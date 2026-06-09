Про то, чем POCO отличается от Xiaomi, и почему суббренд живет по своим правилам, мы уже рассказывали подробно. Коротко: POCO делает ставку на максимальные характеристики за минимальные деньги, зачастую жертвуя камерой и дизайном ради железа. В 2026 году из-за укрепления рубля цены на POCO на AliExpress упали до исторических минимумов. Собрал три модели под разные задачи и бюджеты — разбираю что брать.

POCO M8 — лучший смартфон до 15 тысяч рублей

Смартфон POCO M8 — это ответ на вопрос «что взять за минимальные деньги и не пожалеть». На AliExpress он стоит от 12 000 рублей, и за эту цену предлагает то, чего нет у большинства конкурентов в своем классе.

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Внутри Snapdragon 6 Gen 3 — среднеклассовый чип от Qualcomm, не бюджетный Unisoc и не устаревший Helio. AMOLED-экран 6.77 дюйма с частотой 120 Гц и высокой пиковой яркостью до 3000 нит — в этой ценовой нише такое встречается редко. Батарея 5520 мАч с зарядкой 45 Вт, NFC, HyperOS на Android 15.

Купить POCO M8

Недавно писал про то, что взял самый дешевый POCO в 2026 году, и там был POCO C81 Pro за 6 тысяч рублей. M8 за 12 тысяч — следующая ступень: AMOLED вместо IPS, Snapdragon вместо Unisoc, больше памяти. Если бюджет позволяет добавить пару тысяч — разница ощутима. Следить за актуальными ценами удобно в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

Характеристики POCO M8 Экран 6.77 дюйма, AMOLED, 120 Гц, 3000 нит Процессор Snapdragon 6 Gen 3 Память 8/256 ГБ Батарея 5520 мАч, 45 Вт Камера 50 МП основная Защита IP54 Цена от 12 000 ₽

Купить POCO M8 стоит тем, кому нужен нормальный смартфон для повседневных задач без переплаты. Запасной телефон, подарок, первый Android для ребенка или пожилых родственников — это именно та ситуация.

POCO X7 Pro — мощный смартфон за 18 тысяч рублей

Смартфон POCO X7 Pro — выбор тех, кому важна надежность и проверенное железо. Вышел в 2025 году, прошивка настоялась, баги выловлены, отзывов накопилось достаточно чтобы понять — работает стабильно.

Купить POCO X7 Pro

Dimensity 8400-Ultra на 4 нм, AMOLED 6.67 дюйма 120 Гц, IP68, основная камера Sony IMX882 50 МП с диафрагмой f/1.5, батарея 6000 мАч с зарядкой 90 Вт. Все это — за 18 000 рублей на AliExpress. Для понимания уровня: IP68 и Sony-сенсор в основной камере — это параметры, которые еще недавно встречались только в смартфонах за 40-50 тысяч.

Характеристики POCO X7 Pro Экран 6.67 дюйма, AMOLED, 120 Гц Процессор Dimensity 8400-Ultra Память 8/256 или 12/512 ГБ Батарея 6000 мАч, 90 Вт Камера 50 МП Sony IMX882, f/1.5 Защита IP68 Цена от 18 000 ₽

Купить POCO X7 Pro стоит тем, кому важна предсказуемость: проверенный чип, устоявшаяся прошивка, известные плюсы и минусы. Разница с X8 Pro — около 1 500 рублей. Если не гонитесь за самым свежим чипом — X7 Pro закрывает все задачи, включая хардкорный гейминг. Актуальные новости о смартфонах POCO публикуем в канале AndroidInsider.ru в MAX.

POCO X8 Pro — лучший смартфон до 20 тысяч рублей

Смартфон POCO X8 Pro — свежайшая модель линейки, вышедшая в марте 2026 года. На AliExpress от 19 500 рублей — доплата к X7 Pro около 1 500 рублей. За эту разницу получаете три конкретных улучшения.

Купить POCO X8 Pro

Первое: Dimensity 8500-Ultra вместо 8400-Ultra — более свежий чип с лучшей энергоэффективностью. Второе: кремний-углеродная батарея 6500 мАч вместо обычной 6000 мАч, и это не просто 500 мАч разницы. Кремний-углеродная технология дает лучшую плотность энергии и медленнее деградирует. Третье: зарядка 100 Вт вместо 90 Вт — незначительно, но приятно.

Характеристики POCO X8 Pro Экран 6.59 дюйма, AMOLED, 120 Гц, 3500 нит Процессор Dimensity 8500-Ultra Память 8/256 или 12/512 ГБ Батарея 6500 мАч (кремний-углерод), 100 Вт Камера 50 МП основная, OIS Защита IP68 Цена от 19 500 ₽

Купить POCO X8 Pro стоит тем, кто хочет максимально свежее железо за эти деньги. Если берете смартфон на 2-3 года вперед — новый чип и кремний-углеродная батарея оправдывают доплату.

Какой POCO купить в 2026 году

Рейтинг POCO по соотношению цены и характеристик выглядит так, и это мое личное мнение. Вот лучшие смартфоны POCO в 2026 году из этой тройки под разные сценарии:

Если выбирать один из трех без оглядки на бюджет — X8 Pro. Разница с X7 Pro минимальная, а технологически он актуальнее. Рейтинг смартфонов POCO в 2026 году — это история про то, что правильный выбор зависит от задач. Все три модели честные, без явных провалов.