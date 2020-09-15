Тому, кто захочет купить Huawei Mate 40 придется хорошо постараться

Huawei Mate 40 еще даже не показали, а приключения этого многострадального телефона идут полным ходом. Напомню, что в прошлом году именно эта серия первой испытала на себе удар санкций США. Huawei Mate 30 был первым смартфоном Huawei, который вышел без доступа к сервисам Google. В прошлом году компания даже раздавала его в рамках специальной программы для того, чтобы собрать мнения пользователей. В итоге первая тысяча покупателей по предварительной заявке могла купить его за половину цены. Потом было реализовано еще две тысячи устройств тоже на отличных, но чуть менее привлекательных условиях. В этом году ситуация будет совсем иной и, судя по всему, компания приняла решение, которое приведет к большим сложностям при покупке этого устройства.

Стоит ли ждать новые смартфоны Huawei

Что касается проблем компании и судьбы Huawei в целом, то пользователи делятся на два основных лагеря: одни считают, что дни компании на рынке смартфонов сочтены, другие уверены, что она сможет справиться. При этом она не просто выживет, а станет настоящим символом, который должен будет показать США, что санкции в отношении китайских компаний не просто бессмысленны, а даже вредны для США. Доказать это она сможет, только если станет такой же сильной, как и до санкций, но при этом перейдет полностью на свою продукцию. В этой ситуации нам остается наблюдать за развитием событий, а также за теми новинками, которые компания выпустит, включая грядущую серию Huawei Mate 40.

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Одной из главных премьер Huawei в частности и индустрии в целом во второй половине этого года станет выпуск флагманов серии Mate 40. Раньше говорили о том, что новинку покажут уже в сентябре этого года, но сейчас поговаривают, что ждать придется до октября, а то и до ноября. Сама Huawei сохраняет видимое спокойствие и призывает своих поклонников немного подождать, обещая, что премьера состоится в соответствии с графиком. Но при этом не уточняется, когда именно это произойдет.

Между тем авторитетный инсайдер Эван Бласс объявил, что серия Huawei Mate 40 не будет выпущена в этом году. Придется подождать до 2021 года. Однако, он не уточнил, идет ли речь о мировом рынке или о китайском рынке. Другие источники сообщают, что в Китае новинка как раз-таки будет продаваться с самого начала и только в следующем году появится на международном рынке.

Как купить Huawei Mate 40

Из этого можно сделать вывод, что в этом году купить новинку будет куда сложнее, чем в прошлом, когда она не просто продавалась во всех магазинах, но и распространялась по акции. Кроме этого, даже покупая гаджет за полную цену, можно было рассчитывать на более чем щедрый набор подарков.

Как мой смартфон Huawei обновляется после ужесточения санкций США

Ходят слухи, что Huawei трезво оценивает ситуацию. Компания не ожидает большого спроса на флагманы Mate 40, понимая всю сложность сложившейся ситуации. Проблемы с поставками процессоров только лишний раз добавляют сложностей в и без того не простую ситуацию. По появившейся недавно информации, на момент запрета поставок компания смогла накопить только 15 миллионов процессоров. Это в разы меньше, чем надо только для Huawei Mate 40. Даже в прошлом году компания только за первые пару месяцев продала больше устройств серии Mate 30.

Поговаривают даже, что на фоне проблем с производством процессоров и падением спроса, Huawei сократила заказы других комплектующих примерно на 30-40%.

Новая прошивка Huawei EMUI 11

На Huawei Developer Conference 2020 компания представила EMUI 11, последнюю версию своего мобильного программного обеспечения. Так же было объявлено о запуске бета-тестирования нескольких моделей смартфонов.

Huawei рассказала, какие смартфоны обновятся до Harmony OS

Сообщается, что эти сборки основаны на Android 10, а не на Android 11, как ожидалось ранее. Позже компания предоставила дополнительные разъяснения по этому поводу. Китайский гигант сначала подтвердил, что некоторые функции Android 11 будут включены в EMUI 11. Это означает, что окончательная версия EMUI 11, вероятно, останется на базе Android 10. Как и бета-версии.

Из-за запрета США Huawei не смогла сотрудничать с Google для разработки своего нового программного обеспечения на основе последней версии Android. Во втором заявлении компания объявила, что устройства под управлением EMUI 11, которые, по утверждению компании, основаны на распределенной технологии, могут быть обновлены до HarmonyOS в будущем. Однако в этом заявлении не упоминаются конкретные модели, которые могут быть обновлены. Мы не знаем, будет ли установка HarmonyOS принудительной или пользователи сами сделают свой выбор.

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Получается, что сейчас надо все больше стараться, чтобы купить смартфон Huawei. Многие с удовольствием купили бы Huawei Mate 40 или Mate 40 Pro, так как технически устройство все еще будет крутым и продолжит работать на фирменном процессоре компании. Возможно, он не получит продолжения и тем ценнее будет смартфон на его последней версии. Тем более, что Huawei неплохо прокачала свой магазин приложений и бОльшая часть пользователей найдет в нем все, что нужно.

Несмотря на такой интерес некоторых пользователей, им придется постараться, чтобы купить устройство. Кроме того, что на него надо просто накопить, а стоить оно будет не мало, его еще надо достать. Для этого придется делать заказ из Китая или искать какие-то другие обходные пути. Посмотрим, что из этого получится… А может быть, это просто хороший маркетинговый ход, чтобы покупатели активнее разбирали новинку?