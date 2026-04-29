Тонкие смартфоны снова в тренде — практически каждый крупный бренд в этом сезоне выпустил свой ультратонкий флагман или среднебюджетник. Тонкие смартфоны 2026 года — это не только iPhone Air, и Galaxy S25 Edge, но и масса других устройств. Правда, как показал недавний опрос на AndroidInsider.ru, 88% пользователей всё-таки выбирают батарею побольше, а не тонкий корпус. Но если эстетика для вас важнее автономности — собрал семь самых интересных самых тонких смартфонов сезона в одной подборке.

Samsung Galaxy S25 Edge — самый тонкий флагман Samsung

С этой модели в 2025 году и началась новая волна тонких флагманов, и в 2026-м смартфон по-прежнему остаётся одним из самых интересных вариантов в категории. Главная причина — двукратное падение цены: то, что на старте стоило как S25 Ultra, сейчас можно взять примерно за 55 тысяч рублей.

Размеры 158,2 × 75,6 × 5,8 мм Вес 163 г Диагональ экрана 6,7″ Dynamic AMOLED 2X, 120 Гц Процессор Snapdragon 8 Elite for Galaxy Батарея 3900 мАч, зарядка 25 Вт

Samsung Galaxy S25 Edge — главный соперник iPhone Air на стороне Android и первая тонкая модель в линейке S25. Толщина 5,8 мм и вес 163 грамма впечатляют сильнее даже самого корпуса: смартфон в руке буквально невесомый. Внутри стоит топовый Snapdragon 8 Elite for Galaxy, основная камера на 200 Мп от S25 Ultra и плоский 6,7-дюймовый QHD+ экран с пиковой яркостью 2600 нит. Корпус — из титана и с защитой Gorilla Glass Ceramic 2. Главный минус — батарея на 3900 мАч и отсутствие телеобъектива. Зато сейчас, цена упала вдвое от стартовой, благодаря чему смартфон стал нереально выгодным.

iPhone Air — самый тонкий iPhone в истории

Apple долго раскачивалась с переходом на ультратонкий форм-фактор, но когда сделала это, переплюнула всех — iPhone Air стал тоньше даже легендарного iPhone 6. Именно эта модель задала моду на категорию Air для всех остальных производителей. В итоге, появился самый хайповый ультратонкий смартфон 2026 года — один из немногих на рынке, который получит продолжение.

Размеры 156,2 × 74,7 × 5,64 мм Вес 165 г Диагональ экрана 6,5″ Super Retina XDR OLED, ProMotion 120 Гц Процессор Apple A19 Pro Батарея 3149 мАч

iPhone Air — самый тонкий смартфон Apple за всю историю, ставший новым лицом тренда на ультратонкие гаджеты. Толщина корпуса всего 5,64 мм, рама из титана Grade 5, передняя и задняя панели защищены стеклом Ceramic Shield 2. На борту самый свежий чип A19 Pro с 6-ядерным CPU и 5-ядерным GPU и целых 12 ГБ оперативной памяти. Но Apple убрала физический SIM-слот ради батареи, поставила фирменный модем C1X и чип N1 с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Минусы те же — слабый аккумулятор и единственная камера, зато в руке ощущения волшебные.

vivo X300 FE — компактный камерофон с большой батареей

Этот новый смартфон vivo ломает стереотип о том, что тонкий корпус обязательно идёт в комплекте с микроскопическим аккумулятором. Здесь инженеры пошли другим путём — оставили нормальную толщину, но получили рекордную для компакта автономность. И это действительно круто! Но в списке тонких моделей мы его все же оставим благодаря компактным размерам.

Размеры 150,6 × 71,8 × 7,99 мм Вес 191 г Диагональ экрана 6,31″ AMOLED, 120 Гц Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 Батарея 6500 мАч, зарядка 90 Вт

Новый vivo X300 FE в эту подборку попадает не как «самый тонкий», а как самый умный с точки зрения инженерии. При толщине корпуса всего 7,99 мм vivo умудрилась впихнуть огромный аккумулятор на 6500 мАч с быстрой зарядкой 90 Вт — это уровень полноценного «долгожителя». Топовый Snapdragon 8 Gen 5, тройная камера с сенсорами Sony IMX921 и IMX882, фирменная оптика ZEISS, защита IP68/IP69. Получился редкий зверь — компактный камерофон, который и в одной руке держится, и заряжается на сутки активного использования.

Honor Magic 8 Pro Air — тонкий камерофон с перископом

Honor выпустила свой Air позже всех. И, кажется, специально, чтобы поработать над ошибками конкурентов. Получился смартфон, который тоньше iPhone Air по ощущениям, но с тремя камерами, перископом и нормальной батареей.

Размеры 150,5 × 71,9 × 6,1 мм Вес 155 г Диагональ экрана 6,31″ LTPO AMOLED, 120 Гц Процессор MediaTek Dimensity 9500 Батарея 5500 мАч, зарядка 80 Вт + 50 Вт беспроводная

Honor Magic 8 Pro Air — пожалуй, самый сбалансированный «эйр» в подборке. Корпус толщиной 6,1 мм и весом всего 155 граммов делает его легче iPhone Air при куда более серьёзной начинке. Внутри — флагманский Dimensity 9500, тройная камера с перископическим телеобъективом на 64 Мп и 3,2-кратным оптическим зумом, плюс LTPO OLED-экран с пиковой яркостью аж 6000 нит. Главный козырь — батарея 5500 мАч в таком корпусе, поддержка беспроводной зарядки 50 Вт и защита IP68/IP69. Корпус из авиационного алюминия прочностью 530 МПа — Honor утверждает, что смартфон не гнётся в кармане.

Tecno SPARK Slim — тонкий смартфон с внешним экраном

Если другие производители ограничиваются маркетинговыми рекордами на доли миллиметра, Tecno просто выпускает один концепт за другим — и каждый раз становится самым тонким в мире. Новый SPARK Slim — продолжение прошлогодней модели, и это уже второй заход подряд на рекорд.

Размеры 164,23×75,91×5,93 мм Вес 154 г Диагональ экрана 6,78″ AMOLED, 144 Гц Процессор MediaTek Helio G200 Батарея 5160 мАч

На MWC 2026 компания TECNO показала Tecno SPARK Slim в виде ультратонкого концепта. Толщина в реальности подросла до 5,93, что чуть больше, чем у iPhone Air (5,64 мм) и Galaxy S25 Edge (5,8 мм). И при этом внутри помещается батарея на 5160 мАч, что по меркам Айфона вообще круто. Особенность модели — корпус из стекловолокна. Отдельная фишка — мини-дисплей в блоке камер в стиле Nothing Glyph, способный показывать эмоджи, погоду и уведомления. Процессор довольно скромный, основная камера 50 Мп.

Infinix HOT 60 Pro+ — самый тонкий бюджетный смартфон

Если тонкий корпус хочется, а 80 тысяч рублей за iPhone Air отдавать нет — этот вариант буквально создан для вас. Infinix HOT 60 Pro+ — смартфон тоньше Galaxy S25 Edge, но при этом за смешные для категории деньги.

Размеры 164 × 75,8 × 5,95 мм Вес 155 г Диагональ экрана 6,78″ 3D AMOLED, 144 Гц Процессор MediaTek Helio G200 Батарея 5160 мАч, зарядка 45 Вт

Infinix HOT 60 Pro+ — доказательство, что тонкий смартфон не обязан стоить как iPhone Air. При толщине корпуса 5,95 мм и весе 155 граммов это самый тонкий смартфон в мире с 3D-изогнутым экраном, и продают его в России в районе 14–18 тысяч рублей. Внутри — энергоэффективный Helio G200, AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой 144 Гц, основная камера 50 Мп с сенсором Sony IMX882 и батарея 5160 мАч с зарядкой 45 Вт. Корпус — пластик с имитацией алюминия и стекловолокно сзади, поэтому смартфон лёгкий, но без премиум-материалов. Зато доступно шесть ярких цветов и есть подэкранный сканер отпечатков — очень нетипично для бюджетника.

Blackview FORT 5 — тонкий защищённый смартфон

Ну а что вы смеетесь? Производители защищенных устройств тоже теперь в тренде! Их гаджеты принято ассоциировать с увесистыми «кирпичами» в резиновой обвязке весом под 350 граммов. Blackview решила, что броня и нормальная толщина — вещи совместимые, и сделала самый тонкий «броневик» FORT 5 в своём сегменте. Понятное дело, что для простого юзера такая толщина чрезмерна, но для сегмента — это рекорд.

Размеры 178,4 × 83 × 10,7 мм Вес 248 г Диагональ экрана 6,78″ IPS, 120 Гц Процессор MediaTek Helio G100 Батарея 5000 мАч, зарядка 33 Вт + 15 Вт беспроводная

По меркам флагманов 10,7 мм толщины — много, но для защищённого смартфона с сертификацией IP68, IP69K и MIL-STD-810H это рекордно тонкий показатель. Аппарат выдерживает погружение на 2 метра, струи горячей воды до 80°C и падения с высоты 6 метров. Внутри — Helio G100, 12 ГБ ОЗУ с расширением до 24 ГБ, накопитель 256 ГБ с поддержкой microSD до 2 ТБ, основная камера 108 Мп от Samsung и редкая для брони беспроводная зарядка на 15 Вт. Это самый лёгкий «броневик» Blackview — на 43 грамма легче и на 2,5 мм тоньше предшественника. Идеален для тех, кому нужен прочный, но тонкий смартфон.

Какой тонкий смартфон выбрать в 2026 году — итоги подборки

Каждая модель из подборки закрывает свой сценарий использования, поэтому универсального ответа нет. Вот короткие рекомендации по выбору смартфона:

Samsung Galaxy S25 Edge — для тех, кто хочет тонкий флагман на Android с топовой 200-мегапиксельной камерой и не готов переплачивать: сейчас цена упала вдвое.

А вы уже пользовались каким-то из этих смартфонов? Делитесь впечатлениями и спорьте о выборе в нашем Телеграм-чате AndroidInsider — будет интересно почитать живой опыт владельцев.