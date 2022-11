Стоит ли покупать телефон vivo X90, который рекламируют на ЧМ 2022

22 ноября vivo презентовала новую серию флагманских смартфонов, явно приурочив это событие к старту Чемпионата мира по футболу 2022. Спонсором турниров FIFA китайская компания является уже не первый год. А миллионы зрителей, наблюдающих за главным футбольным событием четырехлетия, во время каждой трансляции видят на рекламных щитах упоминание телефона vivo X90. В этой связи хочется узнать, что скрывается за агрессивной рекламой, и стоит ли вообще покупать новый флагман, раз уж о нем все говорят.

Но сначала пару слов о компании vivo, чье название, возможно, вы слышите впервые. Это китайский производитель смартфонов, входящий в концерн BBK Electronics наряду с OnePlus, OPPO и realme. В отличие от прочих брендов из Поднебесной, устройства vivo редко предлагают оптимальное соотношение цены и характеристик, однако всегда оснащаются крутыми фишками, которыми пренебрегают конкуренты. Все это касается троицы флагманов vivo X90, vivo X90 Pro и vivo X90 Pro Plus, попавших в поле нашего зрения.

vivo X90 — новый телефон vivo

X-серия в линейке продуктов vivo считается флагманской. До нашей страны ее представители доезжают редко, что связано с особенностями ценовой политики. Но это не повод обойти стороной характеристики vivo X90, которые во многих аспектах дают фору наскучившим Xiaomi и Samsung.

Характеристика Значение Экран 6,78 дюйма, AMOLED (2800х1260), 120 Гц Основная камера 50 МП (OIS) + 12 МП + 12 МП + dTOF Фронтальная камера 32 МП Процессор Dimensity 9200 Память 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ или 12/512 ГБ Аккумулятор 4810 мАч Зарядка 120 Вт

Помимо вызывающего и, откровенно говоря, спорного дизайна vivo X90 обращает на себя внимание экран смартфона с нестандартным разрешением 1,5K. Подобное мы уже видели в Xiaomi 12T и, судя по всему, такое соотношение пикселей будет использоваться в большинстве младших флагманов 2023 года.

Куда больший интерес представляет процессор Dimensity 9200, набирающий свыше 1 200 000 баллов в AnTuTu и является прямым конкурентом Snapdragon 8 Gen 2. Это невероятно мощный чип, способный справляться с любой поставленной задачей на протяжении ближайших 3-4 лет. О нагреве столь производительного процессора узнаем позже, так как vivo X90 — первый смартфон на Dimensity 9200, и его еще просто никто не успел проверить в деле.

Еще одно новшество, с которым мы сталкиваемся впервые в vivo X90, — память UFS 4.0 (в версиях 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ). Данный стандарт накопителя в теории должен заставить смартфон открывать и устанавливать приложения так же быстро, как игровая консоль PlayStation 5. При этом в версии на 8/128 ГБ продолжает использоваться более распространенный, но менее быстрый стандарт UFS 3.1.

Главное достоинство нового смартфона — камеры vivo X90. В качестве основного сенсора здесь используется 50-мегапиксельная матрица Sony IMX866, а также пара дополнительных модулей на 12 МП, выполняющих функции сверхширокоугольного объектива и портретной камеры с 2-кратным оптическим приближением соответственно. Дата выхода vivo X90 намечена на 30 ноября, а цена будет зависеть от версии памяти:

8/128 ГБ — 3 699 юаней (~ 31 500 ₽);

8/256 ГБ — 3 999 юаней (~ 34 000 ₽);

12/256 ГБ — 4 499 юаней (~ 38 000 ₽);

12/512 ГБ — 4 999 юаней (~ 42 500 ₽).

Когда появится vivo X90 в России (и появится ли вообще) неизвестно. Но, если это произойдет, цена vivo X90 поднимется примерно в 2 раза и достигнет 60 тысяч рублей в официальной рознице и 40-50 тысяч в неофициальных каналах сбыта.

vivo X90 Pro — телефон с хорошей камерой

Как бы то ни было, даже высокая цена vivo X90 и его набор характеристик не позволяют назвать этот смартфон флагманом. У него нет влагозащиты (заявлена защита от брызг IP64), отсутствует поддержка беспроводной зарядки, а установленный порт USB-C использует устаревший стандарт USB 2.0 с медленной передачей данных по проводу. Всех выделенных недостатков лишена Pro-версия смартфона. И, хотя изначально может показаться, что характеристики vivo X90 Pro почти не отличаются, «прошка» — устройство принципиально более высокого уровня.

Характеристика Значение Экран 6,78 дюйма, AMOLED (2800х1260), 120 Гц Основная камера 50 МП (OIS) + 12 МП + 50 МП (OIS) + dTOF Фронтальная камера 32 МП Процессор Dimensity 9200 Память 8/256 ГБ, 12/256 ГБ или 12/512 ГБ Аккумулятор 4870 мАч Зарядка 120 Вт

Главный апгрейд затронул камеры vivo X90 Pro. В качестве основного сенсора этот аппарат использует дюймовую матрицу Sony IMX989, впервые появившуюся в Xiaomi 12S Ultra. Сегодня это самая большая камера на рынке смартфонов, способная улавливает мельчайшие лучики света, что позволяет получить невероятно детализированные снимки и четкую картинку при съемке видео вечером.

Апгрейд коснулся и портретной камеры, но все остальные характеристики — те же. Как и в случае с младшим представителем серии, дата выхода vivo X90 Pro — 30 ноября, а цены следующие:

8/256 ГБ — 4 999 юаней (~ 42 500 ₽);

12/256 ГБ — 5 499 юаней (~ 46 500 ₽);

12/512 ГБ — 5 999 юаней (~ 51 000 ₽).

Если искать минусы vivo X90 Pro, то помимо высокой цены стоит отметить отсутствие нормального оптического приближения. 2-кратный зум — это смех. А потому на Pro-версии флагманская линейка телефонов vivo не заканчивается.

vivo X90 Pro Plus — возможно, лучший камерофон 2022

Самым продвинутым представителем серии является смартфон vivo X90 Pro Plus, чья дата выхода намечена на 6 декабря. В этой модели не просто добавили телеобъектив с мощным оптическим зумом, но и перелопатили почти всю начинку. Взгляните сами на характеристики vivo X90 Pro Plus.

Характеристика Значение Экран 6,78 дюйма, AMOLED (3200х1440), 120 Гц Основная камера 50 МП (OIS) + 48 МП + 64 МП (OIS) + 50 МП (OIS) Фронтальная камера 32 МП Процессор Snapdragon 8 Gen 2 Память 12/256 ГБ или 12/512 ГБ Аккумулятор 4700 мАч Зарядка 80 Вт

По сравнению с другими моделями принципиальных изменений несколько. Во-первых, разрешение экрана vivo X90 Pro Plus достигло честного стандарта 2K. Во-вторых, смартфон использует безальтернативно лучший мобильный процессор Snapdragon 8 Gen 2, которому на нашем сайте посвящен отдельный материал. В-третьих, vivo X90 Pro Plus получил отличный сверхширокоугольный модуль камеры на 48 МП и 64-мегапиксельный телеобъектив с 3,5-кратным оптическим приближением и 100-кратным цифровым зумом. Но и цена vivo X90 Pro Plus соответствующая:

12/256 ГБ — 6 499 юаней (~ 55 000 ₽);

12/512 ГБ — 6 999 юаней (~ 59 000 ₽).

Очевидно, что новые телефоны vivo — устройства не для всех. Появятся они только на рынках, чьи покупатели готовы выложить за девайс от китайского бренда более 1000$, а такие люди, как вы понимаете, есть не везде.

При этом нельзя отрицать уникальность телефонов vivo X90, каждый из которых помимо крутой комбинации характеристик оснащен оптикой для камер от немецкой компании Zeiss. Реклама на Чемпионате мира по футболу 2022 сделает свое дело. Ну а вы готовы выкладывать такие деньги за китайский смартфон?