Тут все, что мы знаем о Nothing Phone 1. Цена, дата, особенности

В конце 2020 года стало известно, что Карл Пэй покидает OnePlus, компанию, соучредителем которой он был несколько лет назад. Чуть позже Пей объявил о создании своей новой компании — Nothing. Она со своим забавным названием быстро выпустила хорошо зарекомендовавший себя набор TWS-наушников под названием Nothing Ear 1. Теперь, в 2022 году, компания готова выпустить свой второй аппаратный продукт — Nothing Phone 1. Все, что мы знаем на данный момент о Nothing Phone 1, мы собрали в этой статье и хотим поделиться с вами информацией. Для кого-то это может стать основанием купить данный аппарат, а для других — наоборот. Но это вы уже решите без нашего участия, поэтому мы просто поделимся информацией.

Самый ненужный телефон

В начале я только немного поделюсь своим мнением, чтобы потом к нему не возвращаться. Мне кажется, что продукт сильно переоценен и на самом деле не дает нам ничего нового, кроме дизайна, который многие компании пытались внедрить в свои продукты еще в 90-х годах последнего века прошлого тысячелетия. Более подробно я рассказывал об этом в этой статье. Поэтому давайте не будем сейчас на этом останавливаться, а перейдем к сухим фактам.

Когда выйдет Nothing Phone 1

Через несколько месяцев после того, как Nothing затизерила свой новый, он же первый, смартфон, компания подтвердила дату запуска. Телефон Nothing Phone 1 поступит в продажу 12 июля 2022 года. Пока о нем известно не все, и более подробно мы узнаем все непосредственно в этот день. Такой подход и постоянное изменение даты запуска говорит о том, что компания сама не знает, когда начнет продавать свой новый продукт. Но теперь, похоже, она определилась уже точно.

Одно ясно точно — купить телефон сразу в этот день у вас едва ли получится. Скорее всего, придется немного (или много) подождать. Особенно с учетом сложностей в поставках, которые снова наблюдаются на рынке электронных компонентов.

Каким будет телефон Nothing

Как это обычно и бывает в случае с Карлом Пэем, он не разглашает слишком много информации о Nothing Phone 1. Скорее всего, интрига будет сохранена, а информация, если и будет появляться, то очень дозированно и неспешно. Так будет поддерживаться шумиха до тех пор, пока телефон не выйдет.

Как выглядит Nothing Phone 1

С самого начала предполагалось, что первый смартфон Nothing будет иметь прозрачный корпус в стиле наушников компании. Интервью, которое взяли у Пэя и ведущего дизайнера компании Тома Ховарда, не подтвердило это предположение, но и не опровергло его.

Тем не менее, дуэт не стал хвастаться телефоном. Вместо этого все, что мы получили, это эскиз дизайна. Это дает нам представление о том, как компания пытается сделать так, чтобы смартфон выглядел действительно интересно. Возможно, именно проблема с выбором материалов и внешнего вида приводит к задержке запуска. Ведь это первый телефон и надо сделать его очень хорошим.

Помимо этого мы мало что знаем о дизайне новинки. Можно предположить, что смартфон будет в основном из пластика, так как сделать прочный телефон с прозрачным стеклом кажется очень сложной и дорогой затеей. К сожалению, нам не хватает каких-либо слухов о размерах, весе, диагонали экрана, кнопках и так далее.

Наконец, мы знаем, что Nothing планирует выпустить множество аксессуаров, вроде чехлов для своего первого телефона. Более того, эти чехлы подчеркнут дизайн телефона, а не скроют его. Мы не знаем, как именно они будут выглядеть, но приятно осознавать, что вам не нужно жертвовать внешним видом телефона, чтобы быть уверенным в его безопасности.

Почему Nothing действительно ничто. Да еще и переоцененное.

Характеристики Nothing Phone 1

Мы знаем, что Nothing Phone 1 будет оснащен чипсетом, созданным Qualcomm. Однако Qualcomm производит массу мобильных процессоров, и это может быть любой из них. Мы не знаем, будет ли у Phone 1 мощный новый Snapdragon 8 Plus Gen 1 или что-то более слабое, например, Snapdragon 778G или Snapdragon 7 Gen 1.

Капитан Очевидность подсказывает, что телефон будет работать на Android с фирменной оболочкой Nothing OS. Мы уже видели предварительную демонстрацию этой ОС, работающей на телефоне Samsung. На данный момент лаунчер очень прост, и его единственной новой функцией является возможность изменять размер значков и папок на лету. Телефон получит три обновления Android. Правда, это пока не подтверждено официально.

Один из слухов указывает на то, что новинка будет оснащена 6,55-дюймовой OLED-панелью FHD+ с плоскими краями и вырезом в центре. Но для подтверждения этого надо дождаться новых утечек и официальных заявлений, чтобы узнать, действительно ли это так. Но если так будет, то это почти то, что обеспечивает своим покупателям Google, хотя и немного отстает от обещаний Samsung для некоторых ее устройств.

К сожалению, это все, что мы знаем о телефоне на данный момент. Объем оперативной памяти, параметры внутренней памяти, оборудование камеры и другие детали пока также не известны.

Nothing Phone — что это такое и почему о нём все говорят.

Сколько будет стоит Nothing Phone 1

Ходит множество шатких слухов о предполагаемой цене Nothing Phone 1. Однако мы не доверяем ни одному из них, поскольку источники расплывчаты, слабы или на них и вовсе не ссылаются. Но с большой уверенностью можно сказать, что телефон будет в средней ценовой категории — дешевле флагманов, но дороже бюджетников. Все остальные предположения сейчас будут просто введением в заблуждение.

Что должно быть в новом Nothing

С тех пор, как Пей покинул OnePlus, компания значительно изменилась. Но именно он сыграл большую роль в первоначальном успехе OnePlus. Поэтому многие поклонники OnePlus возлагают большие надежды на Nothing, как первый новый смартфон Пэя. Многие даже надеются на воскрешение изначального духа OnePlus.

Так же хочется надеяться на то, что телефон будет обеспечивать достаточное качество за свои деньги. Нужно сделать так, чтобы нам не пришлось переплачивать за дизайн, а за телефон просили конкурентную сумму денег. Это касается не только производительности, но и камеры.

Точно так же, если телефон стоит от 500 до 600 долларов, у него должен быть хороший широкоугольный объектив в сочетании с таким же хорошим сверхшироким объективом, как у Google Pixel 6. А еще не надо пичкать нас макромодулем с разрешением 2 Мп только для того, чтобы сказать, что он есть. Так любят делать многие китайские производители и такой подход очень расстраивает. Хотя надо признать, что они постепенно отходят от этого, но недостаточно быстро.

Прозрачный корпус Nothing Ear 1 очень крут, хотя в нем и нет ничего принципиально нового. Но только хорошего внешнего вида недостаточно для обеспечения высокого спроса. Телефону нужно что-то еще — что-то, что действительно сделает его неотразимым в глазах покупателей. Когда Карл Пей помог создать OnePlus One, он создал смартфон с уникальным внешним видом, отличными характеристиками и достойным программным обеспечением по доступной цене. Если получится повторить этот успех, это будет хорошо. Хотя рынок изменился и сделать это будет очень непросто. Возможно, для этого придется предложить какую-то киллер-фичу, но много раз обманутые ожидания от презентаций заставляют сомневаться в том, что она будет. А вы как думаете?