Стоимость запчастей Galaxy S20 Ultra в 3 раза ниже его цены

Сегодня в США стартовали продажи Galaxy S20, S20 Ultra и S20+. В России продажи устройств стартуют 13 марта. Это хороший повод перед покупкой телефона узнать стоимость его комплектующих и обсудить, сколько же компания зарабатывает на своих телефонах. Стоит заметить, что за слишком высокие цены, как правило, принято ругать Apple, но в этом году Samsung перешла какую-то психологическую отметку, и 1400 долларов кажутся фантастической цифрой. Корейцам стоит серьезно задуматься о своей ценовой политике, если, конечно, им важны высокие продажи флагманов. Кроме того, в 2019 году флагманы S10 даже не попали в список самых продаваемых устройств, и сомневаюсь, что с учетом еще более высокой цены на S20 ситуация станет лучше.
Ранее я уже писал материал относительно высокой стоимости S20 Ultra. Galaxy S20 Ultra в России оценен в 100 тысяч рублей, и это чуть больше 1400 долларов. Компания российскому потребителю предлагает версию с 12 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти, тогда как максимальная версия имеет 512 гигабайт встроенной памяти и 16 гигабайт оперативной памяти, но это речь идет о 5G-версии. Вероятно, в Samsung понимают, что нет смысла предлагать потребителям телефон с 5G, ведь запуск технологии в нашей стране отложили до 2024 года.
Кроме того, сегодня всё больше потребителей говорят о том, что компания предлагает слишком маленький срок поддержки своих флагманов. 2 года явно стоят меньше 100 тысяч. А как вам кажется? Мнением делитесь в нашем Телеграм-чате или в комментариях к данной публикацией.
Стоимость запчастей Galaxy S20 Ultra
Еще один момент, который может многих разочаровать, это стоимость запчастей Galaxy S20 Ultra. Себестоимость комплектующих телефона равна 528 долларам. Конечно, в эту цену не входит стоимость производства аппарата, траты на рекламу, на аренду помещений, на зарплаты работникам. И это всё, конечно, стоит учитывать. Но даже в этом случае мне кажется, что 1400 долларов — слишком много за телефон, комплектующие которого стоят 38% от официальной цены.
Мне, как автору материалов, часто скидывают различные новости мои друзья, не так давно одной из таких стала информация о себестоимости iPhone 11 Pro Max. Так, Apple на производство iPhone 11 Pro Max тратит 490 долларов, что равно 45% от стоимости телефона. Таким образом, Apple зарабатывает на iPhone меньше денег, чем Samsung — удивительная ситуация. Теперь пришел мой черед делиться ссылками.
Судя по изображению выше, больше всего компания тратит на камеру — более 100 долларов. И это интересное, ведь в прошлых флагманах самой дорогой частью был экран. Можно в очередной раз прийти к выводу о том, что производители готовы вкладывать огромные деньги на то, чтобы предложить потребителям качественные камеры. И, вероятно, это именно то, что нужно потребителям. Однако проблема в том, что я уже делал сравнение Huawei P30 Pro и Galaxy S20 Ultra. Особой разницы в качестве фотографий я не заметил. И это при том, что в России P30 Pro оценен в 40 тысяч рублей, поэтому траты на модули камер — это круто, но какой в них толк, если телефон за 40 тысяч делает снимки, которые несильно уступают тому, что мы имеем в S20 Ultra.
Экран в S20 Ultra оценен в 67 долларов, что, к слову, также немало, но стоит отметить, что AMOLED-экраны с каждым годом становятся дешевле. Например, в S10+ дисплей стоил 86 долларов.
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Стоит ли покупать Galaxy S20 Ultra
Теперь, когда мы знаем, что Samsung накидывает еще больше денег к стоимости телефона в сравнении с Apple, можно смело в знак протеста отказаться от покупки S20 Ultra в пользу других решений. Корейцам необходимо оптимизировать расходы на маркетинг и другие вещи, чтобы мне не нужно было сейчас заниматься подобным. Я люблю Samsung, и именно поэтому хочу, чтобы они были лучше остальных.
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Несколько комметнариев.
Психологическая отметка — это 1000 баксов. 500. 1500. 1400 — это вообще непонятно с чего взяли что данная цифра является психологической отметкой.
Далее. Вы верно заметили, 528$ — это стоимость закупки одного комплекта для производства 1ого смартфона. Всё. Больше ничего. Ни стоимости на разработку, ни стоимость на отладку, ни зарплаты рабочим, ни на гарантийное обслуживание, ни на совершенствование ОС тут не учитываются, ни ещё куча расходов тут не учитываются.
Не стоит также забывать, Самсунг разрабатывают и производят свои смартфоны в основном сами. В итоге они тратятся на проектирование и производство. А разные китайские производители на этом не заморачиваются, заказывают готовые проектные модели. Что выходит значительно дешевле. Самсунг тоже намерен перейти к этой модели по отношению к своим бюджетным и среднесегментным устройствам. Оттого мы можем наблюдать рост популярности этих аппаратов, вследствие их улучшившегося соотношения цена-качество уже сейчас. Флагманы же остаются довольно консервативным сегментом. Явные минусы этого — более высокая стоимость. Плюсы — более своеобразный дизайн, а не шаблон, которые заказывают китайские конкуренты. Но, учитывая, что даже Сяоми в итоге сдулись, и вроде как бюджетная компания выпускает конкурента Самсунгу по цене в те же 1000$+, то тут стоит вопрос лишь о том, хотите ли вы платить лишние 250 баксов за самсунг. Преимущества у него есть, а вот стоят ли они этих денег для каждого из нас — личное дело каждого.
Как я уже писал, у нас в стране, стоимость именно телефона настолько смешная, что ни одному придурку не придёт в голову покупать Сяоми. На рынке он не представлен, так что заказывать лишь через интернет. Гарантии никакой, цена, в пересчёте дороже С20У выходит. И С20У всё же банально лучше, как бы не пытались его очернить некоторые блогеры.
Как я уже упоминал, у нас чрезвычайно мало кто берет сам телефон. Все берут контракты от провайдеров. При цене порядка 1650£ за два года (можно найти и дешевле) вы получаете собственно сам С20У, + анлим текста и минуты и 20-100ГБ в месяц на интернет (зависит от того, как хорошо вы ищете, и какой контракт найдёте, некоторые лентяи не смотрят дольше 5-10 минут, и в итоге ходят в обломах, переплатимши). Из общей стоимости вычитаем стоимость симки с тарифом. Это может быть от 700 до 900+ £. В итоге получаем стоимость самого девайса за 600-800£. + в подарок идут наушники за 150£. + есть ещё трейд-ин. То есть, сам телефон вам, по сути, обходится несколько дороже себестоимости запчастей, порядка 30-40%. Но это у нас. А вот там, где базируется компания, делавшая оценку, там похоже, Сяоми дешевле, учитывая, что в моих реалиях, от стоил бы на каких 250£ дороже, и наценка была бы в таком случае 100%+