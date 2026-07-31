Несмотря на то, что почти каждый производитель называет свой смартфон безрамочным, у всех них рамки всё-таки есть. Так, на флагманском vivo X300, которым пользуется наш журналист Герман Вологжанин, отступы по краям составляют примерно 1 мм, что является почти рекордным показателем. Но сегодня TECNO показала концепт смартфона, у которого вокруг экрана нет рамок вообще. Компания заявляет об отступах 0 мм по всему периметру дисплея и обещает показать устройство вживую на выставке IFA 2026. Пока это концепт, а не готовая к продаже модель, но идея заслуживает внимания.

Как TECNO убрала рамки экрана

В новом видео TECNO демонстрирует концепт, у которого рамки не просто уменьшены, а полностью убраны. Рамка — это чёрная полоса между картинкой и краем корпуса; именно она обычно остаётся даже у дорогих флагманов. Здесь производитель говорит про настоящую рамку 0 мм, при которой изображение доходит до самого края корпуса.

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По словам компании, чтобы этого добиться, пришлось переработать внутреннее устройство смартфона. TECNO использовала новую компоновку деталей внутри корпуса, изменённую конструкцию и другой способ упаковки экрана, чтобы убрать рамку почти полностью.

Зачем нужен смартфон без рамок вокруг экрана

Главный смысл — картинка выглядит цельной, без чёрной окантовки по краям. По заявлению компании, это даёт более погружающую картину при просмотре видео и в играх, а сам экран будто «висит» в руке.

Есть и практичный момент: без рамок в корпус прежнего размера помещается чуть больший дисплей. То есть экран становится крупнее, а сам смартфон не растёт в габаритах. Для тех, кто много смотрит и играет, это ощутимее всего — тему больших экранов мы разбирали в подборке лучших смартфонов для игр.

Безрамочный TECNO и обычный смартфон — насколько велика разница

Честно говоря, на видео и фото разницу поймать трудно. Но TECNO выложила снимок, где концепт стоит рядом с устройством, похожим на iPhone 17 Pro, и там отсутствие рамок действительно бросается в глаза.

Здесь стоит быть скептичным к маркетинговым кадрам: одно дело — постановочное сравнение от производителя, другое — как экран поведёт себя в реальной жизни. Открытыми остаются привычные вопросы к таким конструкциям: случайные нажатия у самого края, прочность при падении и удобство защитного стекла и чехлов. В источнике ответов на них нет.

Когда покажут смартфон TECNO без рамок и стоит ли ждать в продаже

TECNO покажет концепт на IFA 2026 ShowStoppers в сентябре. Компания говорит, что заодно доработала камеры, чувствительность сенсора, звук и интерфейс под такой экран, и что эти наработки могут пригодиться в будущих устройствах.

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Ключевое слово — концепт. Это витрина технологий, а не анонс модели, которую можно купить. В источнике нет ни цены, ни сроков выхода серийного смартфона, ни списка стран продаж, поэтому строить планы на покупку рано.