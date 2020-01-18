17 января стартовали поставки ограниченной партии смартфона PinePhone. Это не первое в своем роде устройство на операционной системе Linux, однако оно всё равно кажется необычным на фоне современных Android и iOS-аппаратов. Стоит понимать, что данный проект не разработан какой-либо компанией. Он создан сообществом программистов, которые в свободное от основной работы время вкладывают труд в его развитие.

Сам по себе проект предназначен не для обычного пользователя. Он рассчитан на разработчиков, которые также готовы вкладывать силы в разработку операционных систем на базе Linux и приложений для них. Кроме того, идея по развитию сообщества мобильных версий Linux не кажется плохой. Чем больше альтернатив предлагают пользователям, тем лучше.

Именно по такому принципу распространяется операционная система Linux. Каждый желающий может внести свой вклад в развитие системы. Впрочем, по такому же принципу работает и Android. Возможно, многие не знали, но Android — это Open Source проект, который развивается сообществом. Да, система принадлежит Google, но каждый желающий может исправить какой-либо баг в коде или добавить новую функцию, которая в дальнейшем может стать частью новой версии Android.

PinePhone поставляется без установленной операционной системы, пользователь должен будет произвести процесс установки самостоятельно, скачав последнюю сборку через официальный сайт. Кроме того, пока все сборки находятся в статусе альфа, поэтому некоторые функции могут попросту не работать. Если верить официальному обзору новинки, самой стабильной является Ubuntu Touch, но даже она пока не позволяет запустить модуль камеры.

Всего доступно 6 систем:

postmarketOS

Ubuntu Touch

Sailfish OS

Maemo Leste

LuneOS

Manjaro

Например, установочный образ Ububtu Touch весит около 1 ГБ. Телефон оснащен 5,95-дюймовым LCD-дисплеем, 4-ядерным процессором Allwiner с ядрами Cortex A53 с тактовой частотой 1,2 ГГц, 16 ГБ встроенной и 2 ГБ оперативной памяти, 5-Мп основной и 2-Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 3000 мАч, а также быстрой зарядкой с разъемом Type-C. Для некоторых приятным бонусом может стать возможность извлечь аккумулятор устройства. Кроме того, раскрыв корпус, можно с легкостью отключить LTE, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, микрофон и камеру непосредственно от материнской платы.

Есть ли будущее у мобильного Linux

Как Linux продолжает свое существование? Всему виной разработчики, которые используют данную систему в качестве сервера, а также в качестве среды для разработки различных продуктов, включая веб-сайты.

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Привлекут ли потребителей и разработчиков смартфоны на Linux? Вопрос сомнительный, мне кажется, что нет. Просто потому, что в Android и в iOS вложено столько труда и денег, что вряд ли Open Source проект сможет предложить в этом вопросе что-либо достойное. К тому же не совсем понятна целевая аудитория мобильной версии Linux. Для чего она нужна? Ubuntu Touch, например, не предлагает какого-то уникального интерфейса с революционным управлением, а разработчики софта не будут тратить время на оптимизацию системы, чтобы потом ею никто не пользовался.

Есть одно «но»

Проект может стать популярным в том случае, если устройство будут использовать вместо Linux-компьютера, подключая его к монитору, но пока о такой возможности сообщество не заявляет. И действительно, было бы неплохо иметь полноценный Linux-смартфон в кармане, чтобы затем, подключив его к ПК, получить полноценную операционную систему для развлечений и работы.

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Что такое Linux?

Это семейство Unix-подобных операционных систем на базе ядра Linux. Разработкой данного ядра в 1991 году занялся финский студент Линус Торвальдс. Именно на ядре Linux работает операционная система Android. В будущем мы обязательно подробнее расскажем о том, как создавалось ядро, ведь это несомненно будет интересно всем фанатам Android.

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