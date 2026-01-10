Стоит ли покупать смартфоны Samsung в 2026 году

В умах миллионов людей Samsung продолжает оставаться единственным брендом смартфонов на Android, который имеет право конкурировать с Apple. Хотя бы по той причине, что это редкая компания не из Китая, продолжающая выпускать мобильные устройства по сей день. Но стоит ли покупать Samsung сейчас, когда есть столько конкурентов в лице Xiaomi, realme и десятка других брендов? Далее ответим на этот вопрос в контексте реалий 2026 года.

Достоинства смартфонов Samsung

У смартфонов Samsung есть очевидные достоинства на фоне большинства устройств китайских брендов, а именно:

Узнаваемый дизайн. Смартфоны Samsung вне зависимости от ценовой категории используют единый дизайн-код, что делает их узнаваемыми.

Оболочка One UI. В отличие от софта многих китайских брендов, фирменная прошивка Samsung лишена рекламы и не содержит откровенного мусора, а еще она отличается стабильностью, с чем сложно поспорить.

Искусственный интеллект. Смартфоны Samsung, пожалуй, единственные, которые предлагают полноценный ИИ на уровне системы, а не пародируют его. Большинство функций, включая переводчик звонков, доступны в том числе и в России.

Обновления Android и оболочки. Смартфоны Samsung имеют длительную поддержку ПО. Некоторые устройства получают обновления в течение 7 лет с момента выпуска, оставаясь актуальными и безопасными долгие годы.

В принципе, этого уже будет достаточно, чтобы купить Samsung в 2026 году. Однако наряду с достоинствами у смартфонов корейского бренда есть много недостатков, которых лишены конкуренты.

Минусы смартфонов Samsung

О недостатках Samsung мы подробно рассказывали еще в 2022 году, и с тех пор изменилось немногое. Да, скорость зарядки с учетом увеличения емкости АКБ у конкурентов перестала иметь настолько принципиальное значение, но процессоры Exynos и другие нюансы никуда не делись.

Аккумулятор в смартфоне Samsung

На протяжении последней пары лет рынок смартфонов насыщается моделями с кремний-углеродными аккумуляторами. Они позволяют увеличить емкость АКБ, не делая само устройство больше. То есть новые смартфоны на Android работают дольше, но Samsung продолжает оставаться в догоняющих.

Если емкость аккумулятора OnePlus 15 достигает 7300 мАч, то Galaxy S25 Ultra предлагает лишь 5000 мАч. И это действительно делает разницу не в пользу Samsung, что подтверждают тесты автономности GSMArena.

Смартфоны Samsung проигрывают большинству китайцев по части автономности, и с каждым месяцем разрыв увеличивается. А корейцы так и не решаются поставить кремний-углеродную АКБ, из-за чего их тонкий Galaxy S25 Edge имеет просто стыдную для Android-смартфона батарею на 3900 мАч с соответствующим временем автономной работы.

Камеры смартфонов Samsung

Нельзя сказать, что смартфоны Samsung плохо фотографируют. Но, пока китайские конкуренты постепенно увеличивают размеры сенсоров камер, позволяя им снимать лучше, корейцы топчутся на месте. По сути, их техническое оснащение остается неизменным на протяжении последних 3-5 лет.

Смартфоны среднего класса, включая realme 14 Pro+, OPPO Reno15 и HONOR 200 имеют телеобъектив для портретной съемки и приближения без потери качества, а отнюдь не самый дешевый Galaxy A56 продолжает ограничиваться лишь основной камерой в комбинации с затычками.

Особенно сильным отставание кажется в премиум-сегменте, где даже дорогущий Galaxy S25 Ultra, оснащенный маленькими сенсорами, снимает хуже любого китайского флагмана: хоть от Xiaomi, хоть от vivo. Поэтому, если вы ищете камерофон на Android, проходите мимо Samsung.

Цена Samsung и комплект поставки

При всех недостатках смартфоны Samsung продолжают оставаться сравнительно дорогими. Да, разница на фоне не менее жадных китайцев не столь велика, но дьявол кроется в деталях. Покупая какой-нибудь vivo X300, вы получаете фирменную пленку на экране, зарядку и качественный чехол. В то же время обладателю Galaxy S25 весь этот комплект дополнительно обойдется минимум в 2-3 тысячи рублей, а при выборе оригинальной продукции придется заплатить до 5-7 тысяч.

Проблема с комплектом Samsung заключается не столько в дополнительных тратах, сколько во времени, которое придется потратить на поиск и доставку необходимых аксессуаров. А ведь пленку или стекло еще понадобится как-то нанести, и тут уж все зависит от ваших рук или желания накинуть еще одну-две тысячи сверху за установку защиты в сервисном центре, чье посещение тоже отнимает время.

Советы перед покупкой Samsung

Так стоит ли покупать телефон Samsung в 2026 году? Да, но только в том случае, если вы осознаете все недостатки. Не гонитесь за автономностью и технологическими новшествами, а просто хотите получить стабильное устройство с продвинутой оболочкой? Тогда смело покупайте Samsung, но постарайтесь сделать это с умом.

Дело в том, что на старте продаж смартфоны Samsung являются непомерно дорогими. Так, сначала за Galaxy S25 на стыдные 128 ГБ в отечественной рознице просили аж 99 990 ₽. Но уже летом 2025 года, то есть спустя несколько месяцев после релиза, его можно было приобрести менее чем за 50 тысяч рублей, о чем мы рассказывали на страницах AndroidInsider.ru.