Свежая подборка телефонов до 20 000 рублей, которые не стыдно посоветовать

  2. Темы
  3. Смартфоны
Артем Сутягин 0

Вы ищете новый телефон и знаете, что на покупку у вас выделено 20 000 рублей, а получить за них хочется максимум? Тогда эта статья должна помочь вам, если не выбрать окончательно телефон, который станет вашим, то как минимум сократит ваш выбор до 2-3 моделей. Всего в этой статье мы расскажем о пяти отличных телефонах разных производителей, которые можно купить в этом ценовом диапазоне. Мы даже приведем ссылки на покупку с Алиэкспресс, но помните, что сейчас покупать телефоны там надо очень осторожно. Эти модели продаются и в России, поэтому как определитесь, можете найти их в наших магазинах.

Свежая подборка телефонов до 20 000 рублей, которые не стыдно посоветовать. Не все хорошие телефоны должны стоить дорого. Фото.

Не все хорошие телефоны должны стоить дорого.

Poco X5 5G — новый Поко

В этом месяце мы начинаем нашу подборку с недавно выпущенного POCO X5 5G. Последняя модель среднего класса от POCO оснащена хорошим чипсетом Snapdragon 695 вместе с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной памяти.

Poco X5 5G — новый Поко. Poco X5 5G. Фото.

Poco X5 5G

Что касается дисплея, POCO X5 5G оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации сенсора 240 Гц.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Камеры в телефоне включают основную камеру на 48 Мп, сверхширокоугольный объектив на 8 Мп и макрокамеру на 2 Мп. Для селфи есть 13 Мп камера в отверстии в верхней части дисплея. POCO X5 5G получил аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Другие характеристики включают NFC, 3,5-мм аудиоразъем и инфракрасный излучатель.

Купить Poco X5 5G

Realme 10 Pro — телефон с экраном 120 Гц

Также с процессором Qualcomm Snapdragon 695 у нас есть Realme 10 Pro. Чипсет сопровождается 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Дисплей 10 Pro представляет собой большую 6,72-дюймовую панель типа IPS с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касания 240 Гц.

Realme 10 Pro — телефон с экраном 120 Гц. Realme 10 Pro. Фото.

Realme 10 Pro

Что касается фотографии, телефон Realme оснащен основным датчиком на 108 Мп и макрообъективом на 2 Мп в то время, как спереди есть 16 Мп селфи-камера. Питается смартфон от батареи емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт и имеет 3,5-мм аудиоразъем.

Купить Realme 10 Pro

Redmi Note 12 Pro — недорогой большой телефон

Далее у нас есть очень добротный Redmi Note 12 Pro с очень мощным чипсетом MediaTek Dimensity 1080, вместе с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Redmi Note 12 Pro — недорогой большой телефон. Redmi Note 12 Pro. Фото.

Redmi Note 12 Pro

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Этот Note 12 Pro оснащен большим 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, а также отверстием в верхней части для 16 Мп селфи-камеры. Между тем, на задней панели мы видим основной датчик на 50 Мп, сверхширокоугольный объектив на 8 Мп и макрокамеру на 2 Мп.

Наконец, Redmi Note 12 Pro поставляется с большой батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт. Смартфон также оснащен NFC, 3,5-мм аудиоразъемом и инфракрасным излучателем.

Купить Redmi Note 12 Pro

Vivo T2X — недорогой игровой телефон

Далее у нас есть смартфон для геймеров с ограниченным бюджетом — Vivo T2X. Телефон действительно оснащен мощным чипсетом MediaTek Dimensity 1300, в связке с которым работают 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной памяти. Еще одна функция, улучшающая игровой процесс, это 6,58-дюймовая панель с разрешением Full HD+ и колоссальной частотой обновления 144 Гц.

Vivo T2X — недорогой игровой телефон. Vivo T2X. Фото.

Vivo T2X

Что касается фотографии, то Vivo T2X объединяет основную камеру на 50 Мп в паре с датчиком на 2 Мп. Спереди находится 16 Мп камера для селфи. Все это работает от массивной батареи емкостью 6000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 44 Вт.

Купить Vivo T2X

Honor X8a — тонкий и красивый телефон

Наконец, если вы не слишком заботитесь о производительности, но предпочитаете тонкое и красивое устройство, Honor X8a — это то, что вам нужно. Он работает на процессоре MediaTek Helio G99 вместе с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Honor X8a — тонкий и красивый телефон. Honor X8a. Фото.

Honor X8a

Honor X8a оснащен большим 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц с очень тонкими рамками. На задней панели его стильного корпуса с плоскими гранями находится основная камера на 64 Мп, сверхширокоугольный объектив на 5 Мп и макрокамера на 2 Мп. Для селфи спереди есть 16 Мп камера.

Все это работает от аккумулятора емкостью 4500 мАч с поддержкой зарядки 22,5 Вт. Присутствуют NFC и 3,5-мм аудиоразъем.

Купить Honor X8a

Теги
Лонгриды для вас
Ни за что не куплю realme 10 Pro. Мне впаривают старый смартфон под видом нового

Когда производитель показывает новый смартфон, я невольно жду от него чего-то необычного. Но в последние годы за мнимыми изменениями все чаще скрывается старая начинка, помещенная в другой корпус. Этим недугом страдают многие производители, но ярче всего отсутствие новизны (а в отдельных аспектах даже деградацию) демонстрирует смартфон realme 10 Pro. На днях его представили в Китае вместе с улучшенной версией realme 10 Pro Plus. Пока остальные либо перечисляют ни о чем не говорящие характеристики, либо замыливают ваши глаза хвалебными отзывами, я хочу наглядно продемонстрировать, как за последние 2,5 года вследствие кризиса идей и подорожания комплектующих realme испортила Pro-версию своего смартфона.

Читать далее
Почему камеры с одинаковым разрешением фотографируют по-разному

Когда мы приходим в магазин за покупкой нового смартфона, то помимо внешнего вида устройства обращаем внимание на его характеристики. Как правило, они кратко указаны на ценнике, где вы можете наблюдать количество встроенной и оперативной памяти, процессор, тип и диагональ экрана, емкость аккумулятора, а также разрешение камеры. Именно последний параметр является определяющим для тех, кто ищет телефон, который фотографирует лучше всех.

Читать далее
смартфон
ТОП-7 телефонов, которые выйдут уже в сентябре

В ближайшие недели ожидается несколько запусков смартфонов. Уже есть более пяти брендов, которые запланировали свои презентации на различные даты сентября. Но кроме того, что мы теперь знаем официальные даты запуска новинок, мы также можем сказать о них кое-что интересное из того, что известно на данный момент. Это особенности и характеристики, многие из которых объясняют, когда ждать новинку и стоит ли она внимания. Для себя я решил, что все приведенные ниже модели достойны внимания. Собственно, поэтому они и попали в подборку. А интересны они вам или нет, мы обсудим в комментариях.

Читать далее
Новый комментарий