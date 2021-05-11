У всех нас появилась серьёзная причина покупать смартфоны Vivo

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Иван Кузнецов 0

Есть ли на рынке Android-смартфонов безоговорочно лучшие аппараты? Пожалуй, что нет. Ведь каждый выбирает то, что по вкусу именно ему – от внешнего вида устройства до интерфейсного оформления оболочки. Но по части аппаратных и программных возможностей все смартфоны всегда были плюс-минус похожими друг на друга. Одни и те же процессоры, один и тот же объём оперативной памяти, даже функции – и те плюс-минус похожи. Но с неких пор кое-какие аппараты стали обретать знаковые отличия от других.

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Под отличиями я подразумеваю, как ни странно, не железо – оно-то как раз осталось одним и тем же у всех смартфонов. А вот сроки программной поддержки у некоторых из них стали меняться в большую сторону. Первой из тех, кто продлил их, стала Samsung. Она увеличила сроки обновления с двух до трёх лет. Затем была Microsoft, а после неё аналогичное решение приняла Nokia. Но, как бы там ни было, остальные представители первого эшелона не спешили сообщать о том же самом. Первой молчание нарушила Vivo.

Какие смартфоны Vivo покупать

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Vivo будет обновлять свои смартфоны по три года. Но не все. Новое правило коснётся только топовой X-линейки. Я намеренно говорю топовой, а не флагманской, потому как в серии присутствуют не только флагманские, но и субфлагманские устройства. Однако в целом это довольно немногочисленный модельный ряд, который на данный момент включает в себя всего лишь четыре аппарата:

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Трёхлетняя поддержка смартфонов Vivo линейки X теперь будет отсчитываться новыми версиями Android, которые они получают. Если раньше это было 2 новых версии ОС + третий год исключительно ежеквартальных обновлений безопасности, то теперь это будет 3 полноценных версии Android + обновления безопасности в течение четвёртого года.

Как увеличить оперативку смартфона

Линейка X по праву может считаться лучшим продуктом Vivo. Помимо того, что отныне смартфоны модельного ряда будут обновляться не по 2, а по 3 года, так они ещё и поддерживают эксклюзивную для отрасли функцию. Функция эта – увеличение объёма оперативной памяти за счёт встроенной. Смартфон просто отнимает сам у себя немного штатного хранилища и посредством специальных алгоритмов переводит его в оперативку.

Смартфон Vivo

Смартфоны Vivo круты тем, что могут увеличивать свою оперативку на 3 ГБ

Сложно сказать, как именно происходит перевод одного типа памяти в другой, но таким образом Vivo X могут увеличивать собственный объём ОЗУ дополнительно на 3 ГБ. Это довольно много, учитывая, что 8-гигабайтный аппарат благодаря этому механизму превращается в 11-гигабайтный, а 12- в 15-гигабайтный. Короче, с точки зрения технологичности данной методики это реально большой прорыв.

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Правда, не совсем понятно, как смартфоны Vivo используют виртуальную оперативку. Сам производитель почему-то настойчиво склоняет нас к тому, чтобы увеличить потенциал режима многозадачности, удерживая в памяти больше приложений и задач, чем в штатном режиме. То есть, скорее всего, применить дополнительные 3 ГБ в тяжёлых приложениях, например, в играх или утилитах для монтажа не получится.

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