Топовый смартфон POCO F7 подешевел почти в 2 раза. Это самый мощный Xiaomi за свои деньги

Герман Вологжанин

Удивительно, но порой самые крутые скидки на AliExpress доступны не в период крупных распродаж вроде 11.11, а во время мелких сейлов. Причем купить выгодной удается не только всякий ширпотреб, но и топовую технику. Так, в период с 20 по 21 октября на маркетплейсе продают смартфон POCO F7 по рекордно низкой цене. Она ниже официального российского прайса почти в 2 раза, и за эти деньги практически невозможно найти более мощной модели.

Топовый смартфон POCO F7 подешевел почти в 2 раза. Это самый мощный Xiaomi за свои деньги. 2 миллиона в AnTuTu — это не шутки. Фото.

2 миллиона в AnTuTu — это не шутки

Сколько стоит POCO F7

С момента выхода POCO F7 прошло всего 3 месяца. И, если в июле за новинку в России просили 39 990 ₽, то сейчас ее продают за 21 844 ₽. То есть цена опустилась почти в 2 раза, и этому есть логичное объяснение.

Сколько стоит POCO F7. Рекордно низкая цена по купону за версию 12/256 ГБ. Фото.

Рекордно низкая цена по купону за версию 12/256 ГБ

Купить POCO F7

Помимо распродажи «Дни выгоды» на стоимость POCO F7 влияет курс доллара. За последнее время он ощутимо просел по отношению к рублю, и в соответствии с ним просели цены на AliExpress.

Почему стоит купить POCO F7

POCO F7 — смартфон среднего класса, главной фишкой которого является процессор Snapdragon 8s Gen 4. Это субфлагманский чип, набирающий более 2 миллионов баллов в AnTuTu. Он делает POCO F7 мощнее не только большинства конкурентов, но и раскрученного POCO X7 Pro.

Кроме того, у смартфона POCO F7 есть целый ряд других преимуществ:

  • премиальный корпус из стекла и металла;
  • влагозащита по стандарту IP68;
  • безрамочный экран на 6.83 дюйма с пиковой яркостью 3200 нит;
  • 50-мегапиксельная камера Sony с оптической стабилизацией;
  • аккумулятор на 6500 мАч с зарядкой на 90 Вт в комплекте.

Самое время успевать приобрести мощный смартфон POCO по рекордно низкой цене, ведь POCO F7 очень быстро разбирают, не находя ему достойных конкурентов.

