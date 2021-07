Tecno показала, как можно сделать недорогой смартфон мощным

MOBA или, если сказать простым языком, многопользовательские онлайн-игры на боевых аренах - одни из самых увлекательных. Среди них очень большая конкуренция, которая всегда сама по себе приводит к улучшению качества продукции. Все слышали про DOTA, которая стала пионером в этом жанре. Что отличает игру от конкурентов, таких, как League of Legends, SMITE и Heroes of the Storm, так это то, что это настоящая бесплатная игра. В этой подборке обсудим игры, в которые можно играть бесплатно, то есть относятся к категории free-to-play. Многие ценят их за гибкий подход. Вот и давайте поймем, насколько он гибок.