Гонка ёмкостей аккумуляторов добралась и до Huawei: новый смартфон Huawei nova 15 Max делает ставку не на камеры или дизайн, а на огромную батарею и точную навигацию. Это надежный аппарат для тех, кому нужен не статус, а надёжный рабочий инструмент на весь день. Если выбираете недорогой смартфон на Андроид с упором на автономность, присмотритесь ещё и к OnePlus 15T с батареей 7500 мАч. А я неделю проходил с nova 15 Max как с основным телефоном — рассказываю, что в нём хорошо, а что вызывает вопросы.

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС: ТАМ СОБРАЛИ ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ СО СКИДКОЙ

Дизайн и экран Huawei nova 15 Max

На вид это очень приятный наощупь телефон. Мне Huawei всегда импонировали: вроде тоже китайцы, но не «типичные», как любой другой бренд. Аппарат хоть и большой, но в руке держать удобно, и при этом лёгкий. По бокам — блестящие грани в стиле iPhone 14 Pro: не самое практичное решение, но выглядит приятно, а собрано всё аккуратно, почти как наушники OnePlus Buds 4.

А вот блок камер в духе Vivo с крупной шайбой мне не зашёл. Есть и функциональная кнопка X с быстрым доступом к разным функциям — полезность её, на мой взгляд, процентов на 50. В целом это стильный смартфон Huawei, который выглядит дороже своего ценника.

Экран — сильная сторона. Это 6,84-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц. Дисплей яркий и читаемый, по заявлению доходит до 4000 нит — даже в очках, с тёмной темой и на ярком солнце всё прекрасно видно. Интерфейс приятно прорисован, а отдельно порадовал режим электронной книги с отключением цветов: для чтения это вообще супер, осталось найти на него время. Кстати, обсудить выбор смартфона и поделиться опытом можно в нашем чате в Telegram — там всегда подскажут, что брать.

Huawei nova 15 Max

Подойдет ли Huawei nova 15 Max для игр

Внутри процессор Kirin 8000A, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти без слота для карт. По цифрам он очень скромный — в AnTuTu всего около 770 000 очков. Но это как раз тот случай, когда баллы в бенчмарке ничего не значат, а важен реальный опыт: за всё время я не заметил ни единого глюка. Спасибо очень шустрой EMUI, которая по плавности, на мой взгляд, близка к iOS.

А вот хороший смартфон для игр из nova 15 Max не выйдет: больше 60 кадров в секунду он не выдаёт, геймерского потенциала особо нет. Если игры в приоритете, стоит посмотреть в сторону конкурентов на более мощных чипах — например, в нашем сравнении OnePlus Nord CE 6 и Redmi Note 15 Pro есть варианты пошустрее. Но если вы не играете, с быстродействием проблем не будет вообще.

Батарея и автономность Huawei nova 15 Max

Главный козырь Huawei nova 15 Max — это смартфон с мощной батареей на целых 8500 мАч. И эти миллиампер-часы реально чувствуются: телефон спокойно живёт два с половиной дня, даже если ничего специально не настраивать и не отключать. Но тут низкий поклон и разработчикам EMUI — без такой оптимизации системы подобной автономности бы не было. Для меня это прям важная фича. Зарядка на 40 Вт — не сказать что молниеносная, но для такой ёмкости вполне достаточная. Все наши обзоры мы дублируем и в канале в MAX — подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.

Отдельно стоит сказать про навигацию — у nova 15 Max мощный модуль с поддержкой GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo. На практике смартфон определяет местоположение точно даже в сложных городских условиях, за что его и прозвали идеальным телефоном для водителей и курьеров. Если же ищете просто недорогой смартфон до 20 000 рублей, обратите внимание на Honor 600 Lite.

Камера и софт Huawei nova 15 Max

Камера в Huawei nova 15 Max простая, и я не буду ходить вокруг да около: что-то на уровне моего «бывшего» iPhone 15 Plus. Просто хорошая — шедевров не делает, но приятный кадр запечатлеть вполне способна. Что порадовало — снимает без артефактов, в отличие от Nothing Phone. Так что на огромную шайбу блока камер не ведитесь: она тут для красоты и фактуры, а в реальности ничего не решает.

А вот фронталка впервые расстроила по-настоящему. Так грустно мне не было даже с Vivo Y35, который стоил вдвое дешевле да ещё и пару лет назад. Тут всё какое-то размытое, цвета не те, картинка бледная — не радует совсем. Сам смартфон Huawei на Android работает на EMUI 14.2 без сервисов Google: приложения ставятся через AppGallery, RuStore или apk-файлы. Из приятного — интеграция «Алисы» от Яндекса, а система работает гладко и без вылетов. А если хотите спросить про жизнь без Google-сервисов из первых рук, загляните в наш чат в MAX — там делятся реальным опытом.

Стоит ли покупать Huawei nova 15 Max

Честно скажу: Huawei nova 15 Max себе бы не взял, чувствую, что не мое. Но и назвать откровенным «телефоном для бати» язык не поворачивается, тем более с качественными динамиками на 85 дБ. Он где-то посередине, ближе к iPhone 17e по соотношению цены и качества. Знаете, он как друг во френдзоне у девушки: вот очень хороший, нравится, но быть с ним почему-то не хочется.

Думаю, nova 15 Max наверняка подойдёт тем, кто впервые переходит на Андроид после Айфона и боится нарваться на глючный телефон с рекламой в системе и кривым переводом. Это не выдающийся аппарат, а скорее закрывающий почти все хотелки — особенно по части автономности и быстродействия. Немного отталкивает цена: какой Huawei купить за 20 с лишним тысяч рублей по предзаказу — вопрос спорный, многовато.

Huawei nova 15 Max

Вот если бы тысяч за 17-18 — был бы вообще топ. Честно говоря, личное я вместо него скорее возьму новый OnePlus 15R, который подешевел до 32 тысяч. Но вам, если автономность в приоритете, nova 15 Max стоит держать в уме.