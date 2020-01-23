Компания Microsoft в октябре прошлого года представила миру ряд новинок. Среди них оказался и Surface Duo — это первый смартфон компании на Android. Но это не единственная его особенность, ведь аппарат имеет два экрана, которые способны вращаться с помощью шарнира на 360 градусов. Это делает использование такого аппарата крайне интересным.

Например, можно сделать так, чтобы оба экрана были на внешней стороне аппарата. Это позволит удобно совершать звонки. Кроме того, дополнительный экран может выступать в качестве клавиатуры или джойстика в играх.

Такой форм-фактор не позволяет Microsoft просто взять и адаптировать программное обеспечение под устройство. Интерфейс и управление Android необходимо было полностью поменять, и в Microsoft это понимали, именно поэтому компания выпустила SDK для разработчиков, которое направлено на то, чтобы уже сейчас они занялись адаптацией своих приложений под такой формат.

Конечно, вопрос в том, кто вообще станет этим заниматься, но стоит понимать, что наработки позволят приложениям хорошо работать не только с текущим Surface Duo, но и с будущими устройствами, которые могут получить один большой гибкий дисплей по аналогии с Samsung. И даже в случае, если рамок в телефоне не будет, подобное управление жестами, адаптированное под два рабочих стола безусловно покажется удобным.

Чтобы оценить, как работают новые жесты в Android 10, можете просмотреть видеоролик, опубликованный пользователем zacbowden в Twitter:

Here's a quick look at some of the (unfinished) navigation gestures that are part of the Surface Duo. This build is pretty buggy, but still interesting to see. pic.twitter.com/Jra1xVfZl2 — Zac Bowden (@zacbowden) January 22, 2020

Можно заметить, что пока управление работает не очень плавно, но начало положено, и это самое главное. Кроме того, Microsoft поделилась с разработчиками своим видением того, что должно уметь приложение при работе с двумя экранами.

Режимы работы приложения Surface Duo

Режим Extended canvas — это обычный режим одного экрана, когда система воспринимает два дисплея как один. Такой формат пока кажется не очень удобным, но в будущем, когда начнут продавать устройства с цельным гибким экраном, польза от режима Extended canvas станет очевидной. Второй режим Master-Detail более интересен. При нажатии на элемент интерфейса приложения на одном экране, подробная информация о нём может появиться на втором дисплее. Режим Two Pages делает экраны независимыми, можно, например, открыть одну вкладку браузера на первом экране, а другую — на втором. В режиме Dual View можно использовать одно приложение одновременно на двух экранах, при этом в момент работы действия на первом экране могут влиять на то, что происходит на втором. И последний режим Companion Pane представляет собой некую дополнительную функциональность (возможно, виджеты), которые будут всегда располагаться на дополнительном экране, дополняя работу основного окна.

Как можно заметить, режимов работы немало, и вряд ли компании станут тратить ресурсы, чтобы адаптировать свои приложения под такой формат, если, конечно, им не заплатит Microsoft или же будет уверенность в том, что смартфон Microsoft вообще кто-либо будет покупать. Пока, по правде говоря, очень странная ситуация. К тому же Microsoft заявила, что начнёт продажи Surface Duo лишь в конце 2020 года и он не будет поддерживать 5G.

Статья Наделла пришел на замену Стиву Балмеру, однако очень похоже на то, что он совершает такие же ошибки. На кого рассчитывает Microsoft, пытаясь продать Surface Duo? Если это устройство для бизнеса, то, конечно, шансы на успех есть, но назвать пока такой аппарат массовым сложно. Microsoft может решить данную проблему очень просто — необходимо, чтобы её SDK стала частью новой версии Android. Однако здесь стоит учесть, что в случае с адаптацией интерфейса под гибкие устройства Google уже сотрудничает с Samsung, так как сама имеет подобное устройство, которое уже доступно каждому.

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И вот эта неразбериха вокруг, когда каждый производитель тянет на себя одеяло и думает, что под него разработчики будут адаптировать свои приложения, меня, по правде говоря, печалит. Без Google ни одна компания — и даже Microsoft — не сможет популяризовать ту или иную функцию. Впрочем, даже Google, выпуская новую версию Android, может наслаждаться результатом своей работы лишь к выходу следующей версии, просто потому, что остальные производители лишь спустя несколько месяцев успевают адаптировать свои оболочки.

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