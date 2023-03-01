У какого смартфона самая быстрая зарядка в 2023 году

Последние 5 лет смартфоны не могут похвастать рекордами автономности. Привычными стали батарейки на 4500-5000 мАч, а более крупные аккумуляторы встречаются только в защищенных устройствах. Поэтому производители устроили погоню за другим важным аспектом — скорость зарядки телефона. И вот здесь каждый год появляются новые феноменальные результаты, позволяющие простить скромную емкость аккумулятора. Так давайте узнаем, кто из производителей является рекордсменом в этом деле.

Быстрая зарядка Xiaomi

Вспомнить о скорости зарядки меня заставило видео из телеграм-канала Кобура от Теслы, на котором демонстрировалась работа блока питания 300 Вт в комбинации со смартфоном Redmi. Такой адаптер заряжает аккумулятор на 4100 мАч от 0 до 100% менее чем за 5 минут. Это просто феноменальный результат!

Данная технология пока находится в тестовом режиме и не поступила в массовое производство. А потому самой быстрой зарядкой Xiaomi на данный момент является блок питания мощностью 210 Вт. Он используется в экспериментальном смартфоне Redmi Note 12 Pro Discovery Edition (Extreme Edition). Батарейка на 4300 мАч заряжается всего за 9 минут. Однако смартфон продается только в Китае, и ни один продавец не рискнул разместить его на AliExpress.

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Намного более распространенным стандартом быстрой зарядки Xiaomi является технология, позволяющая использовать в связке со смартфоном 120-ваттный блок питания. Подобное решение можно встретить как во флагманах наподобие Xiaomi 12T Pro, так и в относительно недорогих устройствах вроде Redmi Note 11 Pro+ 5G.

Адаптер на 120 Вт заряжает батарейку на 4500 мАч за 15 минут, а на 5000 мАч — за 19. Однако в таком режиме смартфон сильно нагревается. Поэтому даже обладателям 120-ваттных блоков питания стоит посмотреть на другие варианты быстрой зарядки Xiaomi. Недавно я как раз делал подборку самых надежных адаптеров для устройств китайского производителя.

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realme GT Neo 5 — зарядка 240 Вт

Пока Xiaomi лишь экспериментирует, realme занимается делом. Бренд, входящий в состав концерна BBK Electroics, недавно представил смартфон realme GT Neo 5 (на европейском рынке будет называться realme GT 3). Его главная фишка — зарядка 240 Вт.

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При помощи столь мощного блока питания удается полностью восстановить энергию аккумулятора на 4600 мАч за 9 минут. Но есть нюанс. Зарядка 240 Вт realme доступна не во всех версиях смартфона. Помимо рекордсмена на выбор предлагается realme GT Neo 5 с зарядкой 150 Вт и аккумулятором на 5000 мАч. С учетом более низкой цены такой вариант является более предпочтительным, пускай на полное восстановление энергии понадобится уже не 9, а 16 минут.

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Зарядка для Samsung Galaxy

Если вы ждете рекордов быстрой зарядки от Samsung, то делаете это совершенно напрасно. Корейская компания не уделяет данному аспекту должного внимания. Действующий рекорд Samsung принадлежит зарядке 45 Вт. Она совместима с флагманами, имеющими в своем названии приставку «Plus» или «Ultra». 45-ваттный блок заряжает Galaxy S23 Plus с аккумулятором на 4700 мАч за 65 минут, а Samsung Galaxy S23 Ultra с батареей на 5000 мАч — за 59.

Владельцы китайских смартфонов могут лишь посмеяться над таким результатом. Мало того, что 45 Вт — очень скромно для 2023 года, так еще подавляющее большинство устройств Samsung максимум поддерживают зарядку 25 Вт, которая, кстати, не идет в комплекте.

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Какая зарядка самая быстрая

Статистика показывает, что самая быстрая зарядка в мире — удел производителей категории B. Признанные лидеры индустрии в лице Apple и Samsung не заостряют внимание своих поклонников на важности скорости восстановления энергии. Взгляните на мощность их самых мощных блоков питания в сравнении с менее известными брендами:

Xiaomi (Redmi) — 300 Вт;

realme — 240 Вт;

iQOO — 200 Вт;

OnePlus — 150 Вт;

vivo — 120 Вт;

HUAWEI и HONOR — 100 Вт;

OPPO — 80 Вт;

Samsung — 45 Вт;

Apple — 27 Вт.

Как я уже говорил ранее, 300 Вт Xiaomi пока находятся в разработке, а смартфон Redmi 12 Pro Discovery Edition (210) Вт невозможно купить даже на AliExpress. Поэтому среди конкретных моделей, поступивших в массовое производство, список лидеров выглядит следующим образом:

Это лишь наиболее яркие представители брендов с быстрой зарядкой, ведь в линейке Xiaomi есть масса других моделей с адаптерами на 120 и 67 Вт, а HONOR 70 — далеко не единственное устройство компании, поставляемое с блоком питания на 66 Вт. Кроме того, в списке нет малоизвестных смартфонов, чье качество продолжает вызывать вопросы. Тем не менее, вы можете сделать однозначный вывод относительно того, какие производители уделяют внимание быстрой зарядке, а какие предпочитают стоять в стороне.