Тренд на тонкие смартфоны начался примерно в 2014 году и длился всего год. Тогда был представлен самый тонкий смартфон в мире Coolpad Ivvi K1 Mini. Толщина его корпуса составляла всего 4,7 мм без учета камеры. Сегодня на фоне популярности складных устройств такой тренд снова возрождается, ведь производителям просто необходимо делать устройство тонким, чтобы при сложенном состоянии оно не казалось слишком массивным. Если же взять привычный всем форм-фактор, то здесь каких-то крайне интересных вариантов мы не нашли.

Дело в том, что раньше производителям удавалось добиться тонкости из-за больших рамок, аккумулятор в таком случае можно было сделать очень тонким и при этом достаточно объемным. Современные компактные телефоны рамок почти не имеют, поэтому аккумулятор можно расширять лишь увеличивая толщину. И именно поэтому сегодня тонкими можно считать устройства, толщина корпуса которых не превышает 8 миллиметров. Ниже представлен список самых тонких современных устройств на рынке

Huawei Mate X — 5,4 мм

Это складной флагман от Huawei стоимостью в 2290 евро. Телефон предлагает флагманские железо и, на мой взгляд, оптимальный форм-фактор для складного устройства даже в сравнении с Galaxy Fold. Аппарат продается пока только в Китае, и его по праву можно назвать самым интересным телефоном в начале 2020 года.

Samsung Galaxy Fold — 6,9 мм

Еще один складной аппарат, но уже от Samsung. Он предлагает флагманское железо и большой экран. Как Mate X, так и Galaxy Fold являются скорее складными планшетами и существенно расширяют мультизадачность Android.

Motorola Razr 2019 — 6,9 мм

Когда телефон только вышел, наши коллеги из CNET провели тестирование аппарата, согласно которому шарнир вышел из строя уже спустя 20 тысяч циклов. Вокруг данного теста было немало шума, так как сам способ тестирования многим показался не совсем объективным. Но репутация все равно подпорчена. А не так давно у пользователей начал отклеиваться защитный пластик в области, где складывается устройство. Многие также жалуются на плохую автономность и слабую камеру. Одним словом, телефон достаточно провальный. А ведь мы еще не затронули тему производительности и стоимости.

Samsung Galaxy Z Flip — 7,2 мм

Если Razr за 1500 долларов не предлагает достойного железа, то в случае с Galaxy Z Flip мы имеем дело с хорошей камерой, производительным процессором, интересным дизайном и более низкой стоимостью в 1380 долларов. Да, в сложенном состоянии толщина корпуса устройства равна 17,3 миллиметрам, и это, вероятно, его главный недостаток.

Huawei nova 5/5 Pro — 7,3 мм

Аппараты были представлены еще в 2019 году и являются самыми тонкими современными телефонами на рынке с привычным форм-фактором. Они оснащены OLED-экраном с диагональю 6,39 дюйма. Отличает модели процессор. В Nova 5 это Kirin 810, а в Pro флагманский Kirin 980. В обоих случаях аккумулятор емкий на 3500 мАч с быстрой зарядкой на 40 Вт (85% за 30 минут).

Meizu 16 — 7,3 мм

Смартфон был представлен еще в 2018 году и в свое время являлся флагманом Meizu. Он оснащен 6-дюймовым экраном, 20-Мп камерой, процессором Snapdragon 845 и аккумулятором на 3010 мАч с быстрой зарядкой на 24 Вт.

Huawei P30 lite/ P30 lite New Edition — 7,4 мм

Это среднебюджетные телефоны. Оснащены они процессором Kirin 710, а отличаются лишь объемом оперативной и встроенной памяти. С 6,15-дюймовым экраном и аккумулятором на 3340 мАч устройства имеют толщину корпуса всего 7,4 мм. Huawei в очередной раз доказывает, что может делать тонкие аппараты.

Huawei nova 4e — 7,4 мм

Еще один телефон с тонким корпусом — Nova 4e. Технически и внешне он почти полностью повторяет P30 Lite, если не учитывать камеру на 24 Мп. В P30 Lite используется 48-Мп модуль. В остальном это идентичные модели.

Motorola Moto Z4 — 7,4 мм

Еще один телефон Motorola, заслуживающий внимания. Он оснащен 6,4-дюймовым экраном, 48-Мп камерой и аккумулятором на 3600 мАч. Удивительно, как в такой тонкий корпус им удалось вместить настолько емкую батарею.

Xiaomi Mi 9 SE — 7,5 мм

Ну и последняя модель в списке — Mi 9 SE. Толщина корпуса телефона составляет всего 7,5 мм. Он получил аккумулятор на 3070 мАч, 5,97-дюймовый superAMOLED-экран. Xiaomi выходом Mi 9 SE пыталась предложить потребителям телефон, сравнимый по габаритам с iPhone X. И у них это получилось. Кроме того, телефон Apple имеет более толстый корпус на 7,7 мм. Самым тонким аппаратом Apple до сих пор остается iPhone 6 с толщиной в 6,9 миллиметров.

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Что мы имеем в итоге?

Из списка выше самым интересным можно назвать, конечно, Huawei Mate X. Телефон даже в сложенном состоянии имеет толщину корпуса всего в 11 миллиметров. При этом Galaxy Fold в таком же состоянии имеет толщину 15,5 миллиметров. Razr в сложенном состоянии толщиной в 14 мм встал между Mate X и Fold.

Изучив современные устройства, мы пришли к выводу, что именно Huawei и Samsung делают акцент на толщине корпуса своих устройств. Galaxy A линейка предлагает смартфоны с толщиной корпуса менее 8 мм, а Galaxy S20 даже с учетом современной камеры имеет толщину всего 7,8 мм.

Наихудшие по данному параметру устройства у Nokia и Xiaomi. Почти все телефоны этих компаний имеют толщину корпуса 8-9 мм. В случае с Xiaomi это обусловлено емкими аккумуляторами, а вот как при этом оправдать телефоны Nokia, мы пока не знаем.

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