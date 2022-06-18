Топ-5 недорогих смартфонов на лето

Вы ищете недорогой телефон, потому что либо у вас нет большого бюджета, либо вам просто не нужны все модные функции, доступные на более дорогих устройствах? А ведь бюджетные телефоны уже не так слабы, как раньше. Сейчас они могут предложить пользователям хорошие функции за относительно небольшие деньги. Более того, на покупке можно сэкономить еще больше, если заказать их на AliExpress, ведь в подавляющем большинстве случаев они будут именно китайскими. Где бы вы их не купили, все равно стоит ознакомиться с моделями, которые точно достойны внимания. Вот они.

Redmi 10C — традиционно лучший телефон

И снова в верхней части списка мы видим недавно выпущенный Redmi 10C. Смартфон впечатляет своей ценой благодаря мощному чипсету Snapdragon 680 вместе с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ постоянной памяти, которую можно расширить.

Телефон оснащен очень большим 6,71-дюймовым дисплеем HD+ с вырезом вверху для 5-мегапиксельной селфи-камеры. Между тем, сзади находится основная камера на 50 Мп в паре с 2-мегапиксельным датчиком глубины.

Redmi 10C также оснащен большой батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Есть 3,5-мм аудиоразъем, инфракрасный излучатель для управления техникой и даже поддержка NFC.

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Realme C31 — что купить вместо Redmi

Realme действительно можно назвать крупнейшим конкурентом Redmi. В данном случае речь идет о модели Realme C31. В телефоне установлен чипсет Unisoc Tiger T618. В комплекте к нему прилагается 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения при помощи карт памяти microSD.

Realme C31 оснащен чуть меньшим 6,5-дюймовым ЖК-экраном IPS с разрешением HD+. Его частота обновления 60 Гц, зато частота срабатывания сенсора все 120 Гц. Впрочем, 60 Гц — это обычное значение для смартфонов этой ценовой категории.

Смартфон оснащен 13-мегапиксельной основной камерой в сочетании с 2-мегапиксельным черно-белым сенсором и 2-мегапиксельным макрообъективом. На передней панели разместилась 5-мегапиксельная фронтальная камера. А за время работы отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч. 3,5-мм аудиоразъем тоже на месте.

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Redmi 10 2022 — еще один Redmi

Еще один отличный вариант от Redmi в этом ценовом диапазоне — более старый Redmi 10 2022. Он оснащен мощным процессором MediaTek Helio G88, а также 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения.

Экран имеет диагональ 6,5 дюймов и разрешение Full HD +. Селфи-камера разместилась в отверстии на передней панели и имеет разрешение 8 Мп. На задней панели находится хороший основной датчик на 50 Мп, сверхширокоугольный модуль с разрешением 8 Мп, портретный датчик на 2 Мп и макрокамера на 2 Мп (куда же без нее).

Наконец, Redmi 10 2022 оснащается большой батареей емкостью 5020 мАч. Другие характеристики включают поддержку зарядки 18 Вт, аудиоразъем 3,5 мм, инфракрасный излучатель и модуль NFC.

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TCL 30 — недорогой телефон для фото

Следующим в списке у нас идет очень интересный TCL 30. Смартфон ориентирован в основном на фотографии, поскольку он оснащен основной камерой Samsung с высоким разрешением 50 Мп с 2 Мп датчиком глубины и 2 Мп макрокамерой. Разрешение фронтальной камеры 8 Мп. Но интереснее всего именно то, что основной сенсор производится компанией Samsung, а это важно.

TCL 30 оснащен хорошим процессором MediaTek Helio G37 в сочетании с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти с возможностью расширения. Экран большой даже в сравнении с другими моделями — 6,7 дюйма. И важно, что это AMOLED с разрешением Full HD +. Смартфон питается от аккумулятора емкостью 5010 мАч, у него есть 3,5-мм аудиоразъем и даже NFC.

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UMIDIGI Power 7S — телефон с большим аккумулятором

Еще одно место в сегодняшнем списке занимает смартфон для тех, кто больше всего ценит время автономной работы — UMIDIGI Power 7S. В комплекте идет приличный Unisoc Tiger T310. Набор памяти довольно стандартный для этой ценовой категории — 4/64 ГБ с возможностью расширения встроенного хранилища.

Спереди мы получаем 6,7-дюймовый экран с вырезом для 16 Мп фронтальной камеры. Максимальное разрешение основной камеры так же составляет 16 Мп. В паре с ней работает сверширокоугольная камера с разрешением 8 Мп.

Но интереснее всего то, что аппарат оснастили огромной батареей емкостью 6150 мАч. При этом в корпусе нашлось место для размещения 3,5 мм аудиоразъема.