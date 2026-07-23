Процессор давно перестал быть просто строчкой в характеристиках. Именно от него зависит, будет ли смартфон летать через три года или начнёт подвисать уже следующей весной. Snapdragon 8 Elite Gen 5 остаётся самым быстрым мобильным чипом на рынке, и моделей на нём вышло уже больше десятка, так что выбрать без подсказки тяжело. Мы отобрали пятёрку, в которой топовое железо не пропадает зря: корейский флагман, два камерофона, король автономности и вариант для тех, кто не готов отдавать шестизначную сумму. Если же максимальная мощность вам вообще не нужна, честнее посмотреть в сторону простых рабочих аппаратов вроде realme P4, который не греется и не разряжается.

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Galaxy S26 Ultra — лучший Самсунг на Snapdragon

Начнём с модели, которую покупают, когда не хочется ни в чём разбираться и потом ни о чём жалеть. Galaxy S26 Ultra берут за предсказуемость: он одинаково хорошо снимает, не подводит с обновлениями и получил разогнанную версию топового чипа.

Экран 6.9 дюйма, AMOLED, 120 Гц, 2600 нит Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy Память 12/16 ГБ + 256/512 ГБ / 1 ТБ Камера 200 + 50 + 10 + 50 Мп, фронт 12 Мп Батарея 5000 мАч, 60 Вт

Версия for Galaxy работает на повышенных частотах, поэтому по «попугаям» это буквально самый мощный смартфон на Android прямо сейчас. Но берут его не за это: четыре камеры с двумя телевиками, стилус S Pen в корпусе и семь лет обновлений Android, чего не даёт больше никто. Слабое место одно и оно очевидное: батарея 5000 мАч в 2026 году выглядит скромно на фоне китайцев с семью тысячами. Зато это топовый смартфон 2026 года, к которому есть чехлы и сервис в любом городе, а не только через параллельный импорт. И да, младший S26 уже опускался до 49 тысяч рублей, так что вся линейка постепенно дешевеет.

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HONOR Magic 8 Pro — мощный смартфон с огромной батареей

А это прямой ответ Samsung от китайцев, причём ответ сильный. HONOR Magic 8 Pro будет обновляться 7 лет, но при этом имеет батарею побольше и перископ на 200 Мп.

Экран 6.71 дюйма, LTPO OLED, 120 Гц, 6000 нит Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 Память 12/16 ГБ + 256/512 ГБ / 1 ТБ Камера 50 + 200 + 50 Мп, фронт 50 Мп Батарея 7100 мАч, 100 Вт

Главный аргумент тут ночная съёмка. Стабилизация на 5.5 стопа по CIPA позволяет снимать с рук там, где остальные требуют штатив, а 200-мегапиксельный телевик с 3.7-кратным зумом вытягивает детали с другого конца улицы. При этом связка «лучший процессор Snapdragon 2026 года плюс батарея 7100 мАч» работает так, как и должна: смартфон не садится к вечеру даже при активной съёмке. Экран с пиковой яркостью 6000 нит читается на солнце без прищура. Получается мощный смартфон с хорошей камерой, который не заставляет искать розетку. Минусы тоже есть: корпус увесистый, а часть ИИ-функций камеры работает нестабильно.

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Xiaomi 17 Ultra — смартфон с лучшей камерой в 2026

Тот случай, когда телефон покупают вместо фотоаппарата и потом не жалеют. Xiaomi 17 Ultra собрал дюймовый сенсор, оптику Leica и перископ на 200 Мп в одном корпусе. Ну и лучший процессор в 2026, разумеется.

Экран 6.9 дюйма, LTPO AMOLED, 120 Гц, 3500 нит Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 Память 16 ГБ + 512 ГБ / 1 ТБ Камера 50 + 200 + 50 Мп, фронт 50 Мп Батарея 6000 мАч, 90 Вт

Перископ здесь с плавным оптическим зумом в диапазоне 3.2–4.3x, то есть кроп идёт без потери резкости, а не рывками между фиксированными значениями. Видео пишется в 8K, фронталка снимает в 4K. Как флагман на Snapdragon 8 Elite Gen 5 он спокойно тянет любую нагрузку, но тут чип работает скорее на камеру: вся вычислительная обработка Leica съедает ресурсов больше, чем средняя игра. Насколько это круто на практике, можно оценить по кадрам, от которых реально можно опешить. Единственное, за что можно придраться, батарея 6000 мАч: по меркам подборки это середняк. Но если камера в приоритете, это лучший мощный смартфон 2026 года без вариантов.

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iQOO 15 — недорогой игровой смартфон 2026 года

Очевидно, что здесь должен был быть OnePlus 15, но мы и так знаем, насколько он хорош. Поэтому ловите iQOO 15: это единственная модель в подборке, где к топовому процессору приделали второй, чисто игровой. iQOO 15 собран вокруг одной идеи: выжать из железа максимум кадров и не сжечь при этом батарею.

Экран 6.85 дюйма, LTPO OLED, 2K, 144 Гц, 6000 нит Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 + игровой чип Q3 Память 12/16 ГБ + 256/512 ГБ Камера 50 + 50 + 50 Мп, фронт 32 Мп Батарея 7000 мАч, 100 Вт

Чип Q3 работает как отдельная видеокарта: берёт на себя трассировку лучей и достройку кадров, разгружая основной процессор. Игра идёт в 144 кадра там, где движок сам выдал бы 60, а корпус остаётся прохладным благодаря испарительной камере на 8000 мм². Поэтому это лучший мощный смартфон для игр на новой платформе. Батарея 7000 мАч тянет пару вечеров в шутерах, а смартфон с большой батареей и зарядкой 100 Вт не привязывает к розетке. За фотографией сюда не идут, но в остальном — это топовый флагман на Snapdragon 8 Elite Gen 5.

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POCO F8 Ultra — недорогой флагман на 8 Elite Gen 5

Завершает список самый доступный смартфон на 8 Elite Gen 5. POCO F8 Ultra не пытается быть камерофоном или имиджевой вещью, он просто даёт железо флагмана за деньги субфлагмана.

Экран 6.9 дюйма, AMOLED, 120 Гц, 3500 нит Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 Память 12/16 ГБ + 256/512 ГБ Камера 50 + 50 + 50 Мп, фронт 32 Мп Батарея 6500 мАч, 100 Вт

Начинка тут честно флагманская: тот же чип, что у Galaxy S26 Ultra, память LPDDR5X, перископ с пятикратным оптическим зумом и беспроводная зарядка на 50 Вт, редкая гостья в этом ценовом сегменте. Отдельная радость аудиосистема Sound by Bose с сабвуфером, звук заметно объёмнее, чем у соседей по подборке. Но если интересно, какой смартфон купить в 2026 году, чтобы не переплачивать за бренд, ответ очевиден. Кстати, разницу в камерах между дорогим и доступным аппаратом мы уже разбирали на паре POCO, и она не всегда стоит доплаты. Так что мощный смартфон до 60 тысяч вполне реален.

Купить POCO F8 Ultra

А вы бы что взяли из этой пятёрки, корейскую предсказуемость или китайскую щедрость на характеристики? Залетайте в наш чат в Телеграме, там как раз спорят, стоит ли вообще переплачивать за топовый процессор в 2026 году.

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