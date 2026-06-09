Про то, чем POCO отличается от Xiaomi, и почему суббренд живет по своим правилам, мы уже рассказывали подробно. Коротко: POCO делает ставку на максимальные характеристики за минимальные деньги, зачастую жертвуя камерой и дизайном ради железа. В 2026 году из-за укрепления рубля цены на POCO на AliExpress упали до исторических минимумов. Собрал три модели под разные задачи и бюджеты — разбираю что брать.

3 самых крутых POCO в своих категориях. Фото.

3 самых крутых POCO в своих категориях

POCO M8 — лучший смартфон до 15 тысяч рублей

Смартфон POCO M8 — это ответ на вопрос «что взять за минимальные деньги и не пожалеть». На AliExpress он стоит от 12 000 рублей, и за эту цену предлагает то, чего нет у большинства конкурентов в своем классе.

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Внутри Snapdragon 6 Gen 3 — среднеклассовый чип от Qualcomm, не бюджетный Unisoc и не устаревший Helio. AMOLED-экран 6.77 дюйма с частотой 120 Гц и высокой пиковой яркостью до 3000 нит — в этой ценовой нише такое встречается редко. Батарея 5520 мАч с зарядкой 45 Вт, NFC, HyperOS на Android 15.

Недорогой смартфон POCO для базовых нужд. Фото.

Недорогой смартфон POCO для базовых нужд

Купить POCO M8

Недавно писал про то, что взял самый дешевый POCO в 2026 году, и там был POCO C81 Pro за 6 тысяч рублей. M8 за 12 тысяч — следующая ступень: AMOLED вместо IPS, Snapdragon вместо Unisoc, больше памяти. Если бюджет позволяет добавить пару тысяч — разница ощутима. Следить за актуальными ценами удобно в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

ХарактеристикиPOCO M8
Экран6.77 дюйма, AMOLED, 120 Гц, 3000 нит
ПроцессорSnapdragon 6 Gen 3
Память8/256 ГБ
Батарея5520 мАч, 45 Вт
Камера50 МП основная
ЗащитаIP54
Ценаот 12 000 ₽

Купить POCO M8 стоит тем, кому нужен нормальный смартфон для повседневных задач без переплаты. Запасной телефон, подарок, первый Android для ребенка или пожилых родственников — это именно та ситуация.

POCO X7 Pro — мощный смартфон за 18 тысяч рублей

Смартфон POCO X7 Pro — выбор тех, кому важна надежность и проверенное железо. Вышел в 2025 году, прошивка настоялась, баги выловлены, отзывов накопилось достаточно чтобы понять — работает стабильно.

Реально мощный смартфон за недорого. Фото.

Реально мощный смартфон за недорого

Купить POCO X7 Pro

Dimensity 8400-Ultra на 4 нм, AMOLED 6.67 дюйма 120 Гц, IP68, основная камера Sony IMX882 50 МП с диафрагмой f/1.5, батарея 6000 мАч с зарядкой 90 Вт. Все это — за 18 000 рублей на AliExpress. Для понимания уровня: IP68 и Sony-сенсор в основной камере — это параметры, которые еще недавно встречались только в смартфонах за 40-50 тысяч.

ХарактеристикиPOCO X7 Pro
Экран6.67 дюйма, AMOLED, 120 Гц
ПроцессорDimensity 8400-Ultra
Память8/256 или 12/512 ГБ
Батарея6000 мАч, 90 Вт
Камера50 МП Sony IMX882, f/1.5
ЗащитаIP68
Ценаот 18 000 ₽

Купить POCO X7 Pro стоит тем, кому важна предсказуемость: проверенный чип, устоявшаяся прошивка, известные плюсы и минусы. Разница с X8 Pro — около 1 500 рублей. Если не гонитесь за самым свежим чипом — X7 Pro закрывает все задачи, включая хардкорный гейминг. Актуальные новости о смартфонах POCO публикуем в канале AndroidInsider.ru в MAX.

POCO X8 Pro — лучший смартфон до 20 тысяч рублей

Смартфон POCO X8 Pro — свежайшая модель линейки, вышедшая в марте 2026 года. На AliExpress от 19 500 рублей — доплата к X7 Pro около 1 500 рублей. За эту разницу получаете три конкретных улучшения.

Топовый аппарат до 20 тысяч. Фото.

Топовый аппарат до 20 тысяч

Купить POCO X8 Pro

Первое: Dimensity 8500-Ultra вместо 8400-Ultra — более свежий чип с лучшей энергоэффективностью. Второе: кремний-углеродная батарея 6500 мАч вместо обычной 6000 мАч, и это не просто 500 мАч разницы. Кремний-углеродная технология дает лучшую плотность энергии и медленнее деградирует. Третье: зарядка 100 Вт вместо 90 Вт — незначительно, но приятно.

ХарактеристикиPOCO X8 Pro
Экран6.59 дюйма, AMOLED, 120 Гц, 3500 нит
ПроцессорDimensity 8500-Ultra
Память8/256 или 12/512 ГБ
Батарея6500 мАч (кремний-углерод), 100 Вт
Камера50 МП основная, OIS
ЗащитаIP68
Ценаот 19 500 ₽

Купить POCO X8 Pro стоит тем, кто хочет максимально свежее железо за эти деньги. Если берете смартфон на 2-3 года вперед — новый чип и кремний-углеродная батарея оправдывают доплату.

Какой POCO купить в 2026 году

Рейтинг POCO по соотношению цены и характеристик выглядит так, и это мое личное мнение. Вот лучшие смартфоны POCO в 2026 году из этой тройки под разные сценарии:

Если выбирать один из трех без оглядки на бюджет — X8 Pro. Разница с X7 Pro минимальная, а технологически он актуальнее. Рейтинг смартфонов POCO в 2026 году — это история про то, что правильный выбор зависит от задач. Все три модели честные, без явных провалов.