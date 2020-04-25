Стоит ли покупать Galaxy S20. Что о нём говорят владельцы

Невысокая цена Galaxy S10 в серой рознице, который всего за 2 месяца потерял почти 20 тысяч рублей, сделала его отличным претендентом на покупку. Ведь, если помните, год назад за эти деньги Samsung продавала условно доступный Galaxy S10e, а теперь – даже немного дешевле – можно купить полноценный флагман с передовыми характеристиками и полноценной программной поддержкой в течение следующих двух лет. Но, судя по всему, Galaxy S20 получился откровенно неудачным. Во всяком случае, так о нём говорят его владельцы. А уж кому знать лучше, как не им?

У смартфонов Samsung даже сканеры отпечатков работают так себе. Хорошо, что можно попробовать исправить ситуацию.

На то, что с Galaxy S20 что-то не так, мне указал «Яндекс.Маркет». Анализируя снижение цен на смартфон в российской рознице, я обратил внимание, что его рейтинг, который выставили пользователи, составляет всего 3,5 балла из 5 возможных.

Меня это очень удивило, потому что на самом деле это довольно низкая оценка, и ни один другой флагман Samsung за последние пять лет не мог «похвастать» настолько посредственным результатом. Тогда я решил проверить, в чём может быть дело и выяснил довольно неприятные подробности.

Проблемы Galaxy S20

Как оказалось, низкий рейтинг обусловлен недовольством пользователей, многих из которых банально не устроила обновка. Из 28 отзывов, оставленных на «Яндекс.Маркете», 10 – отрицательные. Под отрицательными я подразумеваю оценки «1» и «2». Однако, если к отрицательным причислить ещё и «тройки», которых тоже хватает, картина будет ещё менее радужной. Причём жалуются в данном случае явно не боты, а реальные пользователи, которые, во-первых, пишут достаточно живо, во-вторых, прикладывают уникальные фотографии, а, в-третьих, жалуются ровно на то, на что жаловались и обозреватели:

Мерцание дисплея;

Плохая цветопередача;

Плохая автономность;

Плохая селфи-камера;

Проблемы с автофокусировкой на основной камере;

Периодические зависания;

Битые пиксели на дисплее у некоторых экземпляров.

Думаете, смартфоны Samsung идеальны? Как бы не так.

Все эти недостатки встречаются почти в каждом из той десятки негативных отзывов, что я прочёл. То есть, если о проблеме говорили меньше трёх человек, я даже не включал её в этот список. Поэтому часть недостатков осталась неучтённой: проблемы с качеством связи, перебои в работе Bluetooth-модуля и низкое качество воспроизведения музыки, которое, по мнению двух пользователей, оставляет желать много лучшего.

Мерцает дисплей Galaxy S20

Экран с самым высоким ШИМ (мерцает на камеру) в мире, белый цвет уходит в синеватый/серый оттенок при углах обзора. У Xiaomi Mi 9T тоже AMOLED, но там гораздо лучше по обоим параметрам. Камера действительно мылит детали в сравнении с Honor P30, айфоном 11, это неприятно. Всякие кирпичики на зданиях, плитку дорог и другие детали сразу бросаются в глаза в сравнении. В европейской и американской версиях разные модули камеры. У нас мыльная самсунговская, у них более детальная Sony, хотя разница не слишком большая, но детализация у них немного выше, — пишет пользователь Андрей А.

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Обидно, что всё, о чём пишут пользователи, действительно правда. Мало того, что Galaxy S20 вышел с заведомо сырым и неоткалиброванным софтом, из-за которого смартфон испытывает периодические проблемы с камерой и работой режима 120 Гц, так Samsung ещё и правда выпускает на европейский (российский) рынок версии с посредственным железом. Это процессор и камера собственного производства корейской компании, которые никогда не отличались высоким качеством. Чипы Exynos всегда имели меньшую производительность и автономность, чем Snapdragon, а фото-модули Samsung обладают худшей детализацией и отлаженностью работы.

Интересно, зачем Samsung делает камеру на 600 Мп, если всё, что она делает, получается посредственно?

Но если процессор и камеру можно выбрать хорошие, купив американскую версию, то заменить мерцающий дисплей, посредственный аккумулятор и другие недостатки уже не удастся. А ведь за всё это вы платите деньги, и довольно немалые. Поэтому, если хотите узнать моё мнение о Galaxy S20, то я бы его ни за что не купил и не куплю. А выбор, как всегда, за вами.