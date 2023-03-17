Стало известно, сколько будет стоить складной Google Pixel. Цена приятно удивит

Складные телефоны как-то ярко появились, привлекли к себе много интереса, а потом растворились в потоке инфошума и в безразличии общественности. Но нельзя отрицать, что это очень удачное направление, которое имеет все перспективы стать нашим будущим. В любом случае развивать направление надо! Особенно на второй волне интереса к подобным устройствам. Вот и сейчас пришло время в очередной раз поговорить о готовящейся раскладушке от главного игрока в мире Android — компании Google. Тем более, почему бы не поговорить о ней, если компания опять дает повод?

Складной телефон Гугл

Известно, что Google уже некоторое время работает над собственным складным смартфоном. Мы уже видели много вариантов его концептов разной степени правдоподобности, варианты комплектации и даже запчасти, которые якобы утекли с завода. Вот только ничего это не дало и смартфона пока нет. Но слишком много утечек показывало на то, что телефон появится именно в этом году. Поэтому и разговоров о нем снова стало очень много. Особенно на фоне его цены.

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Сколько будет стоит складной Google Pixel

Новая утечка раскрыла его цену, и, если это окажется правдой, новый складной Pixel точно ждет успех. Уже догадались, сколько он может стоить? Если нет, то продолжаем.

Последняя утечка поступила от известного источника Йогеша Брара. Судя по всему, Pixel Fold будет продаваться по цене от 1300 до 1500 долларов США (примерно 100000 — 115000 рублей по курсу). Если эта утечка верна, это означает, что первый в истории складной телефон поискового гиганта может быть на 500 долларов (примерно 39000 рублей по курсу) дешевле, чем Samsung Galaxy Z Fold 4. Это уже не новый телефон, который был выпущен в прошлом году, и является последней складной моделью от Samsung.

Лучший складной телефон

На данный момент именно южнокорейский бренд является лидером в мире складных смартфонов, имея в своем арсенале уже 4 номерные версии модели формата Fold и три номерные модели формата Flip (второе поколение пропустили для упрощения линейки). Так же компания поставляет компоненты для других производителей, включая Xiaomi. В таких условиях лидерство просто не вызывает вопросов. А неплохие деловые отношения с Google могут говорить о том, что именно Samsung будет делать экраны для нового Pixel Fold.

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Google Pixel 7a и Google Pixel Fold

Возвращаясь к цене, можно сказать, что Pixel Fold, вероятно, будет намного дешевле, чем Galaxy Z Fold 5, запуск которого запланирован на конец этого года, поскольку он, вероятно, будет иметь цену, аналогичную Fold 4. Информатор также добавил, что Google представит долгожданный Pixel Fold и Pixel 7a среднего класса на Google I/O. Это крупное мероприятие, вероятно, состоится где-то в мае 2023 года. Ранее предполагалось, что Pixel Fold и Pixel 7a будут запущены примерно в июне. Это было бы хорошей идеей и не отвлекло бы от запуска нового номерного Pixel 8.

Когда более дорогой телефон выходит раньше, он не так сильно влияет на продажи более дешевой модели. А когда они выходят в иной последовательности, пользователи часто покупают более дешевый телефон, обходя стороной более дорогой.

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Что касается стоимости Pixel 7a, который может выйти одновременно с Pixel Fold, то по прогнозам она будет в районе от 450 до 500 долларов США (примерно 34000-38000 рублей по курсу). Это примерно соответствует стартовой цене Pixel 6a, вышедшего в прошлом году.

Имейте в виду, что это все еще неподтвержденная информация, поэтому отнеситесь к этой новости с долей скептицизма и следите за дальнейшими обновлениями по этому вопросу. Чтобы быть в курсе всего, подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там мы расскажем, когда надо начинать копить деньги.