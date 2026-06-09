Про то, чем POCO отличается от Xiaomi, и почему суббренд живет по своим правилам, мы уже рассказывали подробно. Коротко: POCO делает ставку на максимальные характеристики за минимальные деньги, зачастую жертвуя камерой и дизайном ради железа. В 2026 году из-за укрепления рубля цены на POCO на AliExpress упали до исторических минимумов. Собрал три модели под разные задачи и бюджеты — разбираю что брать.
POCO M8 — лучший смартфон до 15 тысяч рублей
Смартфон POCO M8 — это ответ на вопрос «что взять за минимальные деньги и не пожалеть». На AliExpress он стоит от 12 000 рублей, и за эту цену предлагает то, чего нет у большинства конкурентов в своем классе.
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Внутри Snapdragon 6 Gen 3 — среднеклассовый чип от Qualcomm, не бюджетный Unisoc и не устаревший Helio. AMOLED-экран 6.77 дюйма с частотой 120 Гц и высокой пиковой яркостью до 3000 нит — в этой ценовой нише такое встречается редко. Батарея 5520 мАч с зарядкой 45 Вт, NFC, HyperOS на Android 15.
Недавно писал про то, что взял самый дешевый POCO в 2026 году, и там был POCO C81 Pro за 6 тысяч рублей. M8 за 12 тысяч — следующая ступень: AMOLED вместо IPS, Snapdragon вместо Unisoc, больше памяти. Если бюджет позволяет добавить пару тысяч — разница ощутима. Следить за актуальными ценами удобно в MAX-канале Сундук Али-Бабы.
|Характеристики
|POCO M8
|Экран
|6.77 дюйма, AMOLED, 120 Гц, 3000 нит
|Процессор
|Snapdragon 6 Gen 3
|Память
|8/256 ГБ
|Батарея
|5520 мАч, 45 Вт
|Камера
|50 МП основная
|Защита
|IP54
|Цена
|от 12 000 ₽
Купить POCO M8 стоит тем, кому нужен нормальный смартфон для повседневных задач без переплаты. Запасной телефон, подарок, первый Android для ребенка или пожилых родственников — это именно та ситуация.
POCO X7 Pro — мощный смартфон за 18 тысяч рублей
Смартфон POCO X7 Pro — выбор тех, кому важна надежность и проверенное железо. Вышел в 2025 году, прошивка настоялась, баги выловлены, отзывов накопилось достаточно чтобы понять — работает стабильно.
Dimensity 8400-Ultra на 4 нм, AMOLED 6.67 дюйма 120 Гц, IP68, основная камера Sony IMX882 50 МП с диафрагмой f/1.5, батарея 6000 мАч с зарядкой 90 Вт. Все это — за 18 000 рублей на AliExpress. Для понимания уровня: IP68 и Sony-сенсор в основной камере — это параметры, которые еще недавно встречались только в смартфонах за 40-50 тысяч.
|Характеристики
|POCO X7 Pro
|Экран
|6.67 дюйма, AMOLED, 120 Гц
|Процессор
|Dimensity 8400-Ultra
|Память
|8/256 или 12/512 ГБ
|Батарея
|6000 мАч, 90 Вт
|Камера
|50 МП Sony IMX882, f/1.5
|Защита
|IP68
|Цена
|от 18 000 ₽
Купить POCO X7 Pro стоит тем, кому важна предсказуемость: проверенный чип, устоявшаяся прошивка, известные плюсы и минусы. Разница с X8 Pro — около 1 500 рублей. Если не гонитесь за самым свежим чипом — X7 Pro закрывает все задачи, включая хардкорный гейминг. Актуальные новости о смартфонах POCO публикуем в канале AndroidInsider.ru в MAX.
POCO X8 Pro — лучший смартфон до 20 тысяч рублей
Смартфон POCO X8 Pro — свежайшая модель линейки, вышедшая в марте 2026 года. На AliExpress от 19 500 рублей — доплата к X7 Pro около 1 500 рублей. За эту разницу получаете три конкретных улучшения.
Первое: Dimensity 8500-Ultra вместо 8400-Ultra — более свежий чип с лучшей энергоэффективностью. Второе: кремний-углеродная батарея 6500 мАч вместо обычной 6000 мАч, и это не просто 500 мАч разницы. Кремний-углеродная технология дает лучшую плотность энергии и медленнее деградирует. Третье: зарядка 100 Вт вместо 90 Вт — незначительно, но приятно.
|Характеристики
|POCO X8 Pro
|Экран
|6.59 дюйма, AMOLED, 120 Гц, 3500 нит
|Процессор
|Dimensity 8500-Ultra
|Память
|8/256 или 12/512 ГБ
|Батарея
|6500 мАч (кремний-углерод), 100 Вт
|Камера
|50 МП основная, OIS
|Защита
|IP68
|Цена
|от 19 500 ₽
Купить POCO X8 Pro стоит тем, кто хочет максимально свежее железо за эти деньги. Если берете смартфон на 2-3 года вперед — новый чип и кремний-углеродная батарея оправдывают доплату.
Какой POCO купить в 2026 году
Рейтинг POCO по соотношению цены и характеристик выглядит так, и это мое личное мнение. Вот лучшие смартфоны POCO в 2026 году из этой тройки под разные сценарии:
- бюджет до 15 тысяч — POCO M8. Лучший в своем ценовом диапазоне, без конкурентов по экрану и чипу;
- хочется надежности и проверенного устройства — POCO X7 Pro. Полгода на рынке, все баги известны, Sony-сенсор и IP68 за 18 тысяч;
- хочется максимум прямо сейчас — POCO X8 Pro. Кремний-углеродная батарея и свежий чип за символическую доплату к X7 Pro.
Если выбирать один из трех без оглядки на бюджет — X8 Pro. Разница с X7 Pro минимальная, а технологически он актуальнее. Рейтинг смартфонов POCO в 2026 году — это история про то, что правильный выбор зависит от задач. Все три модели честные, без явных провалов.