Стоит ли покупать OnePlus 15 после iPhone. Подробный отзыв реального владельца

Новый OnePlus 15 захватил инфополе в конце 2025 года. О китайском флагмане говорили, наверное, вообще все. В первую очередь, из-за его низкой цены, хотя гаджет напичкан по последнему слову техники. Новейший чипсет Snapdragon, топовая оперативка и постоянная память, шустрая операционка и многое другое — и все это по цене прошлогоднего iPhone 16! Выглядит привлекательно, но стоит ли покупать OnePlus 15? Есть ли подводные камни? Вместо расплывчатых отзывов на маркетплейсах мы подготовили для вас реальный комментарий новоиспеченного владельца.

OnePlus или iPhone — что лучше

Нашего читателя зовут Алексей: он много лет пользовался исключительно iPhone и решил перейти на OnePlus 15 с iPhone 14 Pro. Он отметил, что ему надоело терпеть все ограничения техники Apple в России вроде нехватки банковских приложений. Смартфон покупал на Али, так как глобалка на распродаже была очень выгодной.

Все как обычно: у перекупов дороже и сразу, у китайцев цена всегда разная, но на распродаже урвал очень дешево. Пошлину нивелировал кэшбэк от Яндекс Пэй. Доставка быстрая — всего 16 дней.

Алексей долго выбирал между vivo X300 и OnePlus 15, но сделал выбор в пользу второго из-за более скромного дизайна (железо плюс-минус одинаковое).

Мне нравится больше, чем предыдущие OnePlus, но кто-то может не согласиться. Копировали лучшее у лучших, что заметно. Приятное сзади и по граням матовое покрытие. Но это не так важно, ведь сразу надел оригинальный чехол с MagSafe, без которого не обойтись.

Тяжело ли дался переход с iOS на Android? Скажем так, все прошло далеко не идеально: важные данные так и остались на iPhone.

Перенос данных с iPhone на OnePlus не состоялся. Контакты, сообщения, заметки, напоминания, календари — не переехали. Фотки переехали (вроде) все, но у половины потерялись данные в EXIF. Зато нашел ссылки на приложения в Гугл Плей (выборочно), которые стояли на iPhone.

Зато в целом остался доволен Android — последний раз видел его в 2016 году. Отмечает улучшения по дизайну: теперь приложения выглядят плюс-минус одинаково, не раздражают.

В целом, Android сильно поменялся по сравнению с тем, каким я его видел в 2016 году еще на Sony. Тогда был странный дизайн-код: меню бутерброды, странные цвета и много элементов интерфейса, непохожих на iPhone. Сейчас какой-то уникальности не вижу, большинство приложений выглядят одинаково — и это большой плюс.

Но встречаются косяки с дизайном приложений (на фото ниже) и с браузерами. Их вроде много, но они не всегда удобны в плане интерфейса и настроек.

По интерфейсу Chrome вроде приятнее всего, но Гугл принципиально запрещает расширения на Андроиде в нем. Поэтому придется пользоваться им без AdBlock. Firefox гибче в этом плане, позволяет заблокировать баннеры, но интерфейс, как по мне, просто кошмар.

А еще Алексей отмечает, что после CarPlay весьма странно выглядит Android Auto. Возможно, надо просто привыкнуть, но мультимедийка от Apple будто бы плавнее и понятнее. В общем, без компромиссов никуда — будьте готовы, если собираетесь перейти на Android после Айфона.

Как снимает камера OnePlus 15

Кстати, а как снимает OnePlus 15? На этом зацикливаться не будем: вот несколько снимков — при дневном свете и вечером. Взгляните сами для оценки. Будто бы придраться тут не к чему, так как модуль отрабатывает все вложенные деньги.

Алексей же отмечает, что OnePlus 15 снимает просто нормально. Ничего сверхъестественного: смартфон делает хорошие фотографии, как и говорили блогеры в своих обзорах. По его словам, разница с iPhone 14 Pro минимальна.

Фишки OnePlus 15

Доволен ли наш читатель OxygenOS 16 после iOS 26? Более чем. Есть нюансы, не всегда приятные, но куда же без них на Android.

После настройки интерфейса разница между OxygenOS 16 и iOS 26 минимальна. Не так гладко местами, но если не придираться, то хорошо. По скорости работы нет никаких претензий: за несколько недель ни одного зависания, бага или фриза.

Не секрет, что операционка OnePlus — почти стопроцентная калька с iOS 26. Наш читатель говорит, что получилось очень круто — долго привыкать не пришлось.

Радует, что экран блокировки можно сделать почти 1-в-1 как на iOS, но можно выбрать разные варианты. Но все же у китайца свой почерк — я предпочитаю оставлять локскрин от OnePlus.

Также наш читатель похвалил ИИ-фишки OnePlus 15 для фотографий. Отмечает, что объекты с фото удаляются мгновенно и очень точно. Привет, vivo X300!

Если говорить о начинке OnePlus 15, то к ней тоже нет претензий. С iPhone не сравнится. В первую очередь, Алексей доволен батареей на 7300 мАч — она реально держит заряд два дня.

Экран на 165 Гц меня не касается — на телефоне не играю, зарядка за час (или даже быстрее) от блока UGREEN на 100 Вт — огонь. Звук из динамиков стерео, но не впечатляет особо. Интернет летает и мобильный и Wi-Fi, сеть ловит, GPS как повезет, если не глушат.

Отдельный респект реверсивной беспроводной зарядке OnePlus 15 — иногда может пригодиться для гаджетов вроде AirPods. И NFC, конечно же.

Прикольное, чего нынче нет на айфоне — реверсивная беспроводная зарядка и открытый NFC. Сразу скачал все банковские приложения с НОРМАЛЬНЫМ названием и поставил нужную платежную систему. Никаких мучений со стикерами и оплате по QR.

Но есть и недостатки — куда же без них. Так, он отмечает ужасные круглешки в Телеграм: вроде и неплохие по качеству, но глючат при переключении с фронталки на основную камеру. Возникают фризы или зеленый фон, от которых становится не по себе при просмотре. Ну разве должно быть такое во флагмане?

Стоит ли покупать OnePlus 15

Недостатки есть — OnePlus 15 не идеален, если покопаться. Но плюсы все же с лихвой компенсируют, поэтому со временем перестаешь обращать внимание на разные неприятные мелочи. Тот же Android Auto не так плох.

Думаю, что OnePlus 15 точно не хуже моего iPhone 14 Pro. Много полезных фишек, большой яркий экран, мощное железо и хорошая операционка. Цена определенно решает: не пожалел, что потратил деньги и ушел с Айфона. Разницы минимум, а пользы больше.

Вы и сами наверняка заметили, что OnePlus 15 сильно похож на iPhone визуально и по части ОС. Как оказалось, попытка китайцев «подглядеть» удалась — смартфон получился удачным. Решать, конечно же, вам — внимательно изучайте характеристики перед покупкой и не делайте поспешных выводов. А заодно пишите в нашем Телеграм-чате, что думаете про OnePlus 15.

