Стоит ли покупать базовый HUAWEI Pura 80, когда есть Pro и Ultra версии

Пару месяцев назад компания HUAWEI на глобальной презентации в Дубае представила новую серию смартфонов Pura 80. Первыми в продаже появились версии с приставкой Pro и Ultra. И вот недавно в российских сетях магазинов операторов связи и магазинах электроники начали появляться базовые HUAWEI Pura 80, которые на первый взгляд выглядят довольно привлекательно, но имеют ряд недостатков. Я проверил его на себе и готов поделиться мнением о том, кому стоит купить этот смартфон, а кому лучше выбрать что-то другое.

Обзор HUAWEI Pura 80

Забегая немного вперед, могу с уверенностью сказать — это тот случай, когда «базовый» не означает урезанный или компромиссный. Наоборот, HUAWEI Pura 80 демонстрирует философию разумного подхода к флагманским технологиям, предлагая пользователю действительно необходимые возможности без излишних маркетинговых штучек или функций, которые нужны единицам пользователей. Правда, не все решения производителя оказались безупречными — есть моменты, которые портят общее впечатление от устройства.

В коробке, помимо самого смартфона, лежит качественный USB-C кабель, прозрачный защитный чехол с матовой задней панелью, инструмент для извлечения SIM-лотка и фирменный адаптер на 66 Вт с двумя портами — USB-A и USB-C. Пользоваться одновременно обоими портами не получится из-за их максимально близкого расположения, но такая универсальность, свойственная зарядникам HUAWEI последнего времени, не может не радовать.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Защитный чехол действительно практичный — он сохраняет эстетику устройства, почти не добавляя лишней толщины, а матовая текстура на задней панели идеально сочетается с дизайном смартфона. Угловатые боковые грани делают чехол почти незаметным, в отличие от моделей со скругленными гранями.

Кроме этого на экране есть защитная пленка. Обычно она царапалась у меня буквально за день, но в этот раз за пару недель не появилось ни одной царапины.

Красивый телефон с плоскими гранями

Держа HUAWEI Pura 80 в руках, сразу ощущаешь разницу с моделями Pro и Ultra из той же линейки. Базовая версия получила плоские металлические грани со скругленными углами и матовое стекло задней панели, которое практически не собирает отпечатки пальцев. Особенно в белом цвете, который мне и достался. Это существенное преимущество в повседневном использовании — смартфон всегда выглядит аккуратно, даже без чехла.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Габариты 157,7×74,4×8,2 мм и вес 211 граммов делают устройство комфортным для длительного использования одной рукой. Треугольный модуль камер хоть и добавляет толщины в верхней части, но выпирает он меньше, чем в более старших моделях.

Такая форма стала фирменной для линейки еще с прошлогодней модели. В отличие от старших моделей серии этого года металлическая основа под определенным углом создает ощущение левитации модуля.

На правой грани расположились клавиша громкости и кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев, который работает мгновенно и очень точно. Лично я предпочитаю такой способ разблокировки, но если вы привыкли к подэкранному сканеру, возможно, придется немного привыкнуть. Но со временем именно сканер в кнопке оказывается более удобным. Я не раз замечал это на своих знакомых, которые переходили на модели со считывателем отпечатков в кнопке.

Остается добавить только, что несмотря на изящность корпуса, он, как и остальные модели линейки, получил степень защиты IP68/IP69. Плавать с ним я бы не советовал, но за капли дождя или пролитые напитки можно не переживать.

От погружений в воду стоит воздержаться из-за того, что смартфон может деформироваться после использования или перегреться, а значит, герметичность может нарушиться. Это маловероятно, но лучше не рисковать. По сути сертификация говорит о том, что смартфон прошел жесткое тестирование, когда был новым, а дальше все зависит от условий эксплуатации.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Можно ли играть на HUAWEI

В основе производительности новинки лежит Kirin 9010S с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного накопителя. В России другие версии пока не продаются.

Процессор не самый новый и производительный. В AnTuTu устройство набирает около 909 тысяч баллов, что на бумаге выглядит скромно по сравнению с топовыми Snapdragon. Тем не менее благодаря хорошей оптимизации со всеми бытовыми задачами Pura 80 справляется на отлично. Даже большая часть игр вроде Call of Duty Mobile и Standoff 2 запускаются на максимальных настройках без заметных просадок.

В стресс-тестах смартфон демонстрирует хорошую стабильность под нагрузкой, лишь изредка показывая кратковременные просадки, которые вряд ли повлияют на пользовательский опыт.

К недостаткам можно отнести отсутствие слота для карт памяти, но это уже стало стандартом для флагманов, как и отсутствие порта для наушников. 256 ГБ хранилища не самый большой объем, но для базовой модели флагманской линейки при цене около 60 000 рублей этого вполне достаточно. Тем более производитель выбрал быстрое хранилище UFS 4.0.

Почему техника HUAWEI такая крутая? Да вы посмотрите, сколько компания тратит на разработки!

Смартфон с ярким экраном

Так как Pura 80 относительно компактный смартфон, он получил 6,6-дюймовый LTPO OLED дисплей с разрешением 2760×1256 пикселей и плотностью 459 PPI. К его качеству и детализации нет никаких претензий. Максимальная яркость хотя и не самая высокая, но одна из самых высоких в индустрии — 2800 нит в пике. На практике это означает, что если дисплей чистый, им можно с комфортом пользоваться на улице при ярком солнце. В помещении мне хватало примерно 50-60% яркости. Для понимания, на MacBook Pro 14 я выставляю яркость примерно на 80%.

Из приятных бонусов дисплея можно отметить его способность динамически менять частоту обновления от 1 до 120 Гц. Это позволяет снижать частоту при чтении текста и поднимать ее в динамических сценах, например при быстром пролистывании интерфейса. Так и батарея будет расходоваться более экономично, и динамика появится, когда она будет нужна.

Частота ШИМ 1440 Гц — не самое большое значение на рынке. Но если сравнивать с теми же дисплеями, применяемыми в смартфонах HUAWEI несколько лет назад, то разница очевидна. На глаз с ходу определить это будет сложно (за исключением случаев повышенной чувствительности), но при долгом использовании глазам точно будет намного более комфортно. Особенно при низком уровне яркости экрана.

Какими часами можно заменить Apple Watch. Рассказываю на примере HUAWEI Watch 5

Касаемо цветопередачи дисплея можно отметить небольшую склонность к чуть более теплым оттенкам. Пересветов цвета или перенасыщенности нет, а если хотите скорректировать оттенки, это можно сделать в настройках. HUAWEI уже давно во всех моделях предлагает тонкую настройку на цветовых кругах, чтобы выбрать именно тот оттенок, который понравится именно вам.

Для себя я отметил недостаток, который можно скорее отнести к ПО, нежели к экрану. По умолчанию включена функция Always-On Display. К ее работе претензий нет, но я предпочитаю отключить ее, а сделать это с ходу не получается. Ползунок ее деактивации находится не там, где его обычно ищешь. В остальном претензий к экрану нет, а отдельное спасибо за то, что он плоский.

Как снимает HUAWEI Pura 80

Фотосистема HUAWEI Pura 80 включает основной модуль 50 Мп с переменной диафрагмой f/1.4-4.0 и оптической стабилизацией, перископический телевик 12 Мп с 5,5-кратным оптическим зумом и ультраширокоугольный объектив 13 Мп. Основная камера оснащена лазерным автофокусом и спектральным датчиком (1,5 млн спектральных каналов), что обеспечивает быстрое наведение на резкость и точную цветопередачу.

Скачать оригиналы фотографий на камеру HUAWEI Pura 80

Когда я только начал пользоваться смартфоном, его камера меня сначала разочаровала. Особенно после того, как я успел попользоваться HUAWEI Pura 80 Pro и HUAWEI Pura 80 Ultra. Но потом то ли прошивка решила проблемы, то ли я сам понял, что ошибся, но мои претензии стали необоснованными.

В итоге основная камера хорошо справляется с любыми условиями освещения, включая контровый свет. Спектральный датчик действительно обеспечивает точную цветопередачу и баланс белого — снимки получаются естественными по цветам. Правда, при ночной съемке камере не всегда хватает динамического диапазона. Но ночной режим решает многие проблемы.

Переменная диафрагма работает корректно, позволяя контролировать глубину резкости и количество попадающего света. При хорошем освещении детализация превосходная, шумы практически отсутствуют. При съемке в темноте артефакты начинают появляться, но при мобильной съемке это не удивительно. Но если сравнивать со многими другими устройствами в этой ценовой категории, Pura 80 точно будет в числе лучших. Подчеркну, что в числе лучших, но не лучшим. Поэтому, если вам нужна именно камера, то лучше присмотреться к более дорогому Pura 80 Pro.

Примеры фото на основную камеру HUAWEI Pura 80:

Телевик с 5,5-кратным оптическим зумом — настоящая изюминка базовой модели. При дневном свете качество снимков отличное, детализация высокая даже при максимальном 50-кратном цифровом зуме благодаря активной работе нейросетей. Но относится это скорее к правильным геометрическим объектам. Прочитать мелкий текст в журнале у пассажира в другом конце вагона не получится. Зато архитектуру действительно можно снимать с сильным увеличением.

Примеры фото на основную камеру HUAWEI Pura 80 в ночном режиме:

Примеры работы ночного режима HUAWEI Pura 80:

Ультраширокоугольная камера 13 МП — слабое звено системы. При хорошем освещении она еще справляется с задачами, но детализация заметно ниже основного модуля. По краям кадра наблюдаются искажения и падение резкости, цветопередача не всегда совпадает с основной камерой. При слабом освещении ультраширик работает еще хуже. Естественно, снимки получаются читаемыми, но чудес точно ждать не стоит.

Примеры зума на камеру HUAWEI Pura 80:

Фронтальная камера 13 МП с автофокусом справляется с селфи и видеозвонками без нареканий. Автофокус работает быстро и точно, что редкость для фронтальных камер. Портретный режим корректно размывает фон, хотя иногда ошибается с контурами волос. Но по большому счету претензий к фронталке нет.

Видеосъемка доступна в разрешении 4K при 60 fps для основной и телекамер, HDR Vivid поддерживается в режиме 30 fps. Стабилизация работает эффективно, дрожания практически отсутствуют при ходьбе. Однако автофокус в видео иногда «плавает», особенно при резкой смене планов. Но чтобы это заметить, надо будет сильно придираться.

Примеры фотографий на фронтальную камеру HUAWEI Pura 80:

По сравнению с Pura 80 Pro и Ultra возможности камер намного более скромные. Как минимум тут отсутствует телевик с 10-кратным зумом и макрообъектив. В повседневной съемке эта разница не так критична, но для энтузиастов фотографии ограничения могут оказаться существенными. Впрочем, такое положение дел является логичным, ведь и камера сама по себе проще, и модель позиционируется как более базовая, и модуль выпирает меньше. Последнего пункта многим достаточно для того, чтобы выбрать именно эту модель и немного поступиться возможностями камеры.

Чем хороши смартфоны серии HUAWEI Pura 80 и сколько они стоят.

Дополнительные возможности

Одной из главных особенностей HUAWEI Pura 80 стала глубокая интеграция голосового ассистента Алисы от Яндекса непосредственно в экосистему. Но есть и собственные ИИ-функции, которые включают удаление объектов с фотографий простым касанием — нейросеть сама выделяет лишний элемент и естественно заполняет освободившееся место. Иногда заметны небольшие огрехи такого удаления, но в целом работа выполняется добротно.

Еще из дополнительных возможностей стоит отметить стереодинамики, которые обеспечивают достойное качество звука для просмотра видео и прослушивания подкастов. Хотя для музыки лучше использовать наушники с поддержкой кодеков LDAC и L2HC, с которыми может работать этот смартфон.

Время автономной работы современных смартфонов, если они не сделаны слишком толстыми или слишком тонкими, примерно одинаковое. Pura 80 оснастили батареей емкостью 5170 мАч, которая обеспечивает 7,5-8 часов активного экранного времени, а при умеренном использовании ее легко хватает на полный рабочий день с запасом.

По проводу заряжать телефон можно с мощностью 66 Вт, набирая за полчаса чуть больше половины емкости. На полную зарядку потребуется еще примерно полчаса. Беспроводная зарядка на 50 Вт работает эффективно, но только с оригинальными аксессуарами — сторонние зарядники ограничиваются стандартной для QI-стандарта мощностью в 15 Вт. Есть также обратная беспроводная зарядка для подпитки наушников или других гаджетов.

Это самый глянцевый и приметный смартфон, который я видел. Обзор HUAWEI Pura 80 Pro

Стоит ли покупать HUAWEI Pura 80

HUAWEI Pura 80 — не идеальный смартфон, но для своей стоимости он выглядит довольно привлекательно. Особенно после обновления «коробочной» прошивки на актуальную, исправляющую львиную долю мелких багов, которые неизбежны для новой модели смартфона.

Этот смартфон идеально подойдет пользователям, которым нужен надежный флагман с качественными камерами, но без переплат за экстремальные возможности съемки старших моделей. Он понравится тем, кто ценит эргономику и автономность, а также тем, кто активно использует экосистему Яндекс-сервисов благодаря встроенной Алисе.

Не стоит забывать, что смартфоны HUAWEI по-прежнему не имеют нативной поддержки сервисов Google. Но microG, которая устанавливается в пару кликов при активации смартфона на 99% (за исключением очень редких случаев) решает эту проблему. Как это можно сделать, мы уже не один раз рассказывали ранее.

Если все описанное выше для вас является преимуществами, то HUAWEI Pura 80 можно однозначно рекомендовать к покупке. Если вы геймер или для вас критично выжимать из камеры самый густой сок, то лучше присмотреться к более старшим моделям, о которых я рассказывал ранее.