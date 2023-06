Тут все, что мы знаем о Nothing Phone 2. Когда выйдет, сколько стоит, каким будет

Nothing Phone 1 был одним из самых уникальных смартфонов, которые мы видели в 2022 году. Соучредитель OnePlus Карл Пей создал свою новую компанию с целью вдохнуть новую жизнь в закостенелый рынок мобильных устройств. Теперь компания готовится выпустить второе поколение своего прозрачного смартфона. Если верить слухам, он должен быть интересным, но пока мы его не увидим, поверить в это будет сложно. Но давайте все же соберем воедино слухи и поймем, какой будет новинка. В этой статье мы собрали все слухи и подтвержденные факты о новом смартфоне Nothing Phone 2.

Выйдет ли новый прозрачный телефон

Начнем с того, что Карл Пей уже подтвердил продолжение Phone 1. Впервые мы узнали об этом из его твита, опубликованного в декабре 2022 года. Основной целью этого твита было дать понять, что телефона не будет в ближайшее время. Пей объяснил, что смартфоны становятся основным направлением деятельности бренда, по крайней мере, на данный момент.

Когда выйдет Nothing Phone 2

Позже, 30 января, Пей подтвердил, что Phone 2 появится в 2023 году. Он умолчал о большинстве деталей телефона, но кое-что у нас все равно есть.

Когда точно выйдет этот телефон, говорить пока рано, но у нас есть примерное представление так называемого окна запуска. Скорее всего, Nothing Phone 2 будет выпущен в июле 2023 года. Об этом сказал сам Карл Пей, но он не стал уточнять, когда именно в июле 2023 года надо ждать новинку.

Можно ли купить Nothing Phone в России

В 2022 году Пей сказал, что запуск Nothing Phone 2 в США был приоритетом номер один» компании. В 2023 году компания подтвердила то, что Nothing Phone 2 выйдет в США. Не ясно, заключила ли компания какие-либо партнерские отношения с операторами связи, но разблокированная версия точно будет, а значит ее можно будет купить в других странах мира. Это говорит о том, что, скорее всего, он будет продаваться и в России по схеме параллельного импорта.

Характеристики нового Nothing Phone

У Nothing Phone 1 отличный внешний вид, который сразу отличает его от любых конкурентов. В основном это благодаря «Глифу» — индикаторам на задней панели телефона. Мы мало что знаем о Nothing Phone 2, но можем быть уверены, что в нем также будет реализовано что-то подобное.

Однако световое решение может получить некоторые изменения. Возможно, Nothing не могла сделать свет ярче или экономичнее. В интервью Forbes Пей не стал раскрывать что-либо конкретное о новой подсветке, но упомянул о дополнительных настройках и функциональности.

Nothing может выпустить складной телефон». Это будет самая красивая «раскладушка.

Одного в подсветке ждать точно не стоит — режима RGB. Хотя RGB был бы очевидным обновлением для телефона Nothing Phone 2. Новинка, как и первая модель, скорее всего, будет светиться только холодным белым светом. Максимум, что мы можем получить — второй цвет, но точно не полноценный RGB.

Что касается внутренностей телефона, здесь мы ожидаем некоторых обновлений. Пей подтвердил, что Phone 2 будет «более премиальным» по сравнению с Phone 1. Хотя это было расплывчатым заявлением, оно четко говорит о том, что новинка получит более высококачественные компоненты.

В конце концов, в твите Пей сообщил, что Nothing Phone 2 действительно будет иметь чипсет Snapdragon 8 Plus Gen 1. По его словам, Nothing выбрала этот чип из-за увеличенной мощности, скорости, времени автономной работы, возможности подключения и возможностей камеры по сравнению с серией Snapdragon 700, представленной в Phone 1.

Источники, близкие к MySmartPrice, утверждают, что следующий телефон Nothing может иметь не менее 12 ГБ оперативной памяти, поддержку виртуальной оперативной памяти, которая будет расширяться за счет хранилища на 256 ГБ встроенной памяти, и адаптивный AMOLED-дисплей с частотой обновления до 120 Гц.

Тем не менее, MySmartPrice также заявили, что в телефоне будет батарея емкостью 5000 мАч, но сам Пей сообщал, что в Phone 2 будет батарея емкостью 4700 мАч. Другими словами, относитесь к утечкам MySmartPrice с большим недоверием.

Наконец, мы знаем, что сейчас Nothing работает над собственным программным обеспечением. Новая сборка на Nothing OS была описана как более быстрая и плавная. В мае в Твиттере также не было никаких подтверждений того, что компания будет придерживаться своего первоначального обещания по обновлению программного обеспечения, которое включает три обновления Android и четыре года исправлений безопасности. Также могут быть некоторые эксклюзивные экосистемные льготы для других продуктов Nothing, таких как наушники Nothing Ear 2. Но ранее ничего такого не было.

Сколько будет стоить Nothing Phone 2

Nothing Phone 1 — бюджетный телефон. Его цена стартовала всего от 500 долларов. Мы не ожидаем, что Nothing внезапно подскочит до премиального уровня в новой модели, но со Snapdragon 8 Plus Gen 1 цена, скорее всего, возрастет.

При этом, как нас уже приучил Карл Пей, его компании практикуют раннюю стратегию запуска. Суть в том, чтобы выпустить телефон, который почти не приносил денег, чтобы создать базу поклонников, а затем постепенно повышать цены на свои будущие модели. Будет удивительно, если Пей не повторит эту стратегию с Nothing, поскольку уже сейчас его новая компания повторяет путь OnePlus. Он даже признавался, что Phone 1 продается почти без прибыли, но это не может продолжаться вечно.