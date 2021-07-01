Tecno показала, как можно сделать недорогой смартфон мощным

Презентация нового смартфона — это всегда событие. Даже если со сцены, или как сейчас, в онлайн-презентации показывают не флагманы, а бюджетные смартфоны, это все равно интересно. Наверное, это даже более интересно из-за того, что такие устройства пользуются куда большим спросом. Новинки предлагают довольно высокую производительность, неплохой дизайн и относительно невысокую цену. Скоро мы расскажем о них более подробно, а пока просто поделимся тем, что нам рассказали на вчерашней презентации и о том, что мы думаем о новых устройствах. Тем более, посмотреть действительно есть, на что.

Новый телефон Tecno

Как водится в наше нелегкое время, презентация новых продуктов прошла в онлайн-формате. Для нас журналистов это плохо, так как мы не можем сразу ознакомиться с новым продуктом в демонстрационной зоне. Да и вопросы представителям компании задавать намного сложнее. Зато каждый может сразу посмотреть ее своими глазами. Хотя не все компании серьезно относятся к делу и часто проводят презентации в формате ”чтобы было”. В данном случае все было красиво, а это многое говорит об отношении бренда к своему продукту и к его потенциальным покупателям.

Презентация новых смартфонов Tecno:

Всего нам вчера показали две модели смартфонов, выпущенных под брендом Tecno. Они получили названия Camon 17P и Pova 2. На самом деле они уже были анонсированы ранее на других рынках, но теперь официально пришли в Россию. Оба гаджета пытаются прыгнуть выше своего уровня и предлагают достойные характеристики (по крайней мере на бумаге) для своей ценовой категории. В прочем о ценах мы поговорим чуть ниже. Пока расскажем о самих аппаратах.

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Характеристики Tecno Camon 17P

Первый представленной моделью стал Tecno Camon 17P. Он позиционируется как доступный камерофон с большим экраном и емким аккумулятором. Для реализации технической и маркетологической задачи, инженеры разместили основную камеру с разрешением 64 Мп и фронтальную с разрешением 16 Мп.

Диагональ экрана просто огромная и составляет 6,8 дюйма. При этом смартфон получил разрешение FullHD+. Пусть на рынке модели с более высоким разрешением, но нужно ли так нагружать аккумулятор, процессор и кошелек покупателя? Зато объем встроенной памяти во всех версиях составит 128 ГБ, а оперативной — 4 или 6 ГБ.

Чтобы реализовать функции камерофона, новинка получила набор настраиваемых пресетов, шаблонов и кинематографических фильтров-роликов. Все это позволит сделать фото и видео более интересными и самобытными.

Чтобы смартфон работал дольше, его оснастили аккумулятором на 5 000 мАч. С таким объемом даже при самом активном использовании до вечера смартфона точно хватит, даже если постоянно снимать и играть в игры. Впрочем, для игр больше подойдет следующая модель. А про эту добавлю только, что из коробки она работает под управлением Android 11 с фирменной оболочкой HiOS 7.6.

Характеристики Tecno Pova 2

Вторая модель получила название Tecno Pova 2. В отличии от Camon 17P, который нацелен на фото, основной направленностью Pova 2 являются игры. Для этого его оснастили всеми необходимыми атрибутами подобного гаджета.

Для этого он получил еще более крупный, чем в Camon 17P, экран — 6,9 дюйма. Это IPS панель с частотой обновления сенсора 180 Гц и разрешением FullHD+. Благодаря небольшим рамкам и вытянутой форме, такой экран не сильно увеличивает габариты смартфона. Он остается довольно удобным для использования и не занимает много места.

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Чтобы игровые сессии и простое использование не заканчивались раньше времени, новинка получила аккумулятор на 7 000 мАч (!). Этого более чем достаточно для того, чтобы пользоваться смартфоном в течение двух дней и не переживать, что останешься без связи в дороге. Для более быстрой зарядки этого аккумулятора предусмотрена ускоренная зарядка с адаптером на 18 Вт, который уже входит в комплект.

У любого серьезного телефона должен быть большой объем памяти. В случае с Tecno Pova 2 мы получаем 4 ГБ оперативной во всех моделях и 64 или 128 ГБ постоянной в зависимости от вашего выбора. При этом ее можно расширить за счет карт памяти.

Что касается камеры, то она скромнее, чем у Camon 17P. Опять же, связано это с направленностью смартфона и тем, что сделан он в основном для игр, а не для фото. Разрешение основного сенсора составляет 48 Мп, а фронтального — 8 Мп. Так же есть набор пресетов и фильтров, как в описанной выше модели камерофона.

Что общего у Tecno Camon 17P и Pova 2

Обе новинки работают под управлением довольно шустрого для своей ниши чипсета MediaTek Helio G85. Оба получили модуль NFC и интересный дизайн. С одной стороны, он похож на то, что мы видим у других смартфонов рынка, но некоторые изюминки в нем есть. Например, цвета и текстура узора корпуса.

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Сколько стоят Tecno Camon 17P и Pova 2

В России официальная цена Tecno Camon 17P будет составлять 15 999 рублей за версию 4/128 ГБ и 16 990 рублей за версию 6/128 ГБ. Tecno Pova 2 немного дешевле и просят за него 13 990 рублей, если вам нужно 4/64 ГБ памяти и 14 990 рублей, если вы предпочитаете побольше — 4/128 ГБ.

Приобрести новинки уже можно в большом количестве как онлайн, так и оффлайн магазинов. Выпускаются они в черной, голубой и зеленой расцветках для Tecno Camon 17P. Модель Pova 2 получила черную и серебристую версии с приятной текстурой.