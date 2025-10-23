Стоит ли покупать HUAWEI Mate 70 Pro, если скоро выйдет Mate 80 Pro. Личный опыт

Компания HUAWEI продолжает опровергать мнение людей, которые считают её телефоны какими-то не такими. После ограничений и запрета устанавливать сервисы Google компания проделала огромную работу, выпуская с каждым годом всё более крутые смартфоны. Конечно, получалось не всегда, но каждый смартфон всё равно интересен. Скажу честно, я фанат HUAWEI. Можно сказать, что я довольно нетипичный персонаж, и мне действительно нравятся только iPhone и HUAWEI. Остальные устройства могут быть хорошими, но себе бы я их не взял (за исключением Google Pixel). И вот я уже полгода пользуюсь HUAWEI Mate 70 Pro, а меня до сих пор спрашивают, стоит ли его купить. И пусть скоро выйдет уже новое поколение, но у 70-го ещё есть свои плюсы. Вот и давайте ответим на этот вопрос.

Опыт использования HUAWEI Mate 70 Pro

Как вы уже поняли, речь пойдёт не только о плюсах, но и об особенностях, которые могут оказаться важны при выборе в пользу или против устройства. Особенно интересно это на фоне линейки Pura 80, которая уже была представлена на большой глобальной презентации в Дубае, о посещении которой мы рассказывали ранее. Да и о самих смартфонах мы уже рассказали в обзоре HUAWEI Pura 80, обзоре HUAWEI Pura 80 Pro и HUAWEI Pura 80 Ultra.

Как театр начинается с вешалки, так и знакомство со смартфоном начинается с коробки. Я всегда говорил о том, что коробка говорит об отношении производителя к своему продукту. Тут всё в духе бренда, поэтому подробно останавливаться на этом не будем. Просто скажу, что в плотной белой коробке вы найдёте сам телефон, кабель, зарядное устройство на 100 Вт и прозрачный чехол.

Красивый смартфон, который нравится не всем

Первое, что внешне привлекает внимание в Mate 70 Pro, — его внешний вид, хотя многие его и не оценили. HUAWEI пошла по уже узнаваемому пути, использовав большой круглый модуль основной камеры с симметричным расположением элементов. При этом дизайн удачно эволюционировал по сравнению с предыдущим поколением. Аппарат стал более собранным, строгим, но сохранил ощущение премиальности во всём — от тактильных ощущений до визуальной подачи.

Из-за ширины корпуса и грамотного скругления боковых рамок смартфон ощущается очень тонким. На фоне iPhone 13 Pro Max, который у меня в качестве второго смартфона, Mate 70 Pro ощущается более тонким и даже приятным. И это несмотря на внушительную диагональ экрана и вес около 221 грамма. Визуально мне не очень нравится дизайн с большим круглым модулем камеры, зато он не качается на столе. Поэтому в целом я оцениваю дизайн и эргономику положительно.

Прочный телефон с защитой от воды

Спереди и сзади — второе поколение прочного Kunlun Glass, которое стало ещё более устойчивым к падениям и царапинам. Это действительно чувствуется. Задняя стенка спустя полгода просто в идеальном состоянии. Спереди у меня до сих пор заводская плёнка, и она сильно поцарапана. Не снимаю я её, потому что пользуюсь смартфоном довольно жёстко. Особенно летом, когда он большую часть времени проводит в кармане мотобрюк с некоторыми другими вещами. При этом, как я уже сказал, задняя стенка вовсе не пострадала. Скорее всего, и с экраном всё будет нормально, но я решил не рисковать.

С другим телефоном, оснащённым стеклом Kunlun Glass 2, у меня не было никаких проблем даже без плёнки. Я говорю про Mate X6, где она довольно быстро поцарапалась, и я её снял, но пользуюсь телефоном до сих пор — уже почти год.

Кроме этого, говоря о защите, можно отметить то, что смартфон прошёл двойную сертификацию защиты: IP68 и IP69 — а это значит, что ему не страшны ни пыль, ни вода, ни даже струи кипятка под давлением. По крайней мере, в дождь я не доставал его из кармана — он сильно промокал, но до сих пор работает. Правда, надо иметь в виду, что если вода всё же попадёт внутрь, гарантийным случаем это не будет, ведь любая защита означает только то, что смартфон прошёл проверку, когда был новым. Падение, изгиб или перегрев могут легко нарушить герметичность корпуса.

Какие экраны у флагманов HUAWEI

Экран Mate 70 Pro можно назвать одним из лучших экранов среди всех смартфонов, поступивших в продажу в этом году. Конечно, есть и другие хорошие, но тут тоже всё отлично. Модель получила 6,9-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением 2832×1316 пикселей. Частота обновления — динамическая, от 1 до 120 Гц, что позволяет экономить заряд аккумулятора, не жертвуя плавностью интерфейса. Всё из-за того, что она может меняться в зависимости от происходящего на экране. Если вы читаете текст, картинка обновляется один раз в секунду, а если свайпаете меню — то 120 раз.

Максимальная яркость достигает 2500 нит. Это пиковое значение, и некоторые производители заявляют более серьёзные показатели, но это именно пик, а в обычном режиме работы экран Mate 70 Pro — один из самых ярких. Даже на ярком солнце он остаётся отлично читаемым. Цветопередача при ярком освещении, естественно, падает, ведь это физика, но при нормальном освещении претензий нет никаких. Естественно, есть поддержка цветового пространства DCI-P3 и других «умных слов», в которых мало кто по-настоящему разбирается.

Кроме Mate 70 Pro, у меня в постоянном использовании есть iPhone 13 Pro Max и Huawei Mate X6. Первый после «семидесятого» смотрится откровенно тускло, хотя, если не пользоваться ничем другим, то претензий к нему нет. А второй проигрывает при использовании на солнце. В помещении у X6 тоже хорошая цветопередача, особенно на внешнем экране, но на улице она падает ещё больше. Если говорить об универсальности, то среди этих трёх устройств Mate 70 Pro — однозначный лидер.

Единственная особенность, которую стоит отметить в Mate 70 Pro, — это то, что экран немного холодит по цветовой гамме. Мне такие оттенки нравятся даже больше, но если вам ближе тёплые оттенки, то EMUI предлагает широкую регулировку оттенков в любом диапазоне спектра. Можно сделать цвета чуть более розовыми, жёлтыми, красными или любыми другими. Естественно, есть и ночной режим с регулировкой интенсивности.

Субъективно экран выглядит очень живо, а из интересных наблюдений могу отметить, что даже при длительном использовании глаза устают меньше, а это явно говорит о высоком качестве калибровки и правильной регулировке яркости.

ИК-порт и качество звука

В смартфоне предусмотрено два стереодинамика — верхний совмещён с разговорным, а нижний — полноценный отдельный модуль. Звук чистый, объёмный и даже на высокой громкости сохраняет детализацию. Я редко включаю звук на телефоне, но когда делал это, не выкручивал громкость больше чем на 30 процентов. При этом его было отлично слышно даже из соседней комнаты.

Наличие ИК-порта можно назвать и блажью, и благом одновременно. С одной стороны — это довольно странная вещь в наше время, а с другой — он позволяет управлять всей техникой дома. Я пользовался им лишь несколько раз, но в Mate 70 Pro такая возможность есть. Работает, надо сказать, не очень хорошо. У меня Яндекс ТВ Станция, и с ним ИК-порт смартфона работает не очень стабильно. Зато с кондиционером проблем нет. Возможно, дело в особенностях телевизора, а не смартфона. Но лучше пусть работает не очень хорошо, чем не работает вообще — особенно в те моменты, когда не можешь найти пульт. Да, у этого телевизора есть голосовое управление, но работает оно не со всеми сторонними приложениями.

Отдельно можно отметить, что сначала я был уверен в отсутствии ИК-порта в этом смартфоне. Позже решил проверить — и оказалось, что он есть. Не заметил я его потому, что он сделан не в отдельном островке, а интегрирован рядом с решётками дополнительных микрофонов. Такое дизайнерское решение может показаться мелочью, но именно внимание к таким деталям не может не радовать.

Как и положено, все опции вроде NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 на месте, а вот разъёма для наушников нет. Впрочем, это тоже предсказуемо. Давно уже пора переходить на беспроводные наушники. Тем более, сейчас можно найти модели от 500 рублей, а качество Bluetooth-наушников уже давно сопоставимо с проводными. Если вы не понимаете, что такое «прогрев проводов», то вы не аудиофил, и с вероятностью 99% просто не почувствуете разницы, но получите более высокий уровень комфорта.

Как снимает HUAWEI Mate 70 Pro

Теперь самое интересное — камеры! Этот показатель всегда был сильной стороной для HUAWEI. Даже когда компания перестала сотрудничать с Leica, она отлично заменила её своими же разработками под названием XMAGE. Для фотографии всегда существовала серия P (впоследствии — Pura). Серия Mate изначально создаётся без такого сильного упора на фотовозможности. Тем не менее, она почти ни в чём не проигрывает, а иногда даже выигрывает.

Основной сенсор получил разрешение 50 Мп с переменной диафрагмой от f/1.4 до f/4.0 и с оптической стабилизацией. Он позволяет делать как яркие, детализированные дневные фото, так и атмосферные ночные кадры с прекрасной проработкой теней. Да, если снимать на полноценную камеру в RAW и обрабатывать снимки в редакторе, можно добиться и более интересного результата, но в режиме «нажал и забыл» Mate 70 Pro сделает всё отлично.

Большинство деталей при недостаточном освещении вытягиваются автоматикой, что прекрасно видно, когда снятое фото в течение пары секунд обрабатывается и становится значительно лучше. Я снимал на закате и в контровом свете при ярком солнце. Почти всегда автоматика отрабатывала так, что за эти фотографии не было стыдно.

Примеры фото на основную камеру HUAWEI Mate 70 Pro:

Перископический телефото-модуль оснащён сенсором на 48 Мп с 4-кратным оптическим зумом и возможностью цифрового увеличения до 100-кратного. Примерно до 10-кратного качество остаётся очень приличным, но на самом большом увеличении хорошо получаются только геометрически правильные формы. Например, окно соседа напротив будет чётким, так как автоматика уберёт дефекты цифрового увеличения, но его лицо в деталях вы точно не разглядите.

Примеры работы зума на HUAWEI Mate 70 Pro:

Ультраширик тоже получил высокое разрешение и может снимать пейзажи или большие компании людей с маленького расстояния — с разрешением до 40 Мп. Естественно, есть автофокус, а вот совмещение этого модуля с макро многих удивит. Это веяние последнего времени, которое пока не стало массовым. Этот сенсор можно использовать для получения фотографий с интересным эффектом «рыбьего глаза». Он позволит взглянуть по-новому на некоторые геометрические формы.

Для макро широкоугольный модуль может фокусироваться с расстояния 2–3 сантиметров. При таком приближении к объекту съёмки на широком угле могут получаться очень выразительные и глубокие с точки зрения композиции фотографии. Глаз муравья, конечно, не разглядите, но снять гриб, цветочек или почки на деревьях точно можно.

Примеры макро на камеру HUAWEI MAte 70 Pro:

Приятно, что HUAWEI решила использовать полноценные сенсоры для каждой камеры, а не пихать их просто ради количества. Многие производители выбирают для сверхширика сенсоры с разрешением 12 Мп, а это превращает лица на групповых портретах в пиксельное месиво.

Совмещение этого модуля с макро хоть и не новая идея, но тоже является отличным решением. Когда ради макро ставят отдельный модуль на 2 Мп, хочется просто не пользоваться такой функцией. Снимки с таких камер не просто не раскрывают всю красоту макромира, но и увеличивают стоимость смартфона. Намного более правильным решением будет сэкономить на них, но сделать более качественными остальные модули. Этим путём и пошла HUAWEI в Mate 70 Pro.

Кроме всего этого, смартфон получил мультиспектральный датчик, который помогает камере точнее распознавать цвета, особенно при сложном освещении. В его работе встречаются случаи, когда ему не очень легко определить сцену, но чаще всего снимки получаются без перегрузки контраста или чрезмерной резкости. В отдельной статье я рассказывал, как это работает, поэтому повторяться не буду.

Примеры ночных фото на HUAWEI MAte 70 Pro:

Скачать оригиналы фото с камеры HUAWEI Mate 70 Pro (из этой статьи)

Как и положено флагману, видео можно снимать в 4K на 60 FPS и с отличной стабилизацией, а фронталка получила разрешение 13 Мп и дополняется 3D ToF-сенсором. Он также используется для распознавания лица надёжным способом (даже в темноте) и создаёт эффект глубокого боке в портретном режиме. Подобное среди смартфонов встречается редко. Кроме HUAWEI, можно назвать, наверное, только Apple.

Смартфон на процессоре Kirin

Работает это всё под управлением фирменного чипа Kirin 9020. Да, он только 7-нм, а по грубой производительности не дотягивает даже до Snapdragon 8 Gen 3, но он разработан с упором на энергоэффективность и AI-возможности. При этом он отлично оптимизирован, и недостатка производительности не чувствуется вовсе.

Он даже греется не очень сильно. Разве что в самых требовательных играх, но этот смартфон создавался не для них. Если вам нужна именно игровая производительность, стоит обратить внимание на другие специализированные модели. Они даже стоить будут дешевле, но камера, качество сборки и некоторые другие функции у них будут реализованы значительно хуже.

Процессор дополняет единственный вариант оперативной памяти — 12 ГБ (LPDDR5). А вот накопитель можно выбрать между 256, 512 и 1024 ГБ (тип UFS 4.0). О том, чем отличаются типы памяти и почему UFS 4.0 — это хорошо, я рассказывал в отдельной статье. Если коротко, то это просто быстрая память, которая не станет «бутылочным горлышком» для производительности. Скорость памяти прямо влияет на работу смартфона в целом, поэтому с этим в Mate 70 Pro всё хорошо.

К батарее претензий нет, но есть смартфоны, которые работают дольше. Даже при хорошей оптимизации 5500 мА·ч хватает примерно на полтора дня спокойного использования. Если не брать его в руки слишком часто — два дня точно будет. Но даже при очень активной эксплуатации на один день его точно хватит. В первые дни я так им и пользовался. А потом, когда мог позволить себе полностью игнорировать телефон, он лежал по 4–5 дней, и при этом оставалось 20–30% заряда.

Если смотреть видео без остановки, то вы получите примерно 9–10 часов автономности; при активном сёрфинге в интернете показатель составит 12–14 часов, а требовательные игры сократят время жизни аккумулятора примерно до 7 часов.

Зато заряжается смартфон очень быстро — от комплектного блока питания 100 Вт полная зарядка занимает около 42 минут. Беспроводная зарядка тоже на высоте — поддерживается скорость до 80 Вт. Но такой показатель достигается при использовании оригинальной зарядной станции HUAWEI. Я не пользовался и не могу сказать, сколько понадобится времени, чтобы наполнить аккумулятор энергией. А вот обратная зарядка пару раз мне пригодилась, когда я забывал зарядить наушники. Тут мощность до 20 Вт, но надо понимать, что батарея будет расходоваться буквально на глазах из-за больших потерь, присущих беспроводной зарядке.

Может ли EMUI заменить Android

HUAWEI продолжает развивать свою экосистему. Mate 70 Pro поставляется с EMUI для глобального рынка или с HarmonyOS в китайской версии. Да, сервисы Google до сих пор нативно не поддерживаются, но есть простая утилита microG, которая устанавливается в один клик через AppGallery.

Она позволяет пользоваться почти всеми сервисами Google, а для доступа к Google Play нужно установить GBox, в котором и открывается магазин приложений поискового гиганта. Всё просто и требует буквально пары тапов по экрану. Более подробно мы рассказывали об этом в отдельной статье.

Но лично я установил не из AppGallery всего пару приложений. В некоторых категориях этот магазин предлагает даже больше приложений, чем Google Play. Например, есть приложения банков, которые выпилили из App Store и Google Play.

Характеристики HUAWEI Mate 70 Pro

Характеристика Значение Экран 6,9″, LTPO OLED, разрешение 2832×1316, частота 120 Гц, яркость до 2500 нит Процессор Kirin 9020 (12 ядер, 7-нм) Оперативная память 12 ГБ LPDDR5 Встроенная память 256/512/1024 ГБ UFS 4.0 Основная камера 50 Мп (переменная диафрагма f/1.4–f/4.0, OIS) Телефото камера 48 Мп (4× оптика) Широкоугольная камера 40 Мп Мультиспектральный сенсор Да Селфи-камера 13 Мп + 3D ToF Аккумулятор 5500 мА·ч Зарядка 100 Вт (проводная), 80 Вт (беспроводная) ОС HarmonyOS 4.3 (Китай) / EMUI 15 (глобальная версия) Защита IP68/IP69 + Kunlun Glass 2.0 Связь Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, ИК-порт Вес 221 грамм

Стоит ли покупать HUAWEI Mate 70 Pro

Ну, а теперь главный вопрос — стоит ли покупать этот смартфон. Если для вас важна камера, то однозначно стоит купить Mate 70 Pro или более новый Pura 80 Pro. Если вы готовы потратить ещё больше и камера по-прежнему является для вас краеугольным камнем, то однозначно смотрите в сторону Pura 80 Ultra. О нём я тоже рассказывал в отдельном большом обзоре.

Если вам нужна ультимативная производительность и «попугаи» в бенчмарках, то стоит посмотреть на другие устройства. Для обычного использования мощности Mate 70 Pro более чем достаточно благодаря его оптимизации. Но если каждый лишний fps в Геншине для вас играет решающее значение — выбирайте что-то на Snapdragon 8 Elite. Об этих смартфонах мы тоже рассказывали на нашем сайте.

Назвать дизайн Mate 70 Pro каким-то фантастическим я не могу — он скорее классический и в чём-то даже скучный. Например, новая Pura 80 выглядит куда более интересным и запоминающимся смартфоном, хотя камера там выпирает очень сильно. Зато незамеченным с Mate 70 Pro не останетесь. Особенно если выбрать модель с приставкой Pro в красном цвете.

Для себя я решил, что этот телефон можно покупать. Особенно на фоне того, что он уже подешевел. Он не так сильно ударит по кошельку, как новинки, но предоставит тот же уровень производительности и лишь небольшие компромиссы по камере. Но если вы хотите максимум и засматриваетесь на HUAWEI (а иначе зачем бы вы дочитали эту статью до конца), то однозначно серия Pura.

HUAWEI снова показала, что умеет делать технологичные, стильные и удобные гаджеты. Да, не для всех, но для тех, кто готов выйти за рамки привычного — это будет правильный выбор. Его точно можно купить, не дожидаясь Mate 80 Pro, который выйдет примерно в ноябре 2025 года. Он точно будет лучше, но не на столько, чтобы не рассматривать Mate 70 Pro к покупке уже сейчас.