батарея. В базовой модели это аккумулятор на 7000 мА*ч, а также на 6300 мА*ч и 7500 мА*ч в Pro и Pro Max. Быстрая проводная зарядка у всех троих разгоняется до 100 Вт, а по беспроводу мощность ограничена на уровне 50 Вт. И это рекордные значения на рынке, включая обратную беспроводную зарядку мощностью 22,5 Вт.

Если верить Xiaomi, то в часах автономность всех смартфонов выглядит следующим образом:

  • Xiaomi 17: до 22,1 часа
  • iPhone 17: 10,5 часа
  • iPhone 17 Pro 11,13 часа
  • iPhone 17 Pro Max: 13,63 часа

У iPhone 17 батареи гораздо скромнее, да и мощность зарядки уступает как по кабелю, так и через MagSafe. Здесь Xiaomi делает ставку на огромную автономность и быструю зарядку, а Apple уделяет внимание энергоэффективности чипа, оптимизации софта и балансу между производительностью и энергопотреблением.

Какая производительность у iPhone 17

Xiaomi установила флагманский Snapdragon 8 Elite Gen 5 во все смартфоны. У него высокая производительность, особенно в задачах, ориентированных на многозадачность. На это Apple отвечает своим фирменным решением: топовым A19, тесно интегрированным с iOS 26. У него отличная одноядерная производительность и высокая энергоэффективность.

Какая производительность у iPhone 17. Китайцы опять оставили айфоны не у дел? Фото.

Китайцы опять оставили айфоны не у дел?

В задачах, интенсивно нагружающих GPU (обработка фото и видео, а также игры), победитель будет зависеть от оптимизации приложений под платформу. Тем не менее Xiaomi и другие производители андроидов не могут похвастать стабильной производительностью. В бенчмарках у них рекордные результаты, а на деле скорость работы не такая высокая.

⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Кто лучше снимает: Xiaomi 17 vs айфон

Xiaomi оснащает линейку смартфонов модулями на 50 МП. Начиная с 17-го поколения то же самое делает и Apple. Однако у базового устройства Xiaomi более агрессивные цифровой и оптический зум за счет дополнительной оптики, тогда как Apple в простом iPhone 17 полагается на слаженность сенсоров и обработку изображений внутри системы.

Кто лучше снимает: Xiaomi 17 vs айфон. Основные камеры смартфонов снимают практически одинаково. Изображение: YouTube. Фото.

Основные камеры смартфонов снимают практически одинаково. Изображение: YouTube

Зато у моделей Pro и Pro Max обоих производителей паритет в плане детализации: все устройства обладают перископическим зумом и модулями с практически идентичным разрешением.

Почему iPhone может быть лучше Xiaomi

Одна из сильнейших сторон Apple: тесная интеграция устройств, стабильность обновлений и единая система, состоящая из iPad, Mac, Watch и других фирменных устройств. Покупая «яблочную» технику, вы попадаете в этот мир, причем с гарантией многолетних обновлений. Как правило, обновления iOS выходя на смартфоны в течение 5–6 лет. А еще на айфоны огромный спрос на вторичном рынке, так что вы всегда сможете быстро продать устройство по хорошей цене.

Xiaomi же дает больше свободы в плане глубокой настройки Android, а вот взаимодействие с другими гаджетами у них пока не так идеально, особенно на глобальном рынке. Впрочем, компания стремится исправить это, что особенно заметно по уровню развития категории умного дома. С поддержкой ОС не все так радужно: компания обещает обновлять смартфоны только в течение 4–5 лет, но только флагманские модели.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Что выбрать: Xiaomi или iPhone?

Если вам нужна максимальная автономность, мощная зарядка и свобода по меркам Android, то однозначно выбирайте Xiaomi 17, а еще лучше Pro или Pro Max. Сейчас эти устройства являются серьезными конкурентами на рынке флагманских устройств. А еще у них есть уникальная фишка: экран на задней панели. На нем можно играть или использовать его для селфи.

Что выбрать: Xiaomi или iPhone? А еще у Xiaomi 17 есть дисплей на задней панели. Изображение: YouTube. Фото.

А еще у Xiaomi 17 есть дисплей на задней панели. Изображение: YouTube

Если вы цените межплатформенную интеграцию, стабильные обновления, сбалансированную производительность и узнаваемость в толпе, то тут однозначно выигрывает iPhone 17 или его старшие версии.

Теги
Новости по теме
В России придумали, как сделать 5G. Ради этого придется отключить 3G
Все характеристики Xiaomi 16 раскрыты. Компактный смартфон получит аккумулятор на 7000 мАч
Какие сайты будут работать в России при отключении интернета
Лонгриды для вас
Вышел компактный флагман Xiaomi 17 с батареей 7000 мАч и самым мощным процессором в мире

В Китае прошла долгожданная презентация Xiaomi 17. И, хотя по логике компания должна была выпустить Xiaomi 16, китайцы решили пропустить 16-е поколение — все ради подражания Apple и прямой конкуренции с iPhone 17. Несмотря на очевидную вторичность, которую демонстрирует бренд из Поднебесной, смартфон Xiaomi 17 безотносительно маркетинговой шелухи получился очень удачным.

Читать далее
Xiaomi отзывает 150 000 Power Bank из-за их опасности для пользователей

В мире портативных зарядных устройств редко случаются инциденты такого масштаба, но когда они происходят, это серьезно затрагивает миллионы пользователей по всему миру. Компания Xiaomi объявила о масштабном отзыве почти 150 тысяч внешних аккумуляторов в Китае из-за серьезных рисков безопасности, включая возможность перегрева, возгорания и даже взрыва устройств. Это действительно опасно и стоит об этом знать.

Читать далее
Смартфоны с большими аккумуляторами становятся все более массовыми

Автономность работы смартфона слишком часто напоминает игру в кошки-мышки. Каждый раз, когда ёмкость аккумулятора делает заметный скачок, на сцену выходят более яркие экраны, мощные процессоры и громоздкие камеры, возвращая наши мечты о многодневной автономности к исходной точке. Однако в 2025 году этот сценарий наконец-то начинает меняться. Мы получили технологии и даже готовые устройства, которые могут изменить многое.

Читать далее
Новости партнеров
Вся правда об iPhone Air для реальной жизни: тянут ли батарейка и камера
Вся правда об iPhone Air для реальной жизни: тянут ли батарейка и камера
Почему сыр с муравьями стал хитом продаж: история нового деликатеса
Почему сыр с муравьями стал хитом продаж: история нового деликатеса
Корпоративные резервы криптовалют замедляют рост. Что это значит для Биткоина и Эфириума?
Корпоративные резервы криптовалют замедляют рост. Что это значит для Биткоина и Эфириума?