ТОП смартфонов с AliExpress по выгодному курсу: какие модели подешевели сильнее всего

В этом году распродажа Черная Пятница удачно совпала с укреплением рубля по отношению к доллару, что привело к сильному снижению цен на AliExpress. В частности, на технику, среди разных видов которой нас в первую очередь интересуют смартфоны. Пока российские магазины в большинстве своем привлекают фейковыми скидками, на AliExpress они реальные. И чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на ТОП смартфонов с Черной Пятницы.

POCO X7 — недорогой смартфон с eSIM

Для многих людей POCO X7 остается в тени своего старшего брата POCO X7 Pro, ведь младшая модель работает на менее производительном чипсете Dimensity 7300-Ultra и не ставит рекордов AnTuTu. Вместе с тем базовая «семерка» имеет фишку, недоступную ни «прошке», ни любому другому смартфону до 15000 рублей, а именно — eSIM.

Цена: от 12 471 ₽

Конечно, eSIM дело не ограничивается, и помимо технологии электронных SIM-карт POCO X7 готов предложить AMOLED-экран с разрешением 1.5K, 50-мегапиксельную камеру с оптической стабилизацией, а также полноценную влагозащиту по стандарту IP68.

Интересный Nothing Phone (3a)

Смартфоны Nothing привлекают своим внешним видом, но редко выделяются приятной ценой. Nothing Phone (3a) — редкое исключение из правил. Он имеет и свойственный британской компании прозрачный дизайн в глиф-интерфейсом, и сбалансированную начинку с акцентом на камеры.

Цена: от 16 197 ₽

Помимо основной камеры на 50 МП у Nothing Phone (3a) есть 50-мегапиксельный телеобъектив с 30-кратным зумом, позволяющий делать классные портреты и четкие снимки с приближением. А работает все это на проверенном чипсете Snapdragon 7s Gen 3, который отличается хорошей производительностью и разумным энергопотреблением.

Мощный смартфон realme GT 7

Настоящим королем мощности и автономности является realme GT 7. Это звание достигается за счет сверхпроизводительного чипа Dimensity 9400e и монструозного аккумулятора на 7000 мАч со 120-ваттной зарядкой в комплекте. Просто монстр!

Цена: от 29 049 ₽

Что удивительно, сделав акцент на производительности и автономности, realme не стали экономить на камерах. realme GT 7 получил джентельменский набор из основы с OIS и телеобъектива с 2-кратным оптическим зумом.

Новый камерофон HONOR 400 Pro

Но полноценным камерофоном среди моделей за плюс-минус 30 тысяч рублей является HONOR 400 Pro. Он оснащен 200-мегапиксельной камерой, которую дополняет телеобъектив с 3-кратным оптическим и 50-кратным цифровым приближением, а также двойная фронталка — однозначно лучшая в своем классе.

Цена: от 31 500 ₽

Что особенно примечательно, железо здесь тоже на высшем уровне. HONOR 400 Pro работает на базе флагманского, пускай и не самого нового, чипсета Snapdragon 8 Gen 3, имея под капотом аккумулятор на 6000 мАч. Поэтому и поиграть можно, и пофотографировать.

Компактный смартфон vivo X200 FE

vivo X200 FE — редкий представитель класса компактных смартфонов. Его размеры сопоставимы с iPhone 17 (менее 72 мм в ширину), но экрана диагональю 6.31 дюйма достаточно для потребления любого контента. А главное — скромные габариты никак не повлияли на его техническую составляющую.

Цена: от 32 773 ₽

Смартфон работает на мощном процессоре Dimensity 9300+, имеет тройную камеру со 100-кратным зумом, а еще предлагает аккумулятор на немыслимые для таких размеров 6500 мАч. Два дня работы с топовым железом — легко!