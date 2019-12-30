Стоит ли уменьшать разрешение экрана смартфона?

Функция, позволяющая понизить на программном уровне разрешение экрана, существует на рынке уже несколько лет. Многие при покупке смартфона сразу же решают переходить с 3K-разрешения на FullHD. Самыми популярными устройствами с такой функцией являются аппараты Samsung. И именно на них провели тестирование наши коллеги из phoneBuff. Они захотели понять, влияет ли понижение разрешения на программном уровне на автономность, и если да, то насколько.

В качестве тестируемых смартфонов были выбраны Samsung Galaxy S10+ и Galaxy S10. Это современные флагманы с мощной начинкой и 3K-разрешением экрана. Аппараты были представлены 20 февраля и предлагают своим владельцам, помимо отличного экрана, еще и высокопроизводительное железо, которое легко «переваривает» такое разрешение. Samsung позволяет понизить разрешение вплоть до HD+. Конечно, такое разрешение заметно сказывается на качестве картинки, поэтому, как правило, все переключаются на FullHD. Так давайте же поймем, насколько заметна разница.

Говоря о визуальной разнице, если взглянуть на сравнение «лоб в лоб», нельзя сказать что она есть. Да, шрифты кажутся более расплывчатыми, но картинка все равно четкая. Однако это вовсе не означает, что мы должны жертвовать максимальной четкостью ради автономности. Но даже если предположить, что пользователь будет экономить энергию аккумулятора, настолько ли большой окажется эта экономия, чтобы подобные манипуляции стоили того?

Предлагаем оценить видео ниже, на котором проведен сам тест:

Первым делом был протестирован S10+. После двух часов тестирования оба смартфона с различным разрешением остановились на одинаковой цифре — 84 процента. Можно было предположить, что дальше ситуация изменится, но нет. Далее была запущена игра. В теории на этом моменте устройство с FullHD-разрешением должно было показать себя лучше за счёт того, что графический чип напрягается меньше. Однако и здесь не было никаких различий. S10+ с 2K потерял 40%, а S10+ с FHD-разрешением 39% заряда. Разница в 1% ничтожно мала.

После этого смартфоны протестировали в навигации Google Maps. Но и там не было замечено разницы между FHD и 2K. Более того, оба смартфона остановились на одной отметке в 42%, что говорит о том, что разница в 1% в прошлом тесте оказалась совсем незначительной. После двух часов просмотра видео на YouTube на смартфонах осталось лишь 20% заряда.

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Далее ребята из PhoneBuff провели тестирование Galaxy S10, дабы развеять все сомнения. Ведь не исключено, что на конкретном устройстве функция могла работать некорректно. Однако в случае с S10 разницы не было обнаружено. Спустя 24 часа тестирования оба смартфона выключились практически одновременно с разницей в несколько секунд.

Итог

Он довольно прост. Вы не заметите разницы во времени работы при уменьшении разрешения экрана с 2K до FHD. И это очень странно, ведь в теории графический чип при пониженном разрешении должен напрягаться меньше, это, в свою очередь, должно уменьшить нагрузку на аккумулятор. Почему же мы видим иную картину? Непонятно. У меня нет объяснения этому.

Скорее всего, разница будет заметна, если играть в сложные 3D-игры, а не в 2D-платформер. Но как часто обычные пользователи запускают на своих смартфонах действительно тяжелые игры типа Fortnite или PUBG? Конечно, если вы игроман, понижение разрешения вам поможет, однако если вы обычный пользователь, который открывает главный экран телефона, чтобы запустить приложение соцсети или YouTube, отказываться от 2K-разрешения бессмысленно.

Интересно, что по этому поводу думают наши читатели. Мнением можете поделиться в чате или в комментариях ниже. Кроме того, нам интересно узнать, смартфон с каким разрешением находится у вас во владении? Если речь идет об аппарате с разрешением 2K, поддерживает ли он возможность уменьшить разрешение экрана на программном уровне?