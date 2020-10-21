Угадайте, что есть у дешёвого Android-смартфона и нет у топового iPhone 12 Pro?

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Иван Кузнецов 1

«У них что, и этого раньше не было?», — именно с таким вопросом пользователи Android много лет подряд разбирали новые функции практически каждого обновления iOS. Со временем он стал звучать всё реже, потому что Apple поняла, что рискует потерять лицо в глаза не только конкурентов, но и своих собственных пользователей. Но поскольку обойтись одними только программными нововведениями было нельзя, в Купертино стали уделять внимание ещё и аппаратной части iPhone. Правда, догнать даже дешёвые китайские смартфоны Apple пока, к сожалению, не удалось.

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro не получил экрана с частотой обновления 120 и даже 90 Гц

Как производители Android-смартфонов выиграют от выхода iPhone 12

В этом году, по слухам, Apple планировала оснастить iPhone 12 Pro и 12 Pro Max дисплеями с частотой обновления 120 Гц. Компания нашла поставщика, протестировала работу смартфонов с новыми комплектующими и уже была готова начинать их производство, как неожиданно выяснилось, что поставщик не может выпустить достаточные объёмы необходимых компонентов. В результате Apple была вынуждена изменить свои планы и запустить в производство прототип iPhone 12 Pro со старым дисплеем, который не поддерживает даже 90 Гц. Красивая легенда, не так ли? Правда, поверить в неё довольно сложно, ведь у китайских компаний почему-то таких проблем нет.

Зачем нужен дисплей 90 Гц

Дисплей 90 Гц

Частота 90 Гц позволяет дисплею обновляться более плавно

90 Гц – это характеристика, обозначающая частоту обновления дисплея. Она обозначает число неподвижных изображений, которые могут появляться на экране в течение одной секунды. Чем выше этот показатель, тем более плавным будет воспроизведение видео и анимации, в том числе при пролистывании экрана и в играх. Считается, что это флагманская технология, которая встречается только в дорогих смартфонах. Но китайский производитель Realme пошёл против правил и выпустил самый дешёвый смартфон с дисплеем 90 Гц.

Какие производители Android-смартфонов работают над созданием iPhone 12

Речь идёт о Realme 7. Это действительно самый дешёвый смартфон на рынке с дисплеем с частотой обновления 90 Гц и частотой опроса 120 Гц (эффективнее считывает прикосновения). На российском рынке он стоит 19 990 рублей. Понятное дело, рассчитывать на флагманские характеристики за такие деньги не стоит, но тем не менее процессор у новинки игровой – MediaTek Helio G95. Вкупе с 6 ГБ оперативки он позволяет запускать топовые игры на максимальных или околомаксимальных настройках. Правда, в первую очередь ориентироваться всё-таки следует на качество картинки, потому что с такой частотой обновления она скорее всего подарит вам совершенно новые впечатления.

Самый дешёвый смартфон с дисплеем 90 Гц

Realme 7

Realme 7 — это не флагман, но он имеет дисплей 90 Гц

Помимо дисплея 120 Гц, Realme 7 имеет довольно примечательную оснастку:

  • Оперативная память: 6 ГБ LPDDR4X
  • Аккумулятор: 5000 мА*ч
  • Зарядка: быстрая зарядка 30 Вт
  • Камера: 48/8/2/2 Мп
  • Цена: 19 990 рублей

Чем лидар в iPhone 12 отличается от ToF-сенсоров в смартфонах на Android

Не сказать, что Realme 7 – это шедевр дизайнерского или инженерного мастерства. Тем не менее, это смартфон, который отрабатывает свои 20 тысяч рублей полностью. Разве есть на рынке другой аппарат с дисплеем 90 Гц? Ведь, кто бы что ни говорил, но это довольно дорогостоящая технология, которая требует не только производства дополнительного набора комплектующих, но и особого подхода к проектированию смартфона. Видимо, настолько особого, что Apple с этим не справиться так и не удалось.

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1 комментарий Оставить свой

  1. DrMeth

    А как насчёт плотности пикселей на экране? Все пользователи айФона в один голос утверждали, что 300 точек это максимум, что надо. В 12 начали подтягивать к нормальному значению, которое давно было в Андроид устройствах, и сами купертиновцы сказали, что изображение стало четче. Т.е. их железу еще догонять и догонять.

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