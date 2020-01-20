Среднебюджетные смартфоны покоряют рынок

Когда же мы упустили тот момент, когда среднебюджетные смартфоны стали несильно уступать флагманам? Изменения начались примерно два года назад. Еще до выхода iPhone XR стало очевидно, что рынок среднебюджетных аппаратов привлекает потребителей больше любого другого. Людям не нужны слишком дешёвые аппараты, вместе с тем они не желают покупать дорогие гаджеты. Золотая середина — это то, к чему все стремятся, и это начали понимать не только китайские производители.

В настоящее время компания Qualcomm предлагает среднебюджетный игровой процессор Snapdragon 730G. По своим возможностям он сравним с прошлогодними флагманскими процессорами, а новый Snapdragon 765G будет еще мощнее. Если раньше флагманы казались значительно производительнее, сегодня это уже не так.

То же касается и качества камер, в 2019 году популярность получили модули камер на 48 и 64 Мп с технологией бининга пикселей. Она позволяет объединить несколько пикселей в один, благодаря этому фотографии получают больше света и информации. Xiaomi Mi Note 10 стоимостью в 550 евро со 108-Мп камерой по качеству ночных фото превосходит флагманский Google Pixel 4 с ночным режимом Night Sight. Если сравнить камеру бюджетного устройства с камерами флагманов, разница будет незначительной при хорошем освещении.

Кроме того, производители стремятся обновлять до новых версий Android не только флагманы, но и среднебюджетные телефоны тоже. Так, например, Huawei обновит до Android 10 35 телефонов, уже сейчас даже бюджетные телефоны Xiaomi работают на MIUI 11, поэтому проблема обновлений в случае с недорогими устройствами в 2020 году стала неактуальной.

Не обделяют среднебюджетные гаджеты и во флагманских особенностях. Если взять в пример Redmi K30, OnePlus 7T, Realme X2 Pro или Oppo Reno 3 Pro, устройства получили экраны с частотой обновления 90 или 120 Гц. Эта особенность должна появиться в линейке Galaxy S20, которую покажут уже 11 февраля.

Кроме того, среднебюджетные устройства наравне с флагманами предлагают порты Type-C, современные соединения Bluetooth, Wi-Fi, LTE. В 2020 году станут популярны смартфоны на процессорах Snapdragon 765G, Exynos 980 и Dimensity 800 — все эти процессоры предназначены для среднебюджетных аппаратов и оснащены 5G-модемом.

Что делать с флагманами?

Если сейчас многие компании основную прибыль получают именно с продаж флагманских моделей, нельзя исключать что уже в 2020 году приоритеты потребителей изменятся существенно в сторону среднебюджетников. В этом случае производителям нужно будет или понижать стоимость флагманов или выпускать максимально качественные среднебюджетники.

Проблема в том, что китайские производители значительно демпингуют цены с целью увеличить долю рынка. Так делает Xiaomi, продавая смартфоны с неплохим железом и AMOLED-экранами за 200-250 долларов. Компенсирует низкую стоимость компания наличием рекламы в оболочке MIUI. Это хорошая тактика и ею пользуются остальные китайские компании тоже, но она приводит к падению продаж гигантов Samsung и Apple, которые привыкли зарабатывать на флагманах. Предлагаем обсудить это в Телеграм.

Samsung и Apple уже предлагают неплохие дешевые телефоны, но даже этим решениям сложно тягаться с китайской продукцией. Проблема еще и в том, что все больше людей начинают использовать интернет для покупки телефонов через сайты производителей. Такой расклад меняет правила игры и делает среднебюджетные китайские устройства более привлекательными для потребителей. К слову, OnePlus 7T для нас хоть и является флагманом, но для жителей запада это скорее среднебюджетник стоимостью в 500-600 долларов.

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Не совсем понятно, кто в регионах России будет покупать Galaxy Note 10 Plus за 89 тысяч рублей. Да, это потрясающий смартфон, лучший из всех, что я когда-либо видел, но 89 тысяч, на мой взгляд, не так сумма, которая может привлечь потребителя даже с учетом современных возможностей устройства.

Интересно узнать и мнение читателей. Как вам кажется, стоит ли покупать флагман в 2020 году и считаете ли вы, что смартфоны в средней ценовой категории стали трендовыми на рынке? Делитесь мнением в комментариях ниже.