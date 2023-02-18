Свежая подборка телефонов до 20 000 рублей, которые не стыдно посоветовать

Вы ищете новый телефон и знаете, что на покупку у вас выделено 20 000 рублей, а получить за них хочется максимум? Тогда эта статья должна помочь вам, если не выбрать окончательно телефон, который станет вашим, то как минимум сократит ваш выбор до 2-3 моделей. Всего в этой статье мы расскажем о пяти отличных телефонах разных производителей, которые можно купить в этом ценовом диапазоне. Мы даже приведем ссылки на покупку с Алиэкспресс, но помните, что сейчас покупать телефоны там надо очень осторожно. Эти модели продаются и в России, поэтому как определитесь, можете найти их в наших магазинах.

Poco X5 5G — новый Поко

В этом месяце мы начинаем нашу подборку с недавно выпущенного POCO X5 5G. Последняя модель среднего класса от POCO оснащена хорошим чипсетом Snapdragon 695 вместе с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной памяти.

Что касается дисплея, POCO X5 5G оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации сенсора 240 Гц.

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Камеры в телефоне включают основную камеру на 48 Мп, сверхширокоугольный объектив на 8 Мп и макрокамеру на 2 Мп. Для селфи есть 13 Мп камера в отверстии в верхней части дисплея. POCO X5 5G получил аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Другие характеристики включают NFC, 3,5-мм аудиоразъем и инфракрасный излучатель.

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Realme 10 Pro — телефон с экраном 120 Гц

Также с процессором Qualcomm Snapdragon 695 у нас есть Realme 10 Pro. Чипсет сопровождается 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Дисплей 10 Pro представляет собой большую 6,72-дюймовую панель типа IPS с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касания 240 Гц.

Что касается фотографии, телефон Realme оснащен основным датчиком на 108 Мп и макрообъективом на 2 Мп в то время, как спереди есть 16 Мп селфи-камера. Питается смартфон от батареи емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт и имеет 3,5-мм аудиоразъем.

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Redmi Note 12 Pro — недорогой большой телефон

Далее у нас есть очень добротный Redmi Note 12 Pro с очень мощным чипсетом MediaTek Dimensity 1080, вместе с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

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Этот Note 12 Pro оснащен большим 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, а также отверстием в верхней части для 16 Мп селфи-камеры. Между тем, на задней панели мы видим основной датчик на 50 Мп, сверхширокоугольный объектив на 8 Мп и макрокамеру на 2 Мп.

Наконец, Redmi Note 12 Pro поставляется с большой батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт. Смартфон также оснащен NFC, 3,5-мм аудиоразъемом и инфракрасным излучателем.

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Vivo T2X — недорогой игровой телефон

Далее у нас есть смартфон для геймеров с ограниченным бюджетом — Vivo T2X. Телефон действительно оснащен мощным чипсетом MediaTek Dimensity 1300, в связке с которым работают 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной памяти. Еще одна функция, улучшающая игровой процесс, это 6,58-дюймовая панель с разрешением Full HD+ и колоссальной частотой обновления 144 Гц.

Что касается фотографии, то Vivo T2X объединяет основную камеру на 50 Мп в паре с датчиком на 2 Мп. Спереди находится 16 Мп камера для селфи. Все это работает от массивной батареи емкостью 6000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 44 Вт.

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Honor X8a — тонкий и красивый телефон

Наконец, если вы не слишком заботитесь о производительности, но предпочитаете тонкое и красивое устройство, Honor X8a — это то, что вам нужно. Он работает на процессоре MediaTek Helio G99 вместе с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Honor X8a оснащен большим 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц с очень тонкими рамками. На задней панели его стильного корпуса с плоскими гранями находится основная камера на 64 Мп, сверхширокоугольный объектив на 5 Мп и макрокамера на 2 Мп. Для селфи спереди есть 16 Мп камера.

Все это работает от аккумулятора емкостью 4500 мАч с поддержкой зарядки 22,5 Вт. Присутствуют NFC и 3,5-мм аудиоразъем.

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