5G-смартфоны уже представлены на рынке, и их немало. Сегодня, например, компания Oppo представила Reno 3 5G стоимостью в 486 долларов за минимальную модификацию. Ранее 5G-аппараты работали в режиме NSA (на основе инфраструктуры 4G), теперь же стали появляться первые решения с возможностью работы как с NSA, так и SA. Стандарт SA подразумевает работу на основе полностью новой инфраструктуры, адаптированной специально под 5G. Об этом, к слову, не так давно писали наши коллеги. Так вот, стоит ли покупать российским потребителям 5G-аппараты уже сегодня или стоит повременить?



5G (от англ. fifth generation — пятое поколение) — пятое поколение мобильной связи, действующее на основе стандартов телекоммуникаций, следующих за существующими стандартами 4G/IMT-Advanced. Телекоммуникационный стандарт связи нового поколения.

Источник: wikipedia

В настоящее время 5G-сети доступны в небольших регионах некоторых стран, таких как Австралия, Китай, Южная Корея, Соединенные Штаты и Великобритания, а также ряд других европейских стран.

При этом пока только в США начали использовать сети mmWave 5G. Данная технология требует размещения оборудования для поддержания работы сети в диапазоне 200 метров, и при этом обеспечивает максимальную мультигигабитную скорость для данного типа.

Что же такое 5G и какие частоты необходимы данной технологии? На самом деле, 5G требует несколько диапазонов частот. Чем выше частота, тем больше данных можно передать и тем меньше должно быть расстояние между получателем и передатчиком.

Частоты ниже 1 ГГц будут использоваться для Интернета вещей и умных городов, так как скорость передачи в таком диапазоне небольшая, но площадь покрытия огромна. В смартфонах будут использоваться частоты в диапазоне от 1 до 6 ГГц, зона покрытия в этом случае сократится, но скорости станут заметно выше. Сегодня стандартом во всём мире стал диапазон частот от 3,3 до 3,8 ГГц. И именно эти частоты на данный момент поддерживают 5G-устройства.

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Существует и другой диапазон — выше 6 ГГц. Сегодня самыми поддерживаемыми частотами в этом диапазоне являются 26 ГГц и 28 ГГц и это та самая технология mmWave, которая используется в США.

Теперь понятно, что 5G это не просто какая-либо одна частота, а скорее ряд диапазонов частот, который будут выделены под разные задачи. mmWave будет полезен для стадионов, конференций и других событий, где имеется большая нагрузка на Сеть. Предлагаем обсудить 5G в Телеграм.

Какие страны внедрят 5G в 2020 году? В их числе Япония и ряд других стран Европы, Азии и Южной Америки. Внедрение mmWave в Корее и Японии начнется в этом же году. В 2021 году 5G должен начать распространяться в Индии.

Но что же с Россией?

Правительство отложило внедрение стандарта 5G на год, поэтому в России 5G начнёт появляться только после 2022 года. Проблема заключается еще и в том, что пока до конца непонятно, какие частоты будут использоваться для 5G в России.

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Государство предлагает диапазон 4,4-4,9 ГГц, тогда как в мире принято использовать диапазон 3,3-3,8 ГГц. Если всё же в нашей стране будет выбран диапазон от 4,4 до 4,9 ГГц, это приведет к удорожанию внедрения, так как необходимого оборудования попросту не будет. И нам нужно будет закупать его, например, у Huawei, которая сможет ставить нам любые условия, или же разрабатывать оборудование самим.

Но проблема еще и в том, что пока на рынке нет смартфонов, которые бы работали с частотами 4,4-4,9 ГГц, поэтому российским потребителям рано думать о покупке 5G-устройства, ведь есть большая вероятность того, что через 2 года, когда 5G появится в России, устройство не будет поддерживать необходимые частоты. Хотя, скорее всего, к тому моменту Qualcomm выпустит чипсеты, которые будут поддерживать больше частот, среди которых окажутся и нужные российскому потребителю. Вероятно, именно поэтому внедрение 5G в России отсрочили до 2022 года. И думать о покупке подобного аппарата нужно будет примерно в то же время.