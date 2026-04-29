Тонкие смартфоны снова в тренде — практически каждый крупный бренд в этом сезоне выпустил свой ультратонкий флагман или среднебюджетник. Тонкие смартфоны 2026 года — это не только iPhone Air, и Galaxy S25 Edge, но и масса других устройств. Правда, как показал недавний опрос на AndroidInsider.ru, 88% пользователей всё-таки выбирают батарею побольше, а не тонкий корпус. Но если эстетика для вас важнее автономности — собрал семь самых интересных самых тонких смартфонов сезона в одной подборке.

Собрали для вас лучшие тонкие смартфоны 2026 года

Samsung Galaxy S25 Edge — самый тонкий флагман Samsung

Смартфон стал первопроходцем на рынке. Но увы — провалился

С этой модели в 2025 году и началась новая волна тонких флагманов, и в 2026-м смартфон по-прежнему остаётся одним из самых интересных вариантов в категории. Главная причина — двукратное падение цены: то, что на старте стоило как S25 Ultra, сейчас можно взять примерно за 55 тысяч рублей.

Размеры 158,2 × 75,6 × 5,8 мм
Вес 163 г
Диагональ экрана 6,7″ Dynamic AMOLED 2X, 120 Гц
Процессор Snapdragon 8 Elite for Galaxy
Батарея 3900 мАч, зарядка 25 Вт

Samsung Galaxy S25 Edge — главный соперник iPhone Air на стороне Android и первая тонкая модель в линейке S25. Толщина 5,8 мм и вес 163 грамма впечатляют сильнее даже самого корпуса: смартфон в руке буквально невесомый. Внутри стоит топовый Snapdragon 8 Elite for Galaxy, основная камера на 200 Мп от S25 Ultra и плоский 6,7-дюймовый QHD+ экран с пиковой яркостью 2600 нит. Корпус — из титана и с защитой Gorilla Glass Ceramic 2. Главный минус — батарея на 3900 мАч и отсутствие телеобъектива. Зато сейчас, цена упала вдвое от стартовой, благодаря чему смартфон стал нереально выгодным.

vivo X300 Ultra в России: когда выйдет и сколько будет стоить

iPhone Air — самый тонкий iPhone в истории

iPhone Air хоть и не стал хитом, все равно заслужил любовь покупателей

Apple долго раскачивалась с переходом на ультратонкий форм-фактор, но когда сделала это, переплюнула всех — iPhone Air стал тоньше даже легендарного iPhone 6. Именно эта модель задала моду на категорию Air для всех остальных производителей. В итоге, появился самый хайповый ультратонкий смартфон 2026 года — один из немногих на рынке, который получит продолжение.

Размеры 156,2 × 74,7 × 5,64 мм
Вес 165 г
Диагональ экрана 6,5″ Super Retina XDR OLED, ProMotion 120 Гц
Процессор Apple A19 Pro
Батарея 3149 мАч

iPhone Air — самый тонкий смартфон Apple за всю историю, ставший новым лицом тренда на ультратонкие гаджеты. Толщина корпуса всего 5,64 мм, рама из титана Grade 5, передняя и задняя панели защищены стеклом Ceramic Shield 2. На борту самый свежий чип A19 Pro с 6-ядерным CPU и 5-ядерным GPU и целых 12 ГБ оперативной памяти. Но Apple убрала физический SIM-слот ради батареи, поставила фирменный модем C1X и чип N1 с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Минусы те же — слабый аккумулятор и единственная камера, зато в руке ощущения волшебные.

Удалил приложение MAX на Android — как восстановить мессенджер

vivo X300 FE — компактный камерофон с большой батареей

Новинка от vivo стала сбалансированным решением для тех, кто хочет флагманские возможности по приемлемой цене

Этот новый смартфон vivo ломает стереотип о том, что тонкий корпус обязательно идёт в комплекте с микроскопическим аккумулятором. Здесь инженеры пошли другим путём — оставили нормальную толщину, но получили рекордную для компакта автономность. И это действительно круто! Но в списке тонких моделей мы его все же оставим благодаря компактным размерам.

Размеры 150,6 × 71,8 × 7,99 мм
Вес 191 г
Диагональ экрана 6,31″ AMOLED, 120 Гц
Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5
Батарея 6500 мАч, зарядка 90 Вт

Новый vivo X300 FE в эту подборку попадает не как «самый тонкий», а как самый умный с точки зрения инженерии. При толщине корпуса всего 7,99 мм vivo умудрилась впихнуть огромный аккумулятор на 6500 мАч с быстрой зарядкой 90 Вт — это уровень полноценного «долгожителя». Топовый Snapdragon 8 Gen 5, тройная камера с сенсорами Sony IMX921 и IMX882, фирменная оптика ZEISS, защита IP68/IP69. Получился редкий зверь — компактный камерофон, который и в одной руке держится, и заряжается на сутки активного использования.

Honor Magic 8 Pro Air — тонкий камерофон с перископом

Смартфон от Honor переплюнул вообще всех, показав, что ультратонкий смартфон может быть бескомпромиссным

Honor выпустила свой Air позже всех. И, кажется, специально, чтобы поработать над ошибками конкурентов. Получился смартфон, который тоньше iPhone Air по ощущениям, но с тремя камерами, перископом и нормальной батареей.

Размеры 150,5 × 71,9 × 6,1 мм
Вес 155 г
Диагональ экрана 6,31″ LTPO AMOLED, 120 Гц
Процессор MediaTek Dimensity 9500
Батарея 5500 мАч, зарядка 80 Вт + 50 Вт беспроводная

Honor Magic 8 Pro Air — пожалуй, самый сбалансированный «эйр» в подборке. Корпус толщиной 6,1 мм и весом всего 155 граммов делает его легче iPhone Air при куда более серьёзной начинке. Внутри — флагманский Dimensity 9500, тройная камера с перископическим телеобъективом на 64 Мп и 3,2-кратным оптическим зумом, плюс LTPO OLED-экран с пиковой яркостью аж 6000 нит. Главный козырь — батарея 5500 мАч в таком корпусе, поддержка беспроводной зарядки 50 Вт и защита IP68/IP69. Корпус из авиационного алюминия прочностью 530 МПа — Honor утверждает, что смартфон не гнётся в кармане.

Tecno SPARK Slim — тонкий смартфон с внешним экраном

SPARK Slim показал рынку, что тонкий смартфон может быть недорогим

Если другие производители ограничиваются маркетинговыми рекордами на доли миллиметра, Tecno просто выпускает один концепт за другим — и каждый раз становится самым тонким в мире. Новый SPARK Slim — продолжение прошлогодней модели, и это уже второй заход подряд на рекорд.

Размеры 164,23×75,91×5,93 мм
Вес 154 г
Диагональ экрана 6,78″ AMOLED, 144 Гц
Процессор MediaTek Helio G200
Батарея 5160 мАч

На MWC 2026 компания TECNO показала Tecno SPARK Slim в виде ультратонкого концепта. Толщина в реальности подросла до 5,93, что чуть больше, чем у iPhone Air (5,64 мм) и Galaxy S25 Edge (5,8 мм). И при этом внутри помещается батарея на 5160 мАч, что по меркам Айфона вообще круто. Особенность модели — корпус из стекловолокна. Отдельная фишка — мини-дисплей в блоке камер в стиле Nothing Glyph, способный показывать эмоджи, погоду и уведомления. Процессор довольно скромный, основная камера 50 Мп.

Спросил у друзей что они заказывали с AliExpress — получился список из 10 годных вещей

Infinix HOT 60 Pro+ — самый тонкий бюджетный смартфон

У Infinix получился действительно неплохой тонкий смартфон. Но слабое место — процессор

Если тонкий корпус хочется, а 80 тысяч рублей за iPhone Air отдавать нет — этот вариант буквально создан для вас. Infinix HOT 60 Pro+смартфон тоньше Galaxy S25 Edge, но при этом за смешные для категории деньги.

Размеры 164 × 75,8 × 5,95 мм
Вес 155 г
Диагональ экрана 6,78″ 3D AMOLED, 144 Гц
Процессор MediaTek Helio G200
Батарея 5160 мАч, зарядка 45 Вт

Infinix HOT 60 Pro+ — доказательство, что тонкий смартфон не обязан стоить как iPhone Air. При толщине корпуса 5,95 мм и весе 155 граммов это самый тонкий смартфон в мире с 3D-изогнутым экраном, и продают его в России в районе 14–18 тысяч рублей. Внутри — энергоэффективный Helio G200, AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой 144 Гц, основная камера 50 Мп с сенсором Sony IMX882 и батарея 5160 мАч с зарядкой 45 Вт. Корпус — пластик с имитацией алюминия и стекловолокно сзади, поэтому смартфон лёгкий, но без премиум-материалов. Зато доступно шесть ярких цветов и есть подэкранный сканер отпечатков — очень нетипично для бюджетника.

Blackview FORT 5 — тонкий защищённый смартфон

Производители защищенных телефонов тоже взялись за тонкие устройства

Ну а что вы смеетесь? Производители защищенных устройств тоже теперь в тренде! Их гаджеты принято ассоциировать с увесистыми «кирпичами» в резиновой обвязке весом под 350 граммов. Blackview решила, что броня и нормальная толщина — вещи совместимые, и сделала самый тонкий «броневик» FORT 5 в своём сегменте. Понятное дело, что для простого юзера такая толщина чрезмерна, но для сегмента — это рекорд.

Размеры 178,4 × 83 × 10,7 мм
Вес 248 г
Диагональ экрана 6,78″ IPS, 120 Гц
Процессор MediaTek Helio G100
Батарея 5000 мАч, зарядка 33 Вт + 15 Вт беспроводная

По меркам флагманов 10,7 мм толщины — много, но для защищённого смартфона с сертификацией IP68, IP69K и MIL-STD-810H это рекордно тонкий показатель. Аппарат выдерживает погружение на 2 метра, струи горячей воды до 80°C и падения с высоты 6 метров. Внутри — Helio G100, 12 ГБ ОЗУ с расширением до 24 ГБ, накопитель 256 ГБ с поддержкой microSD до 2 ТБ, основная камера 108 Мп от Samsung и редкая для брони беспроводная зарядка на 15 Вт. Это самый лёгкий «броневик» Blackview — на 43 грамма легче и на 2,5 мм тоньше предшественника. Идеален для тех, кому нужен прочный, но тонкий смартфон.

Какой тонкий смартфон выбрать в 2026 году — итоги подборки

Каждая модель из подборки закрывает свой сценарий использования, поэтому универсального ответа нет. Вот короткие рекомендации по выбору смартфона:

  • Samsung Galaxy S25 Edge — для тех, кто хочет тонкий флагман на Android с топовой 200-мегапиксельной камерой и не готов переплачивать: сейчас цена упала вдвое.
  • iPhone Air — выбор для фанатов экосистемы Apple, готовых пожертвовать автономностью ради самого тонкого айфона в истории.
  • vivo X300 FE — идеальный вариант для тех, кому важна автономность и компактность одновременно: 6500 мАч в корпусе шириной 71,8 мм.
  • Honor Magic 8 Pro Air — самый сбалансированный «эйр» на рынке: тонкий корпус, перископ, нормальная батарея и защита IP69.
  • Tecno SPARK Slim — для энтузиастов, которые хотят пощупать самый тонкий смартфон в мире и не боятся концептуальных решений.
  • Infinix HOT 60 Pro+ — лучший тонкий смартфон до 20 тысяч рублей, сочетающий 144-герцевый AMOLED и стильный дизайн.
  • Blackview FORT 5 — для тех, кому нужна броня и защита по MIL-STD-810H, но без громоздкого корпуса в 350 граммов.

А вы уже пользовались каким-то из этих смартфонов? Делитесь впечатлениями и спорьте о выборе в нашем Телеграм-чате AndroidInsider — будет интересно почитать живой опыт владельцев.