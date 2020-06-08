Стала известна возможная цена и дата выхода дешевого OnePlus Z

Вот странная, все же, компания OnePlus. Они всегда дадут повод поговорить о себе. Связано это в первую очередь с качеством ее смартфонов и тем, какую модель продвижения они выбрали на первых порах. Я никогда не был ярым фанатом этой марки, хотя советовал многим покупать ее смартфоны, но тем объективнее являются мои высказывания о ней. При этом, как говорится, когда молодцы, тогда молодцы. В этом году они шагнули в премиум сегмент, но не забыли и про бюджетную модель. Ее ждали одновременно с более взрослыми версиями, но выйдет она только через несколько недель. Приятно, что компания о ней на забыла и теперь мы знаем примерную дату ее выхода.

Когда выйдет OnePlus Z

Еще примерно месяц назад мы сомневались в том, что недорогой OnePlus вообще будет. Теперь мы говорим о том, что он появится почти ровно через месяц. Вот так все переменчиво в мире смартфонов и компаний, которые их выпускают.

Если верить свежим слухам, которые опубликовали ребята из Android Central, новинка выйдет 10 июля этого года. Эта дата уже мелькала в предыдущих слухах, но лишнее ее подтверждений должно говорить о том, что так оно и будет.

Дополнительно подлил масла в огонь и генеральный директор OnePlus Пит Лау. В мае этого года он заявил в интервью, что компания ищет возможности выпустить доступный телефон. Это породило еще больше слухов, что новинке все же быть. Тем более, уже после интервью на одном их стримов OnePlus мелькало устройство, которое похоже на то, которое было на утечках тогда еще OnePlus 8 Lite, как многие думали оно будет называться.

Цена OnePlus Z

Интересно, что смартфон выйдет сначала только в Индии, а о дальнейших планах распространения известно мало, но никто не помешает достать этот смартфон тому, кто действительно этого захочет. Особенно учитывая небольшую цену, которая составит, если верить утечке, всего 25 000 рупий (примерно 300 долларов или 21 000 рублей).

На других рынках цена может подняться до 400 долларов. Даже такой ценник будет отличным вариантом на фоне топовых устройств бренда, цена которых стремится к 1000 долларов.

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Выход новинки по такой цене был бы максимально логичным, чтобы дополнить модельный ряд новой стратегии OnePlus и ее продуктовой линейки. В нее должны входить недорогие наушники Bullets Wireless Z, умный телевизор начального уровня и тот самый OnePlus Z.

Каким будет OnePlus Z

По слухам, технические характеристики включают в себя чипсет Snapdragon 765, дисплей Super AMOLED с частотой 90 Гц, а также универсальную камеру, включающую основной сенсор на 48 Мп, сверхширокий сенсор на 16 Мп и отдельную макрокамеру. Если все будет так, как нам говорит утечка, OnePlus Z или OnePlus 8 Lite (если вдруг его назовут именно так) будет очень хорошо конкурировать с Xiaomi и Realme.

Почему OnePlus Z начнут продавать в Индии

OnePlus доминирует в сегменте смартфонов премиум-класса в Индии, но основная часть продаж в этой стране и в мире в целом по-прежнему приходится на быстрорастущий доступный сегмент среднего класса. Учитывая рынок Индии, этот сегмент может обеспечить продажи, которые будут исчисляться десятками и даже сотнями миллионов штук. Рынок может стать просто бездонным.

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Именно поэтому, учитывая любовь индийцев к OnePlus в целом, стоит попробовать навязать конкуренцию другим китайским брендам в диапазоне 300-500 долларов. Можно даже потягаться с iPhone SE второго поколения, который тоже любят во всем мире, и который стоит от 400 долларов за базовую версию с памятью 64 ГБ.

Почему телефоны стоят так дорого

Я уже рассказывал, что иногда складывается ощущение, будто компании в последнее время создают дорогие телефоны не для того, чтобы делать на них кассу, а для того, чтобы лучше продавались доступные модели. Например, Samsung выпустил дорогущий Galaxy S20 Ultra, который стоит примерно в два раза дороже базовой версии этой линейки. При этом отличия для обычного человека заключаются в основном только в камере.

Камера не будет настолько лучше, насколько стоит. За эти деньги можно купить отдельную зеркальную или системную камеру. Вот только, как мне кажется, задача версии Ultra в том, чтобы показать покупателям свою премиальность. Увидев это, даже выбирая между втрое более дешевыми смартфонами разных брендов, покупатели выберут Samsung.

Расскажите в нашем Telegram-чате, готовы ли вы купить новый OnePlus Z за 400 долларов, если он будет таким, каким мы его ждем.

Судя по всему этот же путь, выбрала и OnePlus, выпустив как никогда до этого дорогие модели восьмого семейства, но держа в рукаве козырь в виде доступной модели. Теперь, когда разговоры утихли и фанаты технологий привыкли к такой цене, можно на контрасте выкатить версию за 350-400 долларов и сорвать овации.

Напомню, в прошлый раз такая модель вне основного модельного ряда выходила пять лет назад и называлась OnePlus X. Она была доступной, но все равно достойной, как и остальные модели начинавшего в то время свой путь бренда.