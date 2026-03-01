Стоит ли покупать Samsung Galaxy S25 в 2026 году

Samsung только-только представила линейку флагманов Galaxy S26, и мы уже успели ознакомиться с ценами. Новые смартфоны продают по цене от 90 тысяч рублей, и это, мягко говоря, бодрит. Кто-то, безусловно, побежит заказывать «свежачок», но знающие люди именно сейчас присмотрятся к прошлогодним моделям. Вот только есть нерешенный вопрос: стоит ли покупать Galaxy S25 в 2026 году, или лучше смотреть в сторону новинок?
Содержание
Цена Galaxy S25 в 2026 году
При выборе того или иного смартфона всегда нужно отталкиваться от соотношения цены и предлагаемых за эти деньги характеристик. Стоимость Galaxy S25 в зависимости от конкретной модели сильно отличается:
- Galaxy S25 FE — от ~ 43 000 ₽;
- Galaxy S25 — от ~ 56 000 ₽;
- Galaxy S25 Edge — от ~ 57 000 ₽;
- Galaxy S25+ — от ~ 79 000 ₽;
- Galaxy S25 Ultra — от ~ 83 000 ₽.
Разброс цен сейчас почти двукратный, а потому важно принять во внимание отличия Galaxy S25. Ведь условный S25 FE совсем не ровня топовому S25 Ultra. Так в чем заключаются отличия?
Отличия смартфонов Galaxy S25
Для ответа на поставленный вопрос предлагаем сравнение Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 FE и S25 Edge — всех пяти смартфонов прошлогодней линейки. Их отличия наглядно проиллюстрированы в таблице.
|Характеристики
|S25 FE
|S25
|S25 Edge
|S25+
|S25 Ultra
|Экран
|6.7 дюйма, AMOLED (2340х1080), 120 Гц
|6.2 дюйма, AMOLED (2340х1080), 1-120 Гц
|6.7 дюйма, AMOLED (3120х1440), 1-120 Гц
|6.7 дюйма, AMOLED (3120х1440), 1-120 Гц
|6.9 дюйма, AMOLED (3120х1440), 1-120 Гц
|Основная камера
|50 + 12 + 8 МП
|50 + 12 + 10 МП
|200 + 12 МП
|50 + 12 + 10 МП
|200 + 50 + 10 + 50 МП
|Фронтальная камера
|12 МП
|12 МП
|12 МП
|12 МП
|12 МП
|Процессор
|Exynos 2400
|Snapdragon 8 Elite
|Snapdragon 8 Elite
|Snapdragon 8 Elite
|Snapdragon 8 Elite
|Память
|8/128, 8/256 или 8/512 ГБ
|12/128, 12/256 или 12/512 ГБ
|12/256 или 12/512 ГБ
|12/256 или 12/512 ГБ
|12/256, 12/512 или 12/1024 ГБ
|Аккумулятор
|4900 мАч
|4000 мАч
|3900 мАч
|4900 мАч
|5000 мАч
|Зарядка
|45 Вт (проводная)
25 Вт (беспроводная)
|25 Вт (проводная)
15 Вт (беспроводная)
|25 Вт (проводная)
15 Вт (беспроводная)
|45 Вт (проводная)
15 Вт (беспроводная)
|45 Вт (проводная)
15 Вт (беспроводная)
Galaxy S25 FE — упрощенный флагман. Хоть его корпус и выполнен по-флагмански из стекла и металла, но процессор тут предыдущего поколения, а рамки экрана — аэродромные по меркам 2026 года. Galaxy S25 и Galaxy S25+ — маленький и большой братья, Galaxy S25 Edge — самый тонкий смартфон серии, а Galaxy S25 Ultra — самый продвинутый. В целом, это все, что нужно о них знать.
Разница между Galaxy S25 и Galaxy S26
Изменилось ли положение прошлогодних смартфонов с выходом Galaxy S26? Ну, как сказать… Прежде всего нужно отметить, что на момент публикации материала в новой линейке нет ни FE-модели, ни Edge. То есть мы имеем дело с:
Есть ли разница между Galaxy S25 и Galaxy S26? Да, но она минимальна. Во-первых, новинки получили свежий процессор. Во-вторых, базовая модель имеет увеличенный аккумулятор на 4300 мАч и 6.3-дюймовый экран. В-третьих, Galaxy S26 Ultra готов порадовать более высокой скоростью зарядки, слегка улучшенными камерами и технологией Privacy Display, скрывающей содержимое экрана от посторонних глаз. В принципе, все.
Стоит ли покупать Galaxy S25 в 2026 году
Учитывая минимальную разницу в технических характеристиках и огромный разрыв в цене, Galaxy S25 однозначно стоит покупать в 2026 году. Однако важно учесть, что стоимость новинок будет постепенно снижаться. Вероятно, к лету текущего года она составит всего 10-20 тысяч рублей в зависимости от модели.
И вот тогда начнется новое сравнение Galaxy S25 и Galaxy S26. Ведь, если ты понимаешь, что новые модели чуточку лучше, то и переплата в 10 тысяч рублей начинает казаться не такой бессмысленной.