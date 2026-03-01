Стоит ли покупать Samsung Galaxy S25 в 2026 году

Samsung только-только представила линейку флагманов Galaxy S26, и мы уже успели ознакомиться с ценами. Новые смартфоны продают по цене от 90 тысяч рублей, и это, мягко говоря, бодрит. Кто-то, безусловно, побежит заказывать «свежачок», но знающие люди именно сейчас присмотрятся к прошлогодним моделям. Вот только есть нерешенный вопрос: стоит ли покупать Galaxy S25 в 2026 году, или лучше смотреть в сторону новинок?

Цена Galaxy S25 в 2026 году

При выборе того или иного смартфона всегда нужно отталкиваться от соотношения цены и предлагаемых за эти деньги характеристик. Стоимость Galaxy S25 в зависимости от конкретной модели сильно отличается:

Разброс цен сейчас почти двукратный, а потому важно принять во внимание отличия Galaxy S25. Ведь условный S25 FE совсем не ровня топовому S25 Ultra. Так в чем заключаются отличия?

Отличия смартфонов Galaxy S25

Для ответа на поставленный вопрос предлагаем сравнение Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 FE и S25 Edge — всех пяти смартфонов прошлогодней линейки. Их отличия наглядно проиллюстрированы в таблице.

Характеристики S25 FE S25 S25 Edge S25+ S25 Ultra Экран 6.7 дюйма, AMOLED (2340х1080), 120 Гц 6.2 дюйма, AMOLED (2340х1080), 1-120 Гц 6.7 дюйма, AMOLED (3120х1440), 1-120 Гц 6.7 дюйма, AMOLED (3120х1440), 1-120 Гц 6.9 дюйма, AMOLED (3120х1440), 1-120 Гц Основная камера 50 + 12 + 8 МП 50 + 12 + 10 МП 200 + 12 МП 50 + 12 + 10 МП 200 + 50 + 10 + 50 МП Фронтальная камера 12 МП 12 МП 12 МП 12 МП 12 МП Процессор Exynos 2400 Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite Память 8/128, 8/256 или 8/512 ГБ 12/128, 12/256 или 12/512 ГБ 12/256 или 12/512 ГБ 12/256 или 12/512 ГБ 12/256, 12/512 или 12/1024 ГБ Аккумулятор 4900 мАч 4000 мАч 3900 мАч 4900 мАч 5000 мАч Зарядка 45 Вт (проводная)

25 Вт (беспроводная) 25 Вт (проводная)

15 Вт (беспроводная) 25 Вт (проводная)

15 Вт (беспроводная) 45 Вт (проводная)

15 Вт (беспроводная) 45 Вт (проводная)

15 Вт (беспроводная)

Galaxy S25 FE — упрощенный флагман. Хоть его корпус и выполнен по-флагмански из стекла и металла, но процессор тут предыдущего поколения, а рамки экрана — аэродромные по меркам 2026 года. Galaxy S25 и Galaxy S25+ — маленький и большой братья, Galaxy S25 Edge — самый тонкий смартфон серии, а Galaxy S25 Ultra — самый продвинутый. В целом, это все, что нужно о них знать.

Разница между Galaxy S25 и Galaxy S26

Изменилось ли положение прошлогодних смартфонов с выходом Galaxy S26? Ну, как сказать… Прежде всего нужно отметить, что на момент публикации материала в новой линейке нет ни FE-модели, ни Edge. То есть мы имеем дело с:

Есть ли разница между Galaxy S25 и Galaxy S26? Да, но она минимальна. Во-первых, новинки получили свежий процессор. Во-вторых, базовая модель имеет увеличенный аккумулятор на 4300 мАч и 6.3-дюймовый экран. В-третьих, Galaxy S26 Ultra готов порадовать более высокой скоростью зарядки, слегка улучшенными камерами и технологией Privacy Display, скрывающей содержимое экрана от посторонних глаз. В принципе, все.

Стоит ли покупать Galaxy S25 в 2026 году

Учитывая минимальную разницу в технических характеристиках и огромный разрыв в цене, Galaxy S25 однозначно стоит покупать в 2026 году. Однако важно учесть, что стоимость новинок будет постепенно снижаться. Вероятно, к лету текущего года она составит всего 10-20 тысяч рублей в зависимости от модели.

И вот тогда начнется новое сравнение Galaxy S25 и Galaxy S26. Ведь, если ты понимаешь, что новые модели чуточку лучше, то и переплата в 10 тысяч рублей начинает казаться не такой бессмысленной.