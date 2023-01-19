ТОП-5 телефонов до 20 000 рублей на сегодняшний день

  2. Темы
  3. Смартфоны
Артем Сутягин 0

Время от времени мы предлагаем вашему вниманию подборки смартфонов из разных категорий. Так получается, что каждый месяц в нее входит что-то новое. Это могут быть и просто новые модели и старые, но которые начали продаваться с хорошей скидкой. Чтобы вы всегда были в курсе, какой телефон купить, мы снова и снова обновляем этот список. Вот и сейчас мы предлагаем вашему вниманию несколько телефонов из средней ценовой категории, который можно купить на AliExpress и/или в российских магазинах. Условно ограничим их отметкой в 300 долларов по ценам AliExpress. Хотя в российских магазинах они могут стоить дороже. Усаживайтесь поудобнее и давайте выбирать ваш новый телефон.

ТОП-5 телефонов до 20 000 рублей на сегодняшний день. До 20 000 рублей можно купить даже защищенный телефон. Фото.

До 20 000 рублей можно купить даже защищенный телефон.

Realme 10 Pro — телефон с большой памятью

Realme 10 Pro — телефон с большой памятью. Realme 10 Pro. Фото.

Realme 10 Pro

Давайте начнем список с недавно выпущенного Realme 10 Pro, который оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 695, наряду с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Смартфон получил очень большой 6,72-дюймовый экран с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касания 240 Гц.

Что касается камеры, Realme 10 Pro оснащен основным датчиком на 108 Мп и макрообъективом на 2 Мп. Спереди находится 16 Мп селфи-камера. Наконец, телефон Realme может похвастаться батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт и аудиоразъемом 3,5 мм.

Купить Realme 10 Pro на AliExpress

Realme GT Neo 2 — мощный недорогой телефон

Realme GT Neo 2 — мощный недорогой телефон. Realme GT Neo 2. Фото.

Realme GT Neo 2

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Далее, также от Realme, у нас есть более старый, но все же очень интересный Realme GT Neo 2. Модель оснащена мощным чипсетом Snapdragon 870 с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Смартфон получил 6,62-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Что касается фотографии, у нас есть отверстие в верхнем левом углу для 16-мегапиксельной селфи-камеры. На задней панели мы видим основную камеру на 64 Мп, сверхширокоугольный объектив на 8 Мп и макрокамеру на 2 Мп.

Наконец, GT Neo 2 от Realme наделили аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт.

Купить Realme GT Neo 2 на AliExpress

Redmi Note 12 Pro — телефон с большим экраном

Redmi Note 12 Pro — телефон с большим экраном. Redmi Note 12 Pro. Фото.

Redmi Note 12 Pro

Еще один очень хороший вариант в этом ценовом диапазоне — последний Redmi Note 12 Pro. Телефон Redmi оснащен довольно мощным чипсетом MediaTek Dimensity 1080 вместе с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Так же тут есть большой 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Между тем, что касается камеры, то Note 12 Pro оснащен основным датчиком на 50 Мп, сверхширокоугольным объективом на 8 Мп и макрокамерой на 2 Мп. Для селфи есть одна 16-мегапиксельная камера.

Наконец, в телефоне установлена ​​большая батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт. А еще тут есть NFC, 3,5-мм аудиоразъем и инфракрасный излучатель.

Купить Redmi Note 12 Pro на AliExpress

Vivo T2X — телефон для игр

Vivo T2X — телефон для игр. Vivo T2X. Фото.

Vivo T2X

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Если вы любите играть на своем телефоне, то Vivo T2X, вероятно, лучший вариант для вас. Смартфон оснащен мощным чипсетом MediaTek Dimensity 1300 вместе с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Он также получил 6,58-дюймовую панель с разрешением Full HD+ и выдающейся частотой обновления 144 Гц.

Что касается фотографии, то Vivo T2X получил камеру на 50 Мп в сочетании с датчиком на 2 Мп. Между тем, для селфи у вас будет 16-мегапиксельная фронтальная камера. Наконец, игровой телефон обеспечивает отличную автономность благодаря массивной батарее емкостью 6000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 44 Вт.

Купить Vivo T2X на AliExpress

Ulefone Power Armor 19 — хороший защищенный телефон

Ulefone Power Armor 19 — хороший защищенный телефон. Ulefone Power Armor 19. Фото.

Ulefone Power Armor 19

И последний, но не менее интересный телефон, который подойдет тем, кому требуется гаджет с хорошей защитой, — Ulefone Power Armor 19. Это один из самых мощных защищенных телефонов, которые вы когда-либо видели, поскольку он оснащен чипсетом MediaTek Helio G99 вместе с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Power Armor 19 наделили 6,58-дюймовой панелью с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касания 240 Гц. Защищенный телефон получил в общей сложности четыре камеры, включая основной датчик на 108 Мп, сверхширокоугольный объектив на 8 Мп, макрокамеру на 5 Мп и тепловизорную камеру на 5 Мп.

Наконец, в Ulefone Power Armor 19 не забыли и об очень большой батарее емкостью 9600 мАч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт и беспроводной зарядки 15 Вт. Есть NFC и аудиоразъем 3,5 мм.

Купить Ulefone Power Armor 19 на AliExpress

Теги
Лонгриды для вас
Представлены смартфоны Redmi Note 12. Они отправляют в нокаут всех конкурентов

27 октября Xiaomi представила смартфоны Redmi Note 12 и Redmi Note 12 Pro. Это обновление довольно спорной линейки Redmi Note 11, которая в своем глобальном исполнении вызвала немало критики. Не знаю, какими получатся глобалки 12-х «ноутов», но то, что показали на китайской презентации вызывает исключительный восторг. Свежий процессор с большим запасом производительности, 200-мегапиксельная камера с оптической стабилизацией и рекордная зарядка — это лишь малая часть того, чем привлекают смартфоны Redmi Note 12. Давайте же посмотрим на них.

Читать далее
Сменный аккумулятор для всех новых телефонов и 4 года обновлений для Oppo: итоги недели

Минувшая неделя в первую очередь запомнилась китайскими телефонами. Сюда можно отнести первую официальную информацию относительно презентации OnePlus 11. Компания поделилась тизерами, раскрывающими некоторые подробности, и назвала дату презентации. Другая, хоть и тесно связанная с ней, китайская компания Oppo сказала, что ее флагманские смартфоны теперь будут получать обновления в течение четыре лет, как это делает Samsung. На фоне всего этого появились новости о том, что европейские власти готовятся перевернуть мир смартфонов, заставив компании выпускать модели со сменными аккумуляторами. Все это стало итогами предпоследней недели 2022 года, о которых мы и поговорим в этом выпуске.

Читать далее
телефон
Проверил на себе телефон realme 9 Pro+ с самым необычным чехлом

С тех пор, как я первый раз столкнулся с телефонами realme на этапе выхода модели X2 Pro, я пристально следил за новыми моделями бренда, и если недорогие модели в целом более-менее похожи на решения конкурентов, то топовые модели вызывают действительно большой интерес и выгодно выделяются на фоне ”одноклассников”. Больше памяти, мощнее процессор, лучше экран, а иногда и все сразу. Вот и сейчас у нас в редакции оказался realme 9 Pro+, который можно считать полноценным флагманом. Учитывая мой интерес к моделям бренда, главный редактор поручил разобраться с новинкой именно мне. Я это сделал и готов поделиться своим мнением относительно этого телефона.

Читать далее
Новый комментарий