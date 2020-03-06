Стоимость запчастей Galaxy S20 Ultra в 3 раза ниже его цены

Сегодня в США стартовали продажи Galaxy S20, S20 Ultra и S20+. В России продажи устройств стартуют 13 марта. Это хороший повод перед покупкой телефона узнать стоимость его комплектующих и обсудить, сколько же компания зарабатывает на своих телефонах. Стоит заметить, что за слишком высокие цены, как правило, принято ругать Apple, но в этом году Samsung перешла какую-то психологическую отметку, и 1400 долларов кажутся фантастической цифрой. Корейцам стоит серьезно задуматься о своей ценовой политике, если, конечно, им важны высокие продажи флагманов. Кроме того, в 2019 году флагманы S10 даже не попали в список самых продаваемых устройств, и сомневаюсь, что с учетом еще более высокой цены на S20 ситуация станет лучше.

Ранее я уже писал материал относительно высокой стоимости S20 Ultra. Galaxy S20 Ultra в России оценен в 100 тысяч рублей, и это чуть больше 1400 долларов. Компания российскому потребителю предлагает версию с 12 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти, тогда как максимальная версия имеет 512 гигабайт встроенной памяти и 16 гигабайт оперативной памяти, но это речь идет о 5G-версии. Вероятно, в Samsung понимают, что нет смысла предлагать потребителям телефон с 5G, ведь запуск технологии в нашей стране отложили до 2024 года.

Кроме того, сегодня всё больше потребителей говорят о том, что компания предлагает слишком маленький срок поддержки своих флагманов. 2 года явно стоят меньше 100 тысяч. А как вам кажется? Мнением делитесь в нашем Телеграм-чате или в комментариях к данной публикацией.

Стоимость запчастей Galaxy S20 Ultra

Еще один момент, который может многих разочаровать, это стоимость запчастей Galaxy S20 Ultra. Себестоимость комплектующих телефона равна 528 долларам. Конечно, в эту цену не входит стоимость производства аппарата, траты на рекламу, на аренду помещений, на зарплаты работникам. И это всё, конечно, стоит учитывать. Но даже в этом случае мне кажется, что 1400 долларов — слишком много за телефон, комплектующие которого стоят 38% от официальной цены.

Мне, как автору материалов, часто скидывают различные новости мои друзья, не так давно одной из таких стала информация о себестоимости iPhone 11 Pro Max. Так, Apple на производство iPhone 11 Pro Max тратит 490 долларов, что равно 45% от стоимости телефона. Таким образом, Apple зарабатывает на iPhone меньше денег, чем Samsung — удивительная ситуация. Теперь пришел мой черед делиться ссылками.

Судя по изображению выше, больше всего компания тратит на камеру — более 100 долларов. И это интересное, ведь в прошлых флагманах самой дорогой частью был экран. Можно в очередной раз прийти к выводу о том, что производители готовы вкладывать огромные деньги на то, чтобы предложить потребителям качественные камеры. И, вероятно, это именно то, что нужно потребителям. Однако проблема в том, что я уже делал сравнение Huawei P30 Pro и Galaxy S20 Ultra. Особой разницы в качестве фотографий я не заметил. И это при том, что в России P30 Pro оценен в 40 тысяч рублей, поэтому траты на модули камер — это круто, но какой в них толк, если телефон за 40 тысяч делает снимки, которые несильно уступают тому, что мы имеем в S20 Ultra.

Экран в S20 Ultra оценен в 67 долларов, что, к слову, также немало, но стоит отметить, что AMOLED-экраны с каждым годом становятся дешевле. Например, в S10+ дисплей стоил 86 долларов.

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Стоит ли покупать Galaxy S20 Ultra

Теперь, когда мы знаем, что Samsung накидывает еще больше денег к стоимости телефона в сравнении с Apple, можно смело в знак протеста отказаться от покупки S20 Ultra в пользу других решений. Корейцам необходимо оптимизировать расходы на маркетинг и другие вещи, чтобы мне не нужно было сейчас заниматься подобным. Я люблю Samsung, и именно поэтому хочу, чтобы они были лучше остальных.

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