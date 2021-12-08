Стоит ли покупать защищенный смартфон

На данный момент смартфоны пришли к неутешительному итогу: они все невероятно хрупкие и ломучие. Несмотря на то, что цельный корпус намного надежнее разборного, разбить заднюю стеклянную крышку смартфона не составит труда. Дисплеи тоже не самые прочные — царапаются от воздуха. Спасает только защитное стекло, которое нужно менять. Кстати, производители часто экспериментируют и с материалами, но и это не помогает в использовании смартфона на морозе — он замерзает, хоть и не так быстро как алюминиевая модель. Эти причины сподвигают на то, чтобы найти более неприхотливый смартфон. Например, противоударный. Многие ошибочно считают, что такие телефоны славятся только тем, что их не утопить и не сломать. Кажется, вы многого не знали о них.

Смартфон на все случаи жизни

Защищенный смартфон — это долговечное устройство, которое способно выдерживать повышенные механические нагрузки и даже экстремальные температуры. Нет точной классификации, каким образом смартфон является защищенным. Производители используют это в своих целях: например, ваш обычный смартфон, в котором есть защита от воды и пыли, тоже в каком-то смысле можно считать защищенным.

Поэтому неубиваемые смартфоны в народе называют противоударными — это точно не про гражданский смартфон на Android или iOS. Существует два официальных стандарта защищенности, на которые и ориентируются производители — это всем известный IPXX (International Protection Marking) и MIL-STD-810 (United States Military Standart). Если об IPXX нам всё более-менее известно, то о втором многие слышат впервые. Он появился в 1961 году и указывает на на методику испытания материалов и оборудования. Таким образом испытывали приборы для космонавтов и авиации. На что способны устройства с таким стандартом?

Шоковый удар — применяется тест на падение 26 раз с высоты 1,2 метра;

Тест на высоту над уровнем моря — быстрое изменение температуры, влажности и давления;

Воздействие кислоты;

Температурный шок — резкое изменение температуры за минуту с -51 градуса Цельсия до +70 градусов;

Тест на работу во время ледяного дождя;

Испытание стрелковым оружием.

Понятное дело, что смартфонам многое из списка не пригодится. Особенно, последний пункт. Но теперь вы понимаете, насколько хорошо защищены устройства.

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Противоударный водонепроницаемый корпус

Такие устройства получаются топорными, но явно выделяются среди гражданских коллег своим внешним видом. Обычно корпус такого устройства выполнен из пластика, алюминия и закаленного стекла. Поверхность устройства не гладкая, а рифленая, чтобы уменьшить скольжение. Задние крышки таких смартфонов делают двойными: внешняя защищает от удара, а внутренняя герметизирует.

Обратили внимание на то, что противоударные смартфоны получаются угловатыми? Это сделано для того, чтобы защитить устройство от разрушений. Кстати, такие они умеют плавать за счет крышки-поплавка, которая не даст утонуть.

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Незамерзающий смартфон

Смартфон не только в воде не тонет, но и не замерзает во льду. Такие устройства не только нормально переносят замораживание в морозильной камере, но и продолжат работать, если окажутся во льду. Единственный минус — после разморозки может немного тормозить сенсорный экран, но в этом нет ничего страшного.

Интересен и тот факт, что в такие смартфоны устанавливают необычные функции. Например, тепловизор: функция работает благодаря термодатчику профессионально уровня и позволяет увеличивать изображение. Тепловизор в противоударных смартфонах постоянно улучшают, чтобы добиться высокого качества и разрешения.

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Как выбрать противоударный телефон

Первое, чем привлекают такие смартфоны — своим внешним видом. Пользователи, которые покупают такие устройства, не идут на поводу у трендов и выбирают то, что им действительно нужно. Это экстремальные спортсмены, строители и люди других профессий, чья жизнь неразрывно связана с не самыми лучшими условиями. Они следят не только за своей безопасностью, но и выбирают для себя соответствующие неприхотливые смартфоны.

Второе, на что стоит обратить внимание — это на мощный аккумулятор в таких смартфонах. Как правило, в такие телефоны устанавливают аккумуляторы на 5000 мА*ч и выше, а в качестве операционной системы в них чистый Android без оболочек. Такой набор характеристик помогает пользоваться устройством в самых разных ситуациях без длительной подзарядки.

Несмотря на то, что такие телефоны сертифицированы по армейскому стандарту, нужно проверять сертификацию и уточнять, каким испытаниям они были подвержены. Например, популярные смартфоны Cat проходят испытания на падение на бетон с высоты до 1,8 м, чтобы получить соответствующий сертификат.

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Чем же отличаются противоударные смартфоны от обычных? Противоударные смартфоны — это настоящий рабочий инструмент, который никогда вас не подведет в сложной ситуации. Для него нет разницы, какая погода за окном, есть ли осадки. Что говорить о смартфоны, которые устойчивы даже к солевому туману? А еще, если у вас есть желание потратить деньги с умом, то обязательно прочтите нашу статью о вложениях в смартфон, которые точно окупятся.