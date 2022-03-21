Телефонов с 5G уже продается больше, чем без него. Когда сети 5G появятся в России

Иногда статистика оказывается интересной вещью и открывает глаза на то, на что мы не обращали внимание. Например, сейчас мы узнали, что уже в этом году продажи смартфонов с поддержкой 5G превысили продажи устройств без этой функции. Это случилось впервые в истории и говорит о том, что мы уверенно движемся в правильном направлении. Явным лидером в этой гонке благодаря богатому предложению и бездонному рынку является Китай. Доля продаж смартфонов с поддержкой 5G на этой территории составляет 84%. Во многом за это стоит благодарить китайских производителей, которые предлагают большое количество недорогих 5G смартфонов.

Когда вышел первый телефон с 5G

В 2019 году Samsung начала гонку 5G, выпустив для потребителей 5G-версию Galaxy S10. С тех пор этому примеру последовали многие из лучших производителей телефонов Android, в основном китайских, таких как Xiaomi, OnePlus и OPPO. В 2020 году подтянулась Apple, предложив свое видение 5G в линейке iPhone 12. 13-е поколение тоже получило такую функцию, но теперь 5G оснастили даже относительно недорогой iPhone SE 3. Сейчас все актуальные модели Apple поддерживают новый стандарт связи.

Хорошо ли продаются телефоны с 5G

Последний ежемесячный отчет Counterpoint по отслеживанию продаж смартфонов показал, что на телефоны с поддержкой 5G приходилось 51% мировых продаж в январе. Во многом именно китайцы смогли продвинуть направление таких устройств. Они продаются не только в Китае, а значит, влияют на весь мир, стимулируют развертывание сетей и подстегивают других производителей готовить свои предложения.

Китай, Северная Америка и Западная Европа были крупнейшими драйверами этого роста — заявил в своем блоге Карн Чаухан, аналитик Counterpoint.

В Северной Америке и Западной Европе проникновение на рынок составило 73% и 76% соответственно. Apple доминировала на этих рынках с долей продаж более 50% и 30% соответственно.

Между тем Counterpoint связывает рост продаж телефонов Android с поддержкой 5G с распространением доступных чипсетов от Qualcomm и MediaTek. Например, OnePlus Nord CE 2 5G оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 900, который обеспечивает возможность работы в сетях пятого поколения.

Благодаря недорогим чипам, предлагаемым MediaTek и Qualcomm, смартфоны Android 5G вошли в ценовой сегмент от среднего до высокого (250–400 долларов) и теперь опустились до ценового диапазона 150–250 долларов, что составляет пятую часть продаж 5G. в январе — добавил Чаухан.

Ожидается, что производители смартфонов будут поддерживать свои инициативы в области 5G в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Карн Чаухан считает, что телефоны с 5G в ценовом сегменте ниже 150 долларов являются лучшим выбором для этих регионов, где в настоящее время доминирует 4G.

С учетом того, что такие компании, как Xiaomi и OPPO, недавно представили свои новейшие устройства с поддержкой 5G, похоже, что мы продолжим наблюдать, как новое поколение затмевает смартфоны старых поколений в будущем.

Есть ли в России 5G

В России тоже продается большое количество смартфонов с поддержкой нового стандарта. Это даже не зависит от их стоимости, ведь предложение есть в самых разных сегментах. Правда, у нас это пока не так актуально по одной простой причине — в России нет полноценной поддержки 5G на уровне операторов.

Попытки развернуть сети мы наблюдаем уже давно, и я лично несколько раз ездил на презентации запуска тестовых участков в разных городах. Например, такие сети запускались в Уфе, Казани и Москве. В некоторых случаях простые пользователи даже могли попробовать такой доступ, чтобы протестировать его и дать сетям обратную связь.

Какие преимущества у 5G

Но пока все остается на стадии проекта. Тестовые запуски продолжаются и сейчас. По их результатам получается достичь скоростей передачи до 1,2 Гбит/сек. Это примерно в 10 раз быстрее уверенного хорошего соединения по 4G. Оборудование для исследований в основном поставляет Huawei. Но есть даже отечественные разработки, предложенные Ростехом.

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Сильно расстраиваться из-за того, что у нас пока нет 5G, не стоит. Преимуществом сетей является возможность подключения большого количества пользователей, скорость и отклик. В первом случае у нас пока нет большого количества автономных устройств, вроде машин с автопилотом и умных роботов в городе, которые требовали бы такой глубины сети.

Скорости, при условии хорошего соединения, хватает и у 4G. У многих пользователей дома скорость подключения не превышает 30-50 Мб/сек, а 4G в крупных городах на телефонах с качественным модемом обеспечивает часто 60-70 Мб/сек и более. Этого достаточно для просмотра одновременно 3-4 видео в 4K и полностью перекрывает потребности смартфона. Время отклика в 5-7 мс тоже более чем достаточный результат для телефона.

Сотовые сети в России

Положа руку на сердце, можно сказать, что в России действительно все хорошо с сотовой сетью. В крупных городах скорости и стабильность соединения вполне достаточные и сильно расстраиваться из-за отсутствия 5G едва ли стоит. Скроля ленту социальных сетей, загружая карты или слушая потоковую музыку, вы едва ли ощутите разницу между скоростью 20, 70 или 300 Мб/сек.

А вот когда на улицах будет минимум половина машин с автопилотом, которым надо общаться друг с другом, повсюду будут летать дроны доставки, а у людей будут десятки гаджетов умного дома, которые работают не через Wi-Fi, а напрямую с сетью, тогда это и будет актуально.

Ответа, когда у нас появятся сети 5G, нет, но они пока не так нужны. И это касается не только нас. 5G — перспективные сети, время на развертывание которых еще есть. Главное, что уже есть телефоны, а значит со стороны операторов будет стремление предлагать их поддержку.