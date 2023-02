Стоит ли покупать Galaxy S23 или лучше взять прошлую модель

Новый год в последние несколько лет для многих начинается с анонса новой линейки Samsung Galaxy S-серии. Новый Galaxy S23 не сильно отличается от прошлогоднего Galaxy S22, обладая многими из тех же характеристик, которые мы видели раньше. Однако это неплохо, так как Galaxy S22 до сих пор остается одним из самых сбалансированных устройств. Samsung не пришлось изобретать велосипед, чтобы продолжить историю успеха. Тем не менее, телефоны не идентичны, и при просмотре спецификаций могут всплыть некоторые интересные факты. Они-то и заставляют задуматься, какой именно телефон лучше купить.

Стоит ли менять Galaxy S22 на S23

S23 не сильно отличается от того, что сделало успешным S22, но у него есть несколько ключевых обновлений, о которых стоит знать, если вы планируете отказаться от своего нынешнего S22.

Сколько стоит Samsung Galaxy S23

Хотя 800 долларов (примерно 56 000 рублей по курсу) за базовую версию ни в коем случае не дешево, приятно видеть, что Galaxy S23 не получил повышения цены, поскольку у телефона такая же стартовая цена, как и у предыдущего поколения. Он также имеет те же варианты хранилища. Так вам предстоит выбрать между 128 ГБ или 256 ГБ. Хотя Galaxy S22 уже год, в продаже он часто встречается по довольно привлекательной цене.

Чем телефоны отличаются друг от друга внешне

Если у вас есть Galaxy S22, S23 будет выглядеть очень знакомым для вас, так как дизайн и даже размеры телефона остаются почти такими же, а разница в высоте и ширине составляет всего лишь пару миллиметров. Одно большое отличие, которые вы заметите, будет в выступе камеры. Теперь нет того модуля, съезжающего на боковую грань. Вместо этого мы видим три объектива, которые торчат непосредственно из корпуса.

Легко ли сломать телефон

В соответствии с традицией, Samsung решила установить новейшее стекло Gorilla Glass на Galaxy S23, поэтому дисплей и задняя панель телефона покрыты Gorilla Glass Victus 2. Компания Corning заявила, что ее обновленное решение может выдерживать падения с высоты до 1 метра на бетон и с 2 метров на асфальт. Это означает, что теоретически S23 должен быть немного более долговечным, чем S22. Но стекло остается стеклом и его можно разбить при любом неудачном падении, а заявления не производителя не являются гарантией, а лишь фактом прохождения теста перед запуском в продажу. Хорошая новость заключается в том, что S23 по-прежнему так же защищен от пыли и воды, как и его предшественник, поскольку оба телефона имеют рейтинг IP68. Но тут вам гарантий тоже никто не даст.

Какой дисплей в новом Samsung Galaxy S23

Дисплей также не сильно изменился по сравнению с прошлым годом. Вы по-прежнему получаете 6,1-дюймовый дисплей FHD+ AMOLED отличного качества с адаптивной частотой обновления до 120 Гц. Приятно, что благодаря диагонали экрана телефон сохранил свой компактный размер. Адаптивная частота означает, что она будет падать, когда на экране статичное изображение. Это позволяет существенно экономить заряд батареи, не лишая себя всех прелестей плавной прокрутки.

Зато дисплей новинки стал ярче и теперь предлагает максимальную пиковую яркость 1750 нит, что делает его значительно более заметным на солнце.

Как часто надо заряжать телефон

Внутри прошлогоднего Galaxy S22 находится аккумулятор емкостью всего 3700 мАч. Добавьте к этому тот факт, что телефон очень мощный, и становится очень легко объяснить, почему телефон иногда не дотягивает до конца дня. Galaxy S23 оснащен батареей немного большей емкости — 3900 мАч, так что, надеюсь, это должно немного облегчить работу с устройством.

Зато Galaxy S23 по-прежнему имеет те же ограничения на скорость зарядки, что и в прошлом году, а это означает, что он может получить только до 25 Вт мощности при зарядке с помощью провода и до 15 Вт при зарядке без проводов. Это максимум для универсального стандарта Qi. Больше могут позволить только проприетарные стандарты, которые, впрочем, иногда имеют обратную совместимость с QI, но с ограничением мощности.

Как снимает Galaxy S23

Galaxy S23 не выводит камеру смартфона на принципиально новый уровень, предлагая тот же набор модулей, который мы видели на S22 в прошлом году.

50 Мп основная камера должна обеспечивать отличные результаты в большинстве условий освещения. Она также имеет достаточно высокое качество, чтобы фотографии можно было нормально обрабатывать. 12 Мп сверхширокоугольная камера на обоих телефонах подойдет для коллективных снимков, но детали начинают разваливаться, когда вы увеличиваете масштаб. Третий модуль — 10 Мп телевик — предлагает 3-кратный оптический зум, как в прошлом году, и цифровой зум до 30-кратного.

Съемка видео в Galaxy S23 немного лучше, чем в прошлом году. Теперь можно снимать 8K со скоростью 30 кадров в секунду вместо 24, которые может обеспечить S22. На более скромном разрешении вы получите ту же производительность, что и в прошлом году. Видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду, видео 1080p со скоростью 120 кадров в секунду и Super Slow-Mo до 960 кадров в секунду (при разрешении 720p).

Фронталка тоже стала лучше и получила разрешение 12 Мп против 10 Мп в прошлогодней модели. Но вряд ли вы заметите такое изменение.

Операционная система и время обновления

Samsung никогда не отказывается от того, чтобы дать своим флагманским телефонам столько мощности, сколько вообще возможно на данный момент, и этот год не стал исключением. Новейший Snapdragon 8 Gen 2 более мощный, чем Gen 1, на котором работает Galaxy S22. Однако я сомневаюсь, что большинство людей смогут заметить большую разницу. Даже в требовательных играх ”старый” процессор будет работать отлично еще много лет. Обновления чипсета из года в год, как правило, минимальны. Поэтому гнаться за его возможностями точно не стоит.

Как и в прошлом году, новейшая версия One UI от Samsung станет основой для работы. Поэтому покупатели новинки получат One UI 5.1 (на Android 13) из коробки. S22 был запущен с Android 12, но с тех пор был обновлен до Android 13 и One UI 5.0, хотя ожидается, что 5.1 появится в линейке S22 в будущем.

Кроме того, Samsung по-прежнему лидирует в сфере поддержки программного обеспечения, обещая четыре основных обновления ОС и пять лет обновлений безопасности для своих флагманских телефонов. В итоге S22 будет получать обновления до Android 16, тогда как новый S23 получит даже Android 17. Но оба телефона прослужат вам долго. Если бы они обновлялись по два года, я бы точно сказал, что надо брать новый телефон, а три (оставшиеся) или четыре года обновлений — не так важно.

Стоит ли покупать Samsung Galaxy S23

Если коротко, то, как обычно, нет. Если вы довольны своим нынешним S22, вы не заметите никаких значительных улучшений, которые получил S23. Аккумулятор немного большего размера — это хорошо, а модернизированный чипсет всегда будет лучше прошлогоднего, но для большинства людей разница в повседневном использовании будет минимальной.

Тем не менее, если у вас Samsung серии ”Galaxy S” 3-4-летней давности или любой другой из средней ценовой категории и вы хотите обновится — S23 будет отличным выбором. С другой стороны, если получится найти S22 с хорошей скидкой, это тоже будет аппарат, который прослужит вам верой и правдой не один год. Так что оба можно рассматривать к покупке, но S23 не так уж сильно отличается от S22.

