Стоит ли покупать OnePlus 8 или лучше подождать Google Pixel 5?

Серия OnePlus 8 дала нам в этом году сразу две модели на выбор и более высокий ценник, который вплотную приблизился к тысяче долларов. Между тем, Google Pixel 4 существует на рынке уже около шести месяцев и новая модель, скорее всего, появится осенью. Возникает логичный вопрос, что купить. С одной стороны, OnePlus продается уже сейчас и пусть не без труда из-за всемирного карантина, но его можно достать совсем скоро. С другой стороны, подождав еще немного, можно купить Google Pixel 5, который имеет самое главное преимущество среди смартфонов на Android — он сделан создателем этой ОС. Давайте я помогу вам сделать этот непростой выбор.

Какой телефон купить в 2020 году

Кроме рассматриваемых вариантов, есть и множество других, но именно эти как-то выделяются на общем мобильном рынке. Можно еще рассмотреть Google Pixel 4, но новинка всегда интереснее, не так ли?

Если текущие утечки и слухи являются как-либо правдивыми, серии OnePlus 8 и Pixel 5 могут сильно отличаться друг от друга в аппаратном плане. Ключевым фактором на данный момент является выбор процессора. OnePlus 8 работает на новейшем процессоре Snapdragon 865 с поддержкой 5G, хоть и стоит очень дорого для любого смратфона, а не только для OnePlus

Ожидается, что Pixel 5 будет идти с более дешевым Snapdragon 700-ой серии, а именно, 765 или 765G. Если это правда, OnePlus 8 будет заметно быстрее, чем Pixel 5, особенно при большой нагрузке. Например, в играх. Играть на нем в Fortnite и PUBG будет существенно приятнее.

Сравнение камер OnePlus 8 и готовящегося Google Pixel 5

Из того, что мы знаем о камере, это только характеристики OnePlus 8. Она имеет три основных модуля с разрешением 48 Мп, 16 Мп и 2 Мп макро-линза, пользы от которой я, если честно, не понимаю.

Согласно многочисленным аналитическим данным, скорее всего, Google Pixel 5 будет иметь тот же набор камер, что и годом ранее, а именно, один обычный и один широкоугольный модуль. Возможно, что-то изменится, но именно такого расклада пока ждут аналитики и эксперты рынка

Каким будет Google Pixel

Даже если Google Pixel 5 действительно не получит дополнительного модуля камеры и перебьется более простым процессором, он все равно получит много хороших и своевременных обновлений.

Например, вероятнее всего, он будет иметь защиту от воды по стандарту IP68 — в 2020 году это уже почти стандарт для любого уважающего себя смартфона. Правда, я уже рассказывал, почему не стоит этим злоупотреблять. Должна в новинке появиться и беспроводная зарядка, которая тоже есть, наверное, у всех актуальных смартфонов. Если Google Pixel 5 получит эти два обновления, этого уже будет достаточно для того, чтобы составить серьезную конкуренцию обычному OnePlus 8, в котором нет беспроводной зарядки, а защита от воды есть только в некоторых модификациях, которые продают операторы связи в США.

А вы знаете, чем Galaxy S20 лучше OnePlus 8

Телефоны OnePlus и Pixel всегда предлагали аналогичное программное обеспечение и это, вероятно, не изменится в этом году. OnePlus 8 работает под управлением OxygenOS, построенной на базе Android 10 с добавлением нескольких полезных функций. Google Pixel 5 почти наверняка запустится с Android 11, но со временем его получит и OnePlus. Вот только для Google операционная система является ”домашней”. Что не говори, но это все равно преимущество. Как минимум, Pixel будет получать обновления безопасности каждый месяц, а OnePlus только раз в два месяца.

Цена OnePlus 8 и Google Pixel 5

OnePlus 8 стоит от 699 долларов за версию 8/128 ГБ и 799 долларов за 12/256 ГБ. По поводу цен Google Pixel 5 пока нет даже утечек, но, вероятно, они будут не очень высокими и будут минимально отличаться от цен OnePlus 8.

Google Pixel 3 и 4 стоили по 799 долларов. Учитывая то, что новинка получит более дешевый процессор, говорить о том, что цена будет выше, не приходится. Возможно, она останется на прежнем уровне или даже немного снизится. В итоге, преимущества в цене у OnePlus 8 точно не будет.

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Стоит ли торопиться с покупкой смартфона

В то время, как Google Pixel 5 и OnePlus 8 получат одинаковое программное обеспечение, разрыв в аппаратной части может быть существенным. Зато низкая цена процессоров Snapdragon 765G, их невысокое энергопотребление и встроенный в основной чип модем 5G позволят Google сильно сэкономить на закупке этого компонента. Да и установить в корпус его будет намного проще.

С другой стороны, если производительность — ваше все, то даже не стоит думать. Просто покупайте OnePlus 8 сейчас и точка. Если Google Pixel 5 и получит флагманский процессор, то он будет стоить дороже, чем мы предполагали выше.

Зато, если вам нужна, например, камера, то тут точно стоит задуматься. Скорее всего, в Google Pixel 5 она будет лучше, чем у OnePlus 8. Даже несмотря на меньшее количество модулей, Google сможет сделать отличную камеру — во многом благодаря своим фирменным алгоритмам. Плюс у него будет беспроводная зарядка и защита от воды, которых нет у OnePlus 8.

Я все рассказал, а вам надо решить, что делать с этой инфой. Выскажитесь в нашем Telegram-чате, что лучше купить из этих двух смартфонов.

Переход телефонов OnePlus на флагманскую территорию в сочетании со слухами о снижении аппаратного обеспечения Google Pixel 5, делает выбор между двумя брендами еще более запутанным, чем когда-либо. Однако, независимо от того, что вы решите, у вас обязательно будет хороший телефон. Оба они достойны своего положения на рынке. Главное, просто понимать, что вам нужно.