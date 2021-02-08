Угадайте, сколько стоит глобальный Xiaomi Mi 11? Спойлер: дороже, чем вы думали

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Иван Кузнецов 0
08.02.2021,

Сколько, по-вашему, может стоить топовый смартфон? Apple, Huawei и Samsung приучили нас к тому, что сегодня должно быть в порядке вещей отвалить за флагман тысячу долларов или чуть больше. Первое время смириться с этим было довольно сложно. Радовало только одно – что на рынке ещё есть адекватные производители, которые не пытаются играть в высшей лиге, будучи во второй, а продолжают выпускать смартфоны по вменяемым ценам. Ведь какой резон покупать новый Galaxy, если можно купить Xiaomi, который ничем не хуже? Но, кажется, китайцы окончательно тронулись умом, потому что выпустили смартфон по цене трёх Galaxy A51.

Xiaomi Mi 11

Спорим, не угадаете, сколько Xiaomi заломила за глобальную версию Mi 11?

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Если вам казалось, что Xiaomi Mi 8, который предлагали за 500 долларов США, стоит дорого, знайте, что вы ошибались. Ведь китайцы не зря проводили опрос, чтобы узнать, готов ли кто-то из фанатов компании купить флагман под брендом Mi за 1500 долларов. Хоть устройство за эти деньги нам сегодня и не показали, представили, так сказать, подготовительную модель, оценённую – ни много, ни мало, почти в 60 тысяч рублей. И это на АлиЭкспресс! Боюсь представить, во сколько её оценят у нас в рознице.

Характеристики Xiaomi Mi 11

Mi 11 Али

В первые минуты после релиза Xiaomi Mi 11 вообще стоил 115 тысяч рублей в базе

Ну, честно говоря, то, что предложили китайцы, не может стоить 3 копейки. На внешность не смотрите: производители уже давно научились делать приятный дизайн даже для недорогих смартфонов. Поэтому, думаю, многие даже не поймут, где что, если предложить им Xiaomi Mi 11 и какой-нибудь Realme за 20 тысяч рублей. Да и чем тут удивлять? Сегодня уже любой бюджетник имеет по 3-4 камеры, нормальный AMOLED-экран без рамок и высокоскоростную зарядку.

Характеристики Xiaomi Mi 11, если быть откровенным, тоже не поражают:

  • Дисплей: AMOLED, 6,8 дюйма, 120 Гц
  • Процессор: Snapdragon 888
  • Память: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ
  • Аккумулятор: 4600 мА*ч
  • Зарядка: 55 Вт
  • Камера: 108/13/5 Мп
  • Динамики: Harman/Kardon

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Да и чему здесь поражаться? Сегодня почти все флагманы оснащаются процессорами Snapdragon 888, а 16 ГБ оперативной памяти, не говоря уже о 12, мы видели в прошлом году в Galaxy S21 Ultra. Я уже даже не говорю о том, что слушать музыку из динамиков Harman/Kardon люди, способные заплатить за смартфон те деньги, что за него просит Xiaomi, явно не станут. Короче, для чего всё это – непонятно.

Стоит ли покупать Xiaomi Mi 11

Флагман Xiaomi

За что такие деньги? Скорее всего, китайцы и сами не знают

Про камеру разговор отдельный. Странно, что Xiaomi Mi 11, который является флагманом, имеет всего 3 модуля. Не то чтобы я оценивал качество фотосъёмки по количеству объективов, но от топового смартфона в линейке, да ещё и за такие деньги, не ждёшь настолько галимой экономии. Допускаю, что Xiaomi приберегла что-то на потом, но это означает, что будущие модели будут ещё дороже. То есть найти за пределами Китая людей, готовых их просто купить – я уже не говорю «за наличку» — будет довольно сложно, если не невозможно.

Купить на Али

Что мы имеем по сути? Очевидно, то китайцам было лень заморачиваться, но очень хотелось денег. Поэтому выпускать Mi 11 в том виде, в каком он у них получился, было не комильфо, и они решили добавить ещё несколько условно премиальных версий. Одну оснастили задником под кожу, которая на поверку оказалась текстурированным пластиком как у Poco M3 (сейчас на Али доступен со скидкой), а другую – объёмным рисунком с подписью главы Xiaomi Лэя Цзюня. Видимо, китайцы так ценят своего гендиректора, что только за его растиражированный автограф просят дополнительные 10 тысяч рублей. Короче, такое себе.

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