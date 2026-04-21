Буквально на прошлой неделе писали про самые подешевевшие смартфоны 2026 года, и там были реально хорошие цены. Но уже на этой неделе пришла новость, которая эту радость немного омрачает. Минпромторг установил размер технологического сбора на электронику, включая смартфоны. Совсем скоро каждый аппарат при ввозе в Россию будет облагаться дополнительным платежом. Что это значит и насколько вырастут цены?

Что такое технологический сбор на электронику

Технологический сбор в России — это неналоговый обязательный платеж, который вводится при ввозе электроники на территорию страны. Формально это не налог и не таможенная пошлина, но по факту является дополнительной финансовой нагрузкой на каждую единицу товара, попадающую на российский рынок.

Поправки о введении нового сбора были приняты еще в ноябре 2025 года. Тогда же установили максимальный порог в 5000 рублей за единицу товара. Теперь Минпромторг определил конкретные ставки для разных категорий электроники. Деньги поступают в федеральный бюджет (официально в рамках поддержки отечественной технологической отрасли).

Сколько составит технологический сбор в 2026 году

Ставка технологического сбора по категориям выглядит так:

смартфон: 250 рублей;

250 рублей; ноутбук: 500 рублей;

500 рублей; телефон с беспроводной трубкой: 100 рублей;

100 рублей; другие телефонные аппараты: 25 рублей.

Размер технологического сбора на смартфон в 250 рублей звучит скромно. Особенно на фоне максимального порога в 5000 рублей, установленного законом. Это важная деталь: текущие ставки могут быть только стартовыми. Список облагаемой электроники планируется расширять, а значит, и ставки в перспективе могут расти.

Кто платит технологический сбор в России

Формально новый технологический сбор платят производители и поставщики, то есть бизнес. Механизм работает так: при вводе товара в оборот система в течение трех дней рассчитывает сумму технологического сбора, после чего у плательщика есть 10 дней на оплату. Если сбор не уплачен, система блокирует продажу товара, а долг взыскивается по налоговым правилам.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов уже раскритиковал схему: по его мнению, правильнее брать сбор после реализации товара, а не после ввода в оборот. Это перекладывает финансовую нагрузку на импортеров еще до того, как товар продан. Чем это заканчивается на практике — понятно: расходы в итоге включаются в цену и ложатся на конечного покупателя.

Когда заработает технологический сбор в России

Технологический сбор с 1 сентября 2026 года вступает в силу. Это означает, что все официальные смартфоны в России, ввезенные начиная с этой даты, будут облагаться новым платежом. Осенние поставки (традиционно период обновления ассортимента и выхода новых флагманов) попадут под сбор в полном объеме.

Отдельная история с параллельным импортом и серыми каналами: лучшие смартфоны с AliExpress доставляются напрямую из Китая в адрес частного лица, и на них действие технологического сбора формально не распространяется. Разрыв в цене между официальным ритейлом и серыми каналами после сентября может стать еще заметнее.

Рост цен на смартфоны в 2026 году

Двести пятьдесят рублей на фоне стоимости флагмана — немного. Но вводится технологический сбор не в вакууме. Есть и другие причины, почему дорожают смартфоны в 2026 году. Если коротко: одновременно действуют несколько факторов. Кризис памяти на рынке компонентов поднял себестоимость производства. Курс валюты добавляет свою нестабильность. И теперь еще технологический сбор сверху.

Плюс ко всему продолжает обсуждаться платная база IMEI в России — еще одна инициатива, которая в случае принятия добавит к стоимости каждого устройства несколько сотен рублей. Суммируешь все эти факторы, и понимаешь: продажа смартфонов в России осенью 2026 года будет проходить по другим ценникам, чем сейчас.

Android-смартфоны в России и прежде дорожали стабильно из года в год. Введение технологического сбора само по себе добавит к цене не более 250-300 рублей с учетом торговой наценки. Но в совокупности с остальными факторами — это еще один шаг в сторону более дорогих смартфонов. Если есть задача обновить телефон в 2026 году, делайте это сейчас.