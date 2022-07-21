Стали известны интересные подробности о камере Samsung Galaxy S23

Samsung часто сталкивается с проблемами в своих флагманских устройствах. Непростые отношения были и с линейкой Galaxy S. Так, например, когда вышел Samsung Galaxy S20 Ultra, камера сначала просто плохо снимала и не ловила фокус, а потом еще и начала трескаться. Но позже проблемы с качеством решили программными обновлениями, а физические повреждения оказались разовыми явлениями. Теперь же компания, кажется, встала на нормальные рельсы и начала делать нормальные телефоны с нормальными камерами. И, судя по всему, сейчас нас ждет большой прорыв в этом направлении с выходом нового Galaxy S23.

Хорошие ли камеры у Samsung

Несмотря на бывшие сложности, Samsung смогла сделать так, чтобы Galaxy S22 Ultra побил предыдущие рекорды продаж. Он действительно получился неплохим и хорошо продавался, несмотря на высокую цену. Но недавно бренд начал дразнить нас особенностями камеры Galaxy S23.

Сейчас все ждут выхода Motorola Frontier, который будет включать датчик камеры на 200 Мп. Пока он не вышел, мы можем только представлять, насколько это нужно, и рассуждать о его преимуществах. Но Samsung не собирается ограничиваться этим и, судя по всему, готовит свое решение с таким же разрешением. Такой большой датчик может появиться не во всех моделях, а только в топовой версии — Galaxy S23 Ultra. Об этом сообщает известный автор утечек и аналитик Ice Universe.

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Телефон с камерой 200 Мп

По словам источника, Samsung еще не представила 200-мегапиксельный датчик камеры, который будет использоваться в Galaxy S23 Ultra. Это означает, что хотя Motorola Frontier и Samsung Galaxy S23 Ultra будут иметь высокое разрешение камеры, они могут не иметь одинаковой производительности из-за разных типов датчиков. В дополнение к Motorola Frontier, Xiaomi 12T Pro, как полагают, тоже будет иметь разрешение 200 Мп.

Motorola Frontier оснащается 200 Мп сенсором Samsung ISOCELL HP1. Samsung ISOCELL HP3 — это новая 200 Мп камера с таким же большим разрешением, представленная компанией. Площадь модуля камеры ISOCELL HP3 уменьшена на 20% благодаря уменьшению размера пикселей на 12 %.

Согласно сообщениям, процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, который, как ожидается, будет представлен в ноябре, будет использоваться в серии Samsung Galaxy S23. Кроме того, устройства серии Samsung Galaxy S23 могут иметь 40-мегапиксельные фронтальные камеры и богатый набор дополнительных датчиков для основной камеры.

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Какие телефоны получат камеру 200 Мп

Было бы интересно посмотреть, как будущие смартфоны с 200-мегапиксельной камерой, включая Moto Edge 30 Ultra (Frontier), Xiaomi 12T и Samsung Galaxy S23 Ultra, будут конкурировать друг с другом. Пока Samsung Galaxy S22 Ultra — последний на сегодняшний день супер флагман Samsung — получил массу положительных отзывов именно за свои фотографические возможности. Если компания все сделает правильно, то получит не меньше ”лайков” за новое поколение смартфонов. Если новый Galaxy S23 Ultra от Samsung сможет превзойти своего предшественника, это будет очень интересное зрелище.

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Нужна ли камера с большим разрешением

На самом деле большое разрешение сенсора не говорит о том, что у вас будут огромные снимки. Во-первых, такое разрешение просто не нужно, а во-вторых, далеко не факт, что смартфон сможет делать снимки с таким разрешением. Использование большого количества пикселей в смартфонах часто используется для их объединения. Так получается повысить качество изображения. Впрочем, многие компании идут другим путем и просто делают больше размер каждого конкретного пикселя. Оба подхода имеют право на жизнь, но цифры, вроде 200 Мп, больше похожи на маркетинговые уловки.

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Нам еще только предстоит посмотреть, что получится у производителей, но не стоит забывать, что главное — не количество мегапикселей, а умение ими пользоваться. То есть то, как смартфон будет обрабатывать набор цветных точек, который поступает с матрицы. Именно после обработки мы видим готовую картинку. Примером того, как с не самой хорошей матрицей можно сделать отличные снимки, является Google Pixel. Samsung тоже научилась делать хорошо. Вот и посмотрим, что получится.