Стоит ли покупать Huawei P30 Pro? Что говорят владельцы

Все знают, что смартфоны Huawei – это тот ещё компромисс. Считается, что аппараты этого бренда покупают либо люди совсем непритязательные, которые плохо понимают, зачем вообще нужен смартфон, либо истые фанаты, которым сам чёрт не брат. Мне понятны эти опасения. Всё-таки отсутствие сервисов Google для многих – это серьёзная причина, чтобы сделать выбор в пользу чего-то другого. Но все почему-то забывают, что, во-первых, Huawei заменила Google Play на AppGallery, а, во-вторых, в продаже есть ещё масса флагманских смартфонов, на которые санкции не распространяются. Но особенно интересен публике Huawei P30 Pro.

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В целом у Huawei P30 Pro довольно высокий рейтинг на «Яндекс.Маркете», несмотря на относительно небольшое количество отзывов – всего чуть больше 170. Даже при беглом осмотре можно заметить, что многие из них слишком развёрнуты – это кажется подозрительным. Но, как мы уже выяснили, это оттого, что Huawei раздаёт подарки за большие отзывы. Поэтому особенно удивляться этому не стоит, учитывая, что многие делятся не только своими впечатлениями, но и фотографиями самого устройства и снимками, сделанным на его камеру. С неё-то и начнём.

Как снимает камера Huawei P30 Pro

Huawei P30 Pro – это камерофон с четырьмя камерами, одна из которых имеет разрешение 40 Мп. Но здесь важно даже не разрешение, а качество фотографий, которое реально находится на высоком уровне независимо от условий съёмки. Пейзажи, архитектура, портреты – что бы вы ни снимали, качество снимков будет неизменно вас радовать. Причём это говорю не я, а сами владельцы и фотографии, которыми они делятся. Вы только посмотрите на кадры выше. Они были сделаны в разных местах и в разное время, но все их объединяет высокое качество.

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Особенно радует ночной режим съёмки. По словам пользователей, Huawei P30 Pro отлично отрабатывает даже те детали, которые не видны человеческому глазу. Это значит, что в данном случае происходит именно осветление кадра за счёт работы программного обеспечения. Однако так сегодня работают плюс-минус все камерофоны, поэтому и удивляться тут особенно нечему. Ведь какая разница, как смартфон делает свою часть работы, не правда ли? Главное, чтобы результат оказался приемлемым, с чем Huawei P30 Pro, на мой взгляд, вполне справляется.

Отзывы о Huawei P30 Pro

Почти безупречный флагман. Камеры не хвалил только ленивый, так оно и есть. Особенно оптический зум впечатляет. Вот видео пишет, на мой взгляд, средненько. Запускается с задержкой. В темноте всё совсем печально. Не знаю, за что некоторые обзорщики хейтят оболочку. По мне, так всё супер – удобно и логично. Работает все очень быстро. Много использовал с гугло-навигатором по Европе – GPS ни разу не подводил. Аккумулятора в очень интенсивном режиме (фото, видео) хватает на день. В обычном режиме на 2+ дня. Сканер распознавания отпечатка работает относительно быстро, но не так быстро, как хотелось бы. Разблокировка по лицу тоже не идеальная, — написал один их пользователей.

На солнце не хватает яркости, мой предыдущий P10 с IPS был ярче. Телефон хороший — фотографии получаются шикарными, понятно, что там они встроили фотошоп, который доводит все фотки до ума, но самое важное, что при плохих условиях съемки нет зерна, это важно. Аккумулятор позволяет целый день не думать о зарядке. А если даже навигатор и ушатает до конца дня зарядку, то штатное зарядное устройство делает чудеса — полтора процента в минуту, и даже чуть быстрей. Впервые я перестал думать о процентах на экране. Про ночные фотки тут говорили уже все. Так и есть, чудеса, да и только. Даже глаза не видят то, что можно увидеть на фотографии.

Аппарат, однозначно, великолепен всем. Внешне смотрится прекрасно, аккумулятор отлично держит больше суток при активном использовании, и заряжается за 1 час с 15% до 100%. Про фото и видео писать не вижу смысла, все уже написано, и я согласен — КАМЕРА превосходная! Сигнал ловит лучше чем мой старенький Xiaomi mi5s plus. GPS спутники так же находит очень быстро.

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Эти отзывы очень хороши охватом отличительных особенностей Huawei P30 Pro. Владельцы затронули и высокий уровень быстродействия, и работу оболочки, и сканер отпечатков пальцев, и точность геопозиционирования. Это лишний раз указывает на то, что Huawei P30 Pro – это не просто камера, к которой налепили остальных функций, а вполне себе современный флагман, хоть и прошлогодний. Впрочем, без недостатков тоже не обошлось. Вот те, которые пользователи описывают чаще всего:

Недостатки Huawei P30 Pro

Экран слепнет на солнце

Мерцание экрана

Отсутствие поддержки гугл камеры

Нерегулярные обновления

Лидар не работает в России

Пьезодинамик, из-за чего страдает звук

Каплевидная выемка (дёшево смотрится)

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Как видите, недостатков у Huawei P30 Pro хватает, притом что стоит он плюс-минус 40 тысяч рублей. Это довольно много, учитывая такие «детские» болячки. Другое дело, что камера всё-таки нивелирует большую часть негативных сторон и явно способствует тому, чтобы этот смартфон покупали — хотя бы как камерофон. Ведь сегодня, как ни странно, это ключевой компонент для многих пользователей, который худо-бедно способен поддержать ценность аппарата даже без обновлений. А ведь с ними у Huawei дела обстоят, мягко говоря, так себе. Поэтому, если вы любитель мобильной фотографии, очевидно, что P30 Pro — ваш выбор.