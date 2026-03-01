Стоит ли покупать Samsung Galaxy S25 в 2026 году

Герман Вологжанин

Samsung только-только представила линейку флагманов Galaxy S26, и мы уже успели ознакомиться с ценами. Новые смартфоны продают по цене от 90 тысяч рублей, и это, мягко говоря, бодрит. Кто-то, безусловно, побежит заказывать «свежачок», но знающие люди именно сейчас присмотрятся к прошлогодним моделям. Вот только есть нерешенный вопрос: стоит ли покупать Galaxy S25 в 2026 году, или лучше смотреть в сторону новинок?

Стоит ли покупать Samsung Galaxy S25 в 2026 году. Пора брать, или надо уже забыть? Изображение: Mike O’Brien. Фото.

Пора брать, или надо уже забыть? Изображение: Mike O’Brien

Цена Galaxy S25 в 2026 году

При выборе того или иного смартфона всегда нужно отталкиваться от соотношения цены и предлагаемых за эти деньги характеристик. Стоимость Galaxy S25 в зависимости от конкретной модели сильно отличается:

Разброс цен сейчас почти двукратный, а потому важно принять во внимание отличия Galaxy S25. Ведь условный S25 FE совсем не ровня топовому S25 Ultra. Так в чем заключаются отличия?

Отличия смартфонов Galaxy S25

Отличия смартфонов Galaxy S25. Каждый смартфон серии интересен по-своему. Изображение: Mike O’Brien. Фото.

Каждый смартфон серии интересен по-своему. Изображение: Mike O’Brien

Для ответа на поставленный вопрос предлагаем сравнение Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 FE и S25 Edge — всех пяти смартфонов прошлогодней линейки. Их отличия наглядно проиллюстрированы в таблице.

ХарактеристикиS25 FES25S25 EdgeS25+S25 Ultra
Экран6.7 дюйма, AMOLED (2340х1080), 120 Гц6.2 дюйма, AMOLED (2340х1080), 1-120 Гц6.7 дюйма, AMOLED (3120х1440), 1-120 Гц6.7 дюйма, AMOLED (3120х1440), 1-120 Гц6.9 дюйма, AMOLED (3120х1440), 1-120 Гц
Основная камера50 + 12 + 8 МП50 + 12 + 10 МП200 + 12 МП50 + 12 + 10 МП200 + 50 + 10 + 50 МП
Фронтальная камера12 МП12 МП12 МП12 МП12 МП
ПроцессорExynos 2400Snapdragon 8 EliteSnapdragon 8 EliteSnapdragon 8 EliteSnapdragon 8 Elite
Память8/128, 8/256 или 8/512 ГБ12/128, 12/256 или 12/512 ГБ12/256 или 12/512 ГБ12/256 или 12/512 ГБ12/256, 12/512 или 12/1024 ГБ
Аккумулятор4900 мАч4000 мАч3900 мАч4900 мАч5000 мАч
Зарядка45 Вт (проводная)
25 Вт (беспроводная)		25 Вт (проводная)
15 Вт (беспроводная)		25 Вт (проводная)
15 Вт (беспроводная)		45 Вт (проводная)
15 Вт (беспроводная)		45 Вт (проводная)
15 Вт (беспроводная)

Galaxy S25 FE — упрощенный флагман. Хоть его корпус и выполнен по-флагмански из стекла и металла, но процессор тут предыдущего поколения, а рамки экрана — аэродромные по меркам 2026 года. Galaxy S25 и Galaxy S25+ — маленький и большой братья, Galaxy S25 Edge — самый тонкий смартфон серии, а Galaxy S25 Ultra — самый продвинутый. В целом, это все, что нужно о них знать.

Разница между Galaxy S25 и Galaxy S26

Разница между Galaxy S25 и Galaxy S26. Отличия нового смартфона (справа) и старого (слева) минимальны. Изображение: Techmo. Фото.

Отличия нового смартфона (справа) и старого (слева) минимальны. Изображение: Techmo

Изменилось ли положение прошлогодних смартфонов с выходом Galaxy S26? Ну, как сказать… Прежде всего нужно отметить, что на момент публикации материала в новой линейке нет ни FE-модели, ни Edge. То есть мы имеем дело с:

Есть ли разница между Galaxy S25 и Galaxy S26? Да, но она минимальна. Во-первых, новинки получили свежий процессор. Во-вторых, базовая модель имеет увеличенный аккумулятор на 4300 мАч и 6.3-дюймовый экран. В-третьих, Galaxy S26 Ultra готов порадовать более высокой скоростью зарядки, слегка улучшенными камерами и технологией Privacy Display, скрывающей содержимое экрана от посторонних глаз. В принципе, все.

Стоит ли покупать Galaxy S25 в 2026 году

Учитывая минимальную разницу в технических характеристиках и огромный разрыв в цене, Galaxy S25 однозначно стоит покупать в 2026 году. Однако важно учесть, что стоимость новинок будет постепенно снижаться. Вероятно, к лету текущего года она составит всего 10-20 тысяч рублей в зависимости от модели.

И вот тогда начнется новое сравнение Galaxy S25 и Galaxy S26. Ведь, если ты понимаешь, что новые модели чуточку лучше, то и переплата в 10 тысяч рублей начинает казаться не такой бессмысленной.

