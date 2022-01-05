Стоит ли покупать Galaxy S21 FE в 2022

Несмотря на то что производители уже начали постепенно выпускать смартфоны на процессоре Snapdragon 8 Gen 1, аппараты на базе прошлогоднего Snapdragon 888 ещё довольно долго будут пользоваться популярностью. У многих пользователей даже есть своего рода принцип — покупать флагманы только после выхода новой модели. Ведь так и сэкономить удастся, и при этом получить довольно нестарое устройство, которое будет сохранять актуальность ещё несколько лет. Поэтому Samsung, не мудрствуя лукаво, взяла и выпустила в 2К22 новый Galaxy S21 FE, который является полной аппаратной копией классического S21. Но стоит ли его покупать?

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Galaxy S21 FE — это своего рода облегченное переиздание оригинального Galaxy S21. По крайней мере, так позиционируется новинка. Впрочем, наряду с явными упрощения есть и улучшения. Но обо всём по порядку.

Galaxy S21 FE — отличия от Galaxy S21

Ключевое отличие Galaxy S21 FE от S21 — это пластиковый, или, как его называют в Samsung, «гластиковый» (от glass и plastic) корпус. Это позволило, с одной стороны, удешевить производство смартфона, а, с другой, сделать его более устойчивым к падениям и царапинам, потому что поликарбонат, из которого он выполнен, куда лучше демпфирует удары.

Сканер отпечатков пальцев здесь оптический, а не ультразвуковой как у Galaxy S21. Скорее всего, такой даунгрейд приведёт к увеличению времени, затрачиваемому на распознавание отпечатка, а также снизит общую защищённость смартфона. Ведь обмануть ультразвук намного сложнее, чем оптику.

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Объём оперативки Galaxy S21 FE тоже уменьшили. В базовой версии он равен 6 ГБ против 8 ГБ у оригинала. Также под нож пошла и скорость зарядки. Если классический Galaxy S21 заряжался на мощности 25 Вт, то его упрощённый аналог не сможет разогнаться свыше 15 Вт. Это довольно неприятно, учитывая, что у Xiaomi даже бюджетники уже поддерживают 120-ваттные ЗУ.

Дисплей Galaxy S21 FE немного больше, чем у простого Galaxy S21. Тут это 6,4 дюйма против 6,1. С аккумулятором та же история — Samsung накинула новинке целых 500 мА*ч. Вряд ли это даст ей серьёзный буст во времени автономной работы — скорее всего, дополнительная ёмкость пойдёт на обслуживание увеличенной матрицы, — но в целом это какой-никакой апгрейд.

В остальном характеристики Galaxy S21 FE выглядят следующим образом:

Процессор — Snapdragon 888

Дисплей — 6,4 дюйма, Full HD+

Память — 6/128, 8/256 ГБ

Аккумулятор — 4500 мА*ч

Камера — 12/12/8 Мп

Платформа — Android 12

Что лучше: Galaxy S21 или S21 FE

В целом неплохо. Но все преимущества Galaxy S21 FE перечёркивает его цена. В США новинку оценили в 699 долларов. Это очень много как для флагмана прошлого года. А ведь это не окончательная цена. Пока аппарат доберётся до России, его прайс вырастет ещё больше и, согласно официальным данным, составит 59 990 рублей.

Стоит ли покупать смартфон за эти деньги? Конечно, нет. Не потому, что Galaxy S21 FE технически оснащён хуже, чем оригинал. Дело даже не в этом, хотя для многих аппаратный даунгрейд может сыграть решающую роль. Всё дело в том, что классический Galaxy S21 уже успел неслабо подешеветь в России. Например, в предновогодний период на Tmall его можно было купить всего за 39 990 рублей. Да, это почти вдвое дешевле, чем аппарат стоил на старте. Но это реальная цена.

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Очевидно, что Galaxy S21 за 40к придётся поискать. В конце концов, это не рекомендованная розничная цена. Однако, если полазить по онлайн-распродажам, вполне реально нарыть что-нибудь стоящее. Ведь даже за 50 тысяч рублей оригинальный S21 всё равно будет интереснее урезанного S21 FE — как технически, так и внешне. Потому что стекло и металл всегда делают устройство намного благороднее, чем пластик, каким бы качественным и прочным он ни был.

Единственное, в чём Galaxy S21 FE безоговорочно превосходит обычный Galaxy S21, — это сроки программной поддержки. Облегчённый флагман из коробки поставляется с Android 12 на борту, а это значит, что, если отталкиваться от обещания Samsung обновлять все новые смартфоны по 3 года, последней версией ОС для него станет Android 15, тогда как поддержка S21 закончится уже на Android 14.