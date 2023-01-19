ТОП-5 телефонов до 20 000 рублей на сегодняшний день

Время от времени мы предлагаем вашему вниманию подборки смартфонов из разных категорий. Так получается, что каждый месяц в нее входит что-то новое. Это могут быть и просто новые модели и старые, но которые начали продаваться с хорошей скидкой. Чтобы вы всегда были в курсе, какой телефон купить, мы снова и снова обновляем этот список. Вот и сейчас мы предлагаем вашему вниманию несколько телефонов из средней ценовой категории, который можно купить на AliExpress и/или в российских магазинах. Условно ограничим их отметкой в 300 долларов по ценам AliExpress. Хотя в российских магазинах они могут стоить дороже. Усаживайтесь поудобнее и давайте выбирать ваш новый телефон.

Realme 10 Pro — телефон с большой памятью

Давайте начнем список с недавно выпущенного Realme 10 Pro, который оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 695, наряду с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Смартфон получил очень большой 6,72-дюймовый экран с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касания 240 Гц.

Что касается камеры, Realme 10 Pro оснащен основным датчиком на 108 Мп и макрообъективом на 2 Мп. Спереди находится 16 Мп селфи-камера. Наконец, телефон Realme может похвастаться батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт и аудиоразъемом 3,5 мм.

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Realme GT Neo 2 — мощный недорогой телефон

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Далее, также от Realme, у нас есть более старый, но все же очень интересный Realme GT Neo 2. Модель оснащена мощным чипсетом Snapdragon 870 с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Смартфон получил 6,62-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Что касается фотографии, у нас есть отверстие в верхнем левом углу для 16-мегапиксельной селфи-камеры. На задней панели мы видим основную камеру на 64 Мп, сверхширокоугольный объектив на 8 Мп и макрокамеру на 2 Мп.

Наконец, GT Neo 2 от Realme наделили аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт.

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Redmi Note 12 Pro — телефон с большим экраном

Еще один очень хороший вариант в этом ценовом диапазоне — последний Redmi Note 12 Pro. Телефон Redmi оснащен довольно мощным чипсетом MediaTek Dimensity 1080 вместе с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Так же тут есть большой 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Между тем, что касается камеры, то Note 12 Pro оснащен основным датчиком на 50 Мп, сверхширокоугольным объективом на 8 Мп и макрокамерой на 2 Мп. Для селфи есть одна 16-мегапиксельная камера.

Наконец, в телефоне установлена ​​большая батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт. А еще тут есть NFC, 3,5-мм аудиоразъем и инфракрасный излучатель.

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Vivo T2X — телефон для игр

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Если вы любите играть на своем телефоне, то Vivo T2X, вероятно, лучший вариант для вас. Смартфон оснащен мощным чипсетом MediaTek Dimensity 1300 вместе с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Он также получил 6,58-дюймовую панель с разрешением Full HD+ и выдающейся частотой обновления 144 Гц.

Что касается фотографии, то Vivo T2X получил камеру на 50 Мп в сочетании с датчиком на 2 Мп. Между тем, для селфи у вас будет 16-мегапиксельная фронтальная камера. Наконец, игровой телефон обеспечивает отличную автономность благодаря массивной батарее емкостью 6000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 44 Вт.

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Ulefone Power Armor 19 — хороший защищенный телефон

И последний, но не менее интересный телефон, который подойдет тем, кому требуется гаджет с хорошей защитой, — Ulefone Power Armor 19. Это один из самых мощных защищенных телефонов, которые вы когда-либо видели, поскольку он оснащен чипсетом MediaTek Helio G99 вместе с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Power Armor 19 наделили 6,58-дюймовой панелью с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касания 240 Гц. Защищенный телефон получил в общей сложности четыре камеры, включая основной датчик на 108 Мп, сверхширокоугольный объектив на 8 Мп, макрокамеру на 5 Мп и тепловизорную камеру на 5 Мп.

Наконец, в Ulefone Power Armor 19 не забыли и об очень большой батарее емкостью 9600 мАч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт и беспроводной зарядки 15 Вт. Есть NFC и аудиоразъем 3,5 мм.

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