Топ за свои деньги! Xiaomi Mi 11 Lite отдают со скидкой

В конце марта Xiaomi официально представила Xiaomi Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro и Mi 11 Lite, и именно последний заинтересовал всех больше остальных. Бюджетный Xiaomi Mi 11 ждали с того самого момента, когда флагман вышел в декабре, но было непонятно, какие именно характеристики у него будут. Теперь мы не только можем посмотреть на Xiaomi Mi 11 Lite более подробно, но и благодаря акции в магазине Xiaomi на AliExpress купить его дешевле, чем было объявлено на презентации (да, такое бывает).

Характеристики Xiaomi Mi 11 Lite

На мероприятии Xiaomi показала сразу два варианта Mi 11 Lite в виде версий с 4G и 5G. Оба телефона имеют ряд общих характеристик, а именно: толщину 6,81 мм, вес 157 грамм, 6,55-дюймовый OLED-экран FHD+ с частотой 90 Гц, аккумулятор на 4250 мАч и проводную зарядку 33 Вт. Но поскольку поддержка 5G на смартфонах в России — вопрос не ближайшего года и даже не двух, не имеет никакого смысла переплачивать за 5G, когда можно взять версию с LTE, которая будет работать в сетях четвёртого поколения УЖЕ СЕЙЧАС.

Xiaomi Mi 11 Lite имеет тройную основную камеру. Она предлагает основной модуль на 64 Мп (0,7 микрон), сверхширокую камеру на 8 Мп и телеобъектив на 5 Мп. Среди других функций смартфона — стереодинамики, ИК-передатчик, NFC, боковой сканер отпечатков пальцев и MIUI 12 на базе Android 11. Mi 11 Lite 5G работает на Snapdragon 732G, который тоже является отличным чипсетом, но, конечно, менее производительным, чем Snapdragon 888. Но и цена у него соответствующая: 299 долларов за версию с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной и 329 долларов за 6ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Точнее, такие цены были объявлены ранее, сейчас есть возможность получить скидку и купить Xiaomi Mi 11 Lite дешевле.

Где купить Xiaomi Mi 11 Lite

Поскольку продажи Xiaomi Mi 11 Lite только недавно стартовали на AliExpress, магазин Xiaomi предлагает акцию для первых покупателей — скидка 40 долларов (больше 3 000 рублей) на новый Xiaomi Mi 11 Lite (только 6 ГБ/128 ГБ). Чтобы её получить, добавьте выбранную конфигурацию телефона в корзину, а затем перейдите по этой ссылке, после чего нажмите «Получить купон».

Скидка применится автоматически, как только вы обновите корзину. При заказе также можно добавить защитное стекло, наушники Xiaomi или Mi Band 5, чтобы был прямо полный комплект.

Купить Xiaomi Mi 11 Lite

Стоит ли покупать Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi приятно порадовала характеристиками и ценой Mi 11 Lite. Да, в нём отсутствуют такие функции Mi 11 Ultra и Pro, как экран 120 Гц или камера 50 МП. Но вы по-прежнему получаете флагманскую мощность, а также OLED-панель с высокой частотой обновления. Приятно, что для разблокировки используется боковой сканер отпечатков пальцев. А еще телефон имеет ИК-порт и NFC.

Сейчас это, пожалуй, один из самых интересных смартфонов в ценовой политике до 30 тысяч рублей, и с такими характеристиками его действительно можно назвать «топом за свои деньги». А дополнительная скидка, которую предоставляет магазин Xiaomi на АлиЭкспресс, делает его ещё более привлекательным.