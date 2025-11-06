Топовый флагман HONOR Magic7 Pro капитально подешевел. Теперь его продают по цене среднебюджетника

Китайские производители смартфонов выпускают отнюдь не только бюджетные модели, но и полноценные флагманы, которые, впрочем, редко становятся популярными за пределами Поднебесной. Мешает им и предвзятое отношение покупателей к продуктам из КНР, и чрезвычайно высокая цена в отечественной рознице. Так, в марте этого года в России начали продавать смартфон HONOR Magic7 Pro, оценив его в 139 990 ₽, как самый настоящий айфон.

Разумеется, покупать за такие деньги китайский смартфон, пускай и флагманского уровня, решались единицы. Но со временем его цена просела и, кажется, к ноябрю 2025 года достигла своего дна. Сейчас купить HONOR Magic7 Pro можно за чуть более чем 50 тысяч рублей, и этот факт полностью меняет восприятие смартфона.

Где купить HONOR Magic7 Pro

Цена HONOR Magic7 Pro ощутимо просела в отечественно рознице, где за смартфон теперь просят порядка 90 тысяч рублей. Это все равно внушительная сумма. Но, если заглянуть на AliExpress, то мы обнаружим, что здесь флагман стоит 51 276 ₽, причем в глобальном исполнении — версии, которая полностью адаптирована под использование в России.

Купить HONOR Magic7 Pro

В мире, где китайские смартфоны стоят и 10, и 5 тысяч рублей, платить за HONOR Magic7 Pro 50 тысяч рублей может показаться странным. Однако важно учесть, что перед нами флагман, который к тому же называют лучшим камерофоном на российском рынке.

Как снимает камера HONOR Magic7 Pro

HONOR Magic7 Pro оснащен тройной камерой с основой в лице Omnivision OV50H (1/1.3″) на 50 МП с изменяемой диафрагмой f/1.4-2.0. Ее дополняет качественный ультраширик с автофокусом и режимом макро-съемки, а киллер-фичей смартфона является 200-мегапиксельный перископ Samsung HP3 (1/1.4″) с эквивалентным фокусным расстоянием 60 мм.

В нем-то и содержится вся соль. Да, оптически перископ обеспечивает далеко не рекордное 3-кратное приближение. Но за счет большого размера сенсора и высокого разрешения вкупе с работой искусственного интеллекта HONOR Magic7 Pro умудряется делать четкие снимки даже при 100-кратном приближении!

Еще больше примеров можно найти в нашем фотообзоре HONOR Magic7 Pro, который выходил еще в начале года, когда за смартфон просили более 100 тысяч рублей. Но даже за те деньги флагман HONOR впечатлял своими возможностями.

Почему HONOR Magic7 Pro — лучший флагман

Хотя именно камера является главной фишкой HONOR Magic7 Pro, все-таки это — полноценный флагман. Значит, здесь установлен:

топовый AMOLED-экран с поддержкой LTPO;

мощнейший процессор Snapdragon 8 Elite;

большой аккумулятор на 5850 мАч.

Чего уж там, в корпус смартфона даже запихнули выделенный сабвуфер для объемного звука до того, как это сделала Xiaomi со своим REDMI K90 Pro Max, чьи камеры порядком уступают HONOR Magic7 Pro, а цена при этом находится на аналогичном уровне.