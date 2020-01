Компания Microsoft в октябре прошлого года представила миру ряд новинок. Среди них оказался и Surface Duo — это первый смартфон компании на Android. Но это не единственная его особенность, ведь аппарат имеет два экрана, которые способны вращаться с помощью шарнира на 360 градусов. Это делает использование такого аппарата крайне интересным.

Например, можно сделать так, чтобы оба экрана были на внешней стороне аппарата. Это позволит удобно совершать звонки. Кроме того, дополнительный экран может выступать в качестве клавиатуры или джойстика в играх.

Такой форм-фактор не позволяет Microsoft просто взять и адаптировать программное обеспечение под устройство. Интерфейс и управление Android необходимо было полностью поменять, и в Microsoft это понимали, именно поэтому компания выпустила SDK для разработчиков, которое направлено на то, чтобы уже сейчас они занялись адаптацией своих приложений под такой формат.

Конечно, вопрос в том, кто вообще станет этим заниматься, но стоит понимать, что наработки позволят приложениям хорошо работать не только с текущим Surface Duo, но и с будущими устройствами, которые могут получить один большой гибкий дисплей по аналогии с Samsung. И даже в случае, если рамок в телефоне не будет, подобное управление жестами, адаптированное под два рабочих стола безусловно покажется удобным.

Чтобы оценить, как работают новые жесты в Android 10, можете просмотреть видеоролик, опубликованный пользователем zacbowden в Twitter:

Here's a quick look at some of the (unfinished) navigation gestures that are part of the Surface Duo. This build is pretty buggy, but still interesting to see. pic.twitter.com/Jra1xVfZl2

— Zac Bowden (@zacbowden) January 22, 2020