Стоит ли покупать смартфоны Хуавей в 2021 году

Вот уже около двух лет смартфоны Huawei находятся в совершенно нетипичном для смартфонов под управлением Android положении. С одной стороны, аппараты бренда обладают самыми передовыми характеристиками и кое в чём даже превосходят устройства конкурентов. Но, с другой, санкции США серьёзно снизили привлекательность фирменных аппаратов Huawei в глазах многих пользователей. В конце концов, покупая такой смартфон, нужно готовиться к ряду ограничений, нехарактерных для продукции других производителей. Но стоит ли вообще покупать аппараты Huawei? Разберёмся.

Начнём с расстановки фигур. Huawei – это комплексный бренд, в состав которого также входит суббренд Honor. Несмотря на то что в конце прошлого года Huawei продала Honor китайскому конгломерату Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Ltd., чтобы вывести его из-под американских санкций, бывший суббренд ещё не успел выпустить ни одного смартфона, разработанного под крылом новых владельцев. Поэтому предлагаю приравнять аппараты Honor, которые представлены на рынке по состоянию на март 2021 года, к Huawei.

Проблемы смартфонов Huawei

Может показаться, что санкции оказали влияние только на программное оснащение смартфонов Huawei и Honor. Во всяком случае, есть полное ощущение, что с аппаратной точки зрения фирменные устройства китайской компании совершенно не ослабели.

Они по-прежнему оснащаются мощным железом, самым быстрым на рынке 5G и супер-крутыми камерами, выпущенными совместно с немецким подрядом Leica. В общем, технологически тут полный фарш. Но по факту всё немного иначе.

О чём вообще можно говорить, если Huawei лишили доступа даже к её собственным процессорам Kirin. ARM, будучи британской компанией, отозвала у неё лицензию на производство чипов на базе фирменной архитектуры по требованию США.

А тайваньский завод TSMC, который занимался их выпуском, быстренько свернул производство под страхом санкций. Ведь, несмотря на то что Kirin – это собственные процессоры Huawei, своих заводов у неё нет. А американцы пригрозили всем аналогичными ограничениями, если они возьмутся помочь китайцам.

А какой смартфон без процессора? Логично, что никакой. Но хуже всего, что у Huawei вообще нет выбора. Она даже не может начать закупать их у MediaTek, потому что тогда на MediaTek наложат санкции, и этот производитель не сможет поставлять свои чипы на мировой рынок, а ему этого явно не надо.

Но будем честны – смартфоны Huawei и Honor на базе топовых процессоров Kirin на рынке ещё есть. Вы можете свободно купить их, не опасаясь, что их отключат или сделают с ними что-то не то. Другое дело, что пользоваться таким устройством вы скорее всего и сами не захотите. Это чувство придёт к вам в первые же дни, когда эйфория от покупки пройдёт и вы останетесь наедине со своими потребностями.

От смартфонов Huawei не следует ждать ни функции бесконтактной оплаты, ни доступа к нормальным приложениям, которых в AppGallery в большинстве своём нет, ни – чего уж там – обновлений. Нет, вы только представьте себе: даже самые топовые смартфоны бренда до сих пор работают на базе Android 10, хотя Google уже тестирует Android 12, которую они не получат.

Huawei обещает выпустить Harmony OS в апреле-месяце. То есть до релиза собственной операционки бренда остаются считанные недели. Другое дело, что и тут есть несколько неприятных моментов:

Во-первых, сначала Huawei выпустит Harmony OS только в Китае;

Во-вторых, Huawei будет распространять Harmony OS постепенно, и не факт, что ваш смартфон обновится в числе первых;

В-третьих, ждать от Harmony OS каких-то значимых изменений по сравнению с Android не стоит – ни Google Play, ни Google Pay там всё равно нет;

Ну, и, в-четвёртых, Harmony OS – это никакая не собственная ОС Huawei, а переделанный Android.

Думаю, вы уже поняли, что смартфоны Huawei – это не лучший выбор. В 2021 году это ощущается сильнее всего, потому что это единственные аппараты от бренда первого эшелона, вышедшие меньше года назад, которые не получили Android 11 и которые никогда не обновятся до Android 12. Может показаться, что у смартфонов Honor участь чуть менее ужасна. Но и это не так.

Многие думают, что со временем, когда новые владельцы бренда уладят все бюрократические вопросы, аппараты Honor начнут получать новые версии Android и вернут себе поддержку Google Play. Однако это в корне неверно. Дело в том, что эти устройства были выпущены под эгидой Huawei и с применением её технологий. А раз так, то американцы ни за что не снимут с них санкций, и пользоваться ими будет так же нереально, как и собственными аппаратами Huawei.