Смело берите эти пять Android-смартфонов, если увидите их по скидке

В этой подборке хочется рассказать не просто о лучших смартфонах в той или иной ценовой категории или в зависимости от назначения. Лучше рассмотрим смартфон немного с другой стороны. Распродажи крупных ритейлеров — отличная возможность приобрести некоторые модели со значительной скидкой. Однако обилие предложений может затруднить выбор действительно выгодных вариантов. Низкая цена не всегда означает удачную покупку. Но вот вам пять моделей, которые сами по себе очень удачные, но немного переоценены и когда вы встретите их со скидкой, это значит, что они стали чем-то вроде «топа за свои деньги».

Google Pixel 10 Pro — флагман по цене базовой модели

Google Pixel 10 Pro был выпущен в конце августа 2025 года с начальной ценой 999 долларов в США. Сейчас его можно приобрести в России примерно от 85 000 рублей. При такой стоимости Pixel 10 Pro становится безусловным выбором для тех, кто ищет флагманский Android-смартфон.

Почему именно этот телефон? Аппаратная часть превосходна, встроенная магнитная зарядка обеспечивает удобство, а 6,3-дюймовый дисплей сочетает компактность с визуальной привлекательностью. Система камер Pixel 10 Pro — одна из лучших на рынке, особенно если нужен хороший зум.

Работает смартфон на чистом Android. Он не перегружен, а многочисленные эксклюзивные функции действительно влияют на повседневное использование. Да и семь лет гарантированных обновлений — всегда отличное преимущество.

Если нужна максимальная производительность и рекордное время автономной работы, Pixel 10 Pro может оказаться не лучшим выбором. Однако для тех, кто ценит производительное железо, камеры, программное обеспечение и действительно полезные ИИ-функции, Pixel 10 Pro — идеальный вариант.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Google Pixel 9a — максимум за минимальные деньги

Pixel 10 Pro — хороший телефон. Но надо признать, что стоит он довольно дорого. К счастью, есть другой вариант Pixel со скидкой — возможно, это даже лучшее соотношение цены и качества. Google Pixel 9a стоит покупать даже по полной цене, но со скидкой его можно приобрести еще дешевле и он будет точно лучше многих китайцев.

Особенным Pixel 9a делает то, что он сохраняет многое из Pixel. Камеры, хотя и не на уровне Pixel 10 Pro, очень хороши и даже лучшие в этой ценовой категории. Pixel 9a имеет многие программные функции, которые делают его более дорогих собратьев такими особенными, лишь немногим уступая в нишевых возможностях. Еще важнее, что Pixel 9a получает ту же семилетнюю гарантию обновлений для основных версий Android OS и патчей безопасности.

Телефон хорошо собран, доступен в интересных цветах, демонстрирует удивительно хорошее время автономной работы и имеет приятный дизайн дизайн, практически устраняющий раздражающий выступ камеры на задней панели. Если бюджет ограничен и вы не беспокоитесь о последних характеристиках или покупаете первый телефон ребенку, сложно придумать лучшую покупку, чем Pixel 9a.

Какие смартфоны Xiaomi исчезнут в 2026 году.

OnePlus 13 — телефон с хорошим аккумулятором

Если важны лучшие характеристики, возможность играть в новейшие игры и телефон, работающий два дня без подзарядки, OnePlus 13 — правильный выбор. Конфигурация 512 ГБ/16 ГБ RAM часто встречается по скидке и к ней точно можно присмотреться.

Даже за полную цену OnePlus 13 предлагает невероятное соотношение цены и качества, но при снижении цены оно становится еще более приятным. Телефон оснащен чипом Snapdragon 8 Elite, одним из самых быстрых мобильных процессоров на рынке. В сочетании с 16 ГБ оперативной памяти нет ничего, что могло бы замедлить устройство. Батарея на 6000 мАч достаточно велика, чтобы OnePlus 13 легко работал два дня на одной зарядке, а проводная зарядка мощностью 80 Вт позволяет восстановить заряд от 0 до 100% примерно за 30 минут.

Еще более примечательно, что OnePlus 13 — не просто предлагает высокую производительность, но и сам по себе является превосходным Android-смартфон во всех отношениях. Дизайн, камеры и OxygenOS — все в нем хорошо.

К недостаткам можно отнести пожалуй только то, что ИИ-функции не на уровне Google, и предоставляется только четыре года обновлений Android OS. В остальном придираться не приходится.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Samsung Galaxy S25 Edge — тонкий флагман по выгодной цене

Каждая модель Samsung Galaxy S25 быстро дешевеет почти сразу после запуска, но рекомендовать стоит только одну: Galaxy S25 Edge. По обычной цене лучше купить S25 Plus, да и S25 Ultra ненамного дороже при значительно лучшем качестве. Однако, если увидите снижение цены, смело присматривайтесь к S25 Edge, если хочется чего-то не как у всех.

Главное преимущество — дизайн. При толщине 5,8 мм и весе 163 грамма Galaxy S25 Edge поразительно тонок и легок для телефона с 6,7-дюймовым экраном. Это нужно увидеть лично, чтобы по-настоящему оценить, и когда это происходит, кажется почти волшебством. Несмотря на компактность, S25 Edge предлагает чип Snapdragon 8 Elite, основную камеру на 200 мегапикселей, базовую память 256 ГБ и семь лет обновлений программного обеспечения.

Однако дизайн требует жертв. Термические характеристики S25 Edge не очень хороши, время автономной работы посредственное в лучшем случае, а телеобъектива на задней панели вообще нет. Если эти недостатки критичны, брать его не стоит даже со скидкой. Но для желающих получить высококлассный телефон Samsung с одним из самых впечатляющих аппаратных решений года, Galaxy S25 Edge заслуживает внимания.

Если ищете что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Samsung Galaxy Z Fold 7 — хороший складной смартфон

Хотя, я сам фанат складных HUAWEI, можно сказать, что Samsung Galaxy Z Fold 7 действительно хорош. Складывается ощущение, что все предыдущие года Samsung шла именно к этой модели и вот выпустила ее. Он дорогой, но если будет скидка, что надо смело брать и пользоваться им хоть все семь лет. Экран выдержит, а обновления будут выходить в течение всего этого времени.

Этот смартфон дорогой, однако для тех, кто хочет купить раскладушку, это одна из лучших возможностей приобрести телефон со значительной скидкой. В сочетании с отличными дисплеями, хорошими камерами, долгим временем автономной работы, производительным железом и семью годами обновлений программного обеспечения, можно сказать, что своих денег он стоит. Galaxy Z Fold 7 нельзя рекомендовать всем, но если точно есть желание жить со складным устройством, то надо брать.

Каждый из этих пяти смартфонов представляет отличное соотношение цены и качества, н овсе они время от времени продаются со скидками. Если найдете такой, то они станут еще более привлекательными. Pixel 10 Pro и Pixel 9a идеальны для любителей чистого Android и ИИ-функций, OnePlus 13 подойдет фанатам производительности, Galaxy S25 Edge привлечет ценителей дизайна, а Z Fold 7 станет выбором фанатов технологий. Главное — определить приоритеты и выбрать устройство, которое лучше всего соответствует конкретным потребностям.