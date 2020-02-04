Как же так получается, что Google выпускает приложение не для Android, а для iOS? Компания выпустила аналог TikTok под названием Tangi. Ещё 6 дней назад разработчики приложения опубликовали пресс-релиз на официальном сайте Google, однако писать о нём начали спустя несколько дней. Дело в том, что попросту никто не ожидал увидеть от экспериментальной лаборатории Google подобное приложение. Говоря об экспериментальной лаборатории, речь идёт об Area 120. К слову о TikTok, не так давно состоялся релиз смартфона для данного сервиса.

Какая основная цель данного приложения? Tangi предоставляет возможность любому желающему опубликовать обучающий видеоролик длительностью 60 секунд. Сделано это для того, чтобы избавить пользователей от необходимости просматривать видеоролики длительностью в 10-20 минут с описанием того, что можно было бы уложить в одну минуту. Многие авторы контента на YouTube любят тянуть, и это связано с тем, что алгоритмы YouTube настроены таким образом, что более длительные видеоролики поощряются сервисом. Однако сегодня, когда время стоит на первом месте, пользователи не могут тратить столько ресурсов на обучающий контент, именно поэтому появилось данное приложение.

Но давайте будем откровенными, вряд ли люди, которые действительно захотят чему-то научиться, будут просматривать видеоролики длительностью 60 секунд просто потому, что практически невозможно получить какую-то важную информацию за этот короткий промежуток времени. Конечно, там будут публиковаться различные небольшие инструкции, но говорить о чем-то серьезном не приходится. Например, если вам нужно установить какой-либо пакет для Linux вряд ли вы найдете информацию об этом в Tangi в развёрнутом и удобном виде. Поэтому Tangi — это, скорее, сервис не для профессиональной помощи, а для развлекательных целей.

Всем известно, что TikTok сегодня популярен за счёт того, что предлагает пользователям короткие видеоролики, и при этом достаточно забавные. Пользователи, не заморачиваясь, прокручивают ленту с видео, и в этот момент безусловно мозг у людей попросту отключён. Когда я пролистываю TikTok, особо ни о чём не задумываюсь, тоже самое будет происходить из Tangi. Вряд ли кто-то будет серьезно изучать контент сервиса с целью повторить что-то подобное. Скорее всего, люди просто будут «залипать» на приготовление пищи, потому что это своего рода ASRM. Также люди будут, очевидно, любоваться мейкапами. К слову о приложениях, не так давно Google заявила о выпуске нового мессенджера на основе Gmail, Google Drive и Hangouts.

Вот как описывает своё стремление разработать подобное приложение тимлид Tangi:

Когда я в последний раз посетил своих родителей в Шанхае, я заметил, как они смотрят видеоролики на тематику, связанную с рисованием и фотографией на смартфоне. Моя мать всегда имела какие-то способности в креативности, и я был довольно удивлён, что она стала художником благодаря подобным видеороликам. Я также изучил коммьюнити, которые создают эти видео и заметил что-то магическое в них; они могли быстро передать основную мысль — то, что обычно занимает много времени в изучении с помощью текста и картинок.

Читайте также: Я купил флагман от Huawei, а он перестал получать обновления

В прошлом году небольшая команда Area 120, которая занимается экспериментальный проектами Google, начала работать над Tangi. Это экспериментальная социальная площадка для публикаций коротких видеороликов, которые помогают людям изучить что-то новое. Tangi переводится как Teach and Give (изучай и отдавай). При разработке приложения компания контактировала с создателями подобного контента и прислушивалась к их мнению. Одной из особенностей Tangi является кнопка, которая позволяет пользователям делиться своими наработками, повторяемыми на основе обучающего видеоролика.

В Tangi доступно множество категорий, связанных с созданием вещей, приготовлением пищи, косметикой, одеждой и так далее. В настоящее время приложение доступно лишь пользователям айфонов, а также в виде веб-сайта, однако пока в России данный сайт не работает. Станет ли Tangi популярным? Сказать сложно, потому что на рынке представлено множество альтернатив в виде того же TikTok. Конечно, это две разные идеи, но основная суть-то одна.

Интересно узнать ваше мнение по поводу новой разработки Google. Пишите комментарии под данной публикацией и вступайте в наш чат Телеграм